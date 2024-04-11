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    Джокович снова проиграет Музетти?

    Джокович — Музетти. Ставка (к. 1.88) и прогноз на «Мастерс» в Монте-Карло 11 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Джокович — Музетти
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 12:00 мск. Джокович — Музетти: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 11 Апреля 2024 года

    Джокович

    Ожидания от первого матча Новака на Лазурном берегу были не самыми радужными, можно даже сказать, мрачными. Но, как это часто бывает, всего лишь одна победа кардинально изменила ситуацию.

    Джокович начал турнир с яркой победы над Романом Сафиуллиным — 6:1, 6:2.

    К сожалению, российский теннисист оказался не в состоянии конкурировать с таким соперником.

    Достаточно взглянуть на статистику: Джокович отдал на своей подаче лишь шесть очков и реализовал 14 из 19 брейк-пойнтов. Тотальное доминирование.

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    «Давайте не будем забегать вперед и возлагать слишком большие надежды. Это всего лишь один матч, но я доволен», — отметил первая ракетка мира после матча. Хоть Джокович и скромничает, похоже, на этой неделе он готов бороться за титул.

    Музетти

    Лоренцо тем временем выиграл уже два матча на текущем турнире, и в обоих случаях ему
    противостояли довольно опасные соперники.

    В первом раунде итальянец остановил американца Тейлора Фритца — 6:4, 6:4.
    Дальше была победа над французом Артуром Фисом — 6:3, 7:5.

    Музетти не всегда хорошо играл на своей подаче, но при этом очень эффективно действовал на приеме.

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    Несмотря на то, что на прошлой неделе Лоренцо не прошел ни раунда в португальском Эшториле, очевидно, что на грунте ему гораздо комфортнее, чем на харде.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Джоковича в этом матче можно поставить за 1.20, победу Музетти букмекеры предлагают за 4.60.

    Прогноз: Новак прекрасно знаком с возможностями итальянца, которому он проиграл в Монте-Карло год назад на этой же стадии. В том матче серб взял первый сет, но Музетти в итоге совершил невероятный камбэк.

    В общем, у Джоковича есть дополнительная мотивация — показать Лоренцо, что прошлогодний результат их матча был всего лишь досадным недоразумением. Но при этом не факт, что реванш получится эффектным.

    Рекомендуемая ставка: победа Джоковича + тотал геймов больше 18,5 за 1.88.

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    Ставка и прогноз на матч Джокович — Музетти с коэффициентом 1.88. Дата матча: 11.04.2024. Прогнозы на теннис. Джокович снова проиграет Музетти?
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