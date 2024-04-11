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    «Ноа» обеспечит голевое шоу

    «Ван» — «Ноа». Ставка (к. 2.67) и прогноз на футбол, чемпионат Армении, 11 апреля 2024 года

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    «Ноа»
    11 апреля в 28-м туре чемпионата Армении по футболу сыграют «Ван» и «Ноа». Начало игры — в 15:00 мск. «Ван» — «Ноа»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Армения. Высшая лига 11 Апреля 2024 года
    Ван
  • Армения. Высшая лига
    •  Ван 15:00 Ноа Ноа
  • Ереван
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    «Ван»

    Турнирное положение: Нынешний сезон для «Вана» складывается неудачно. На текущий момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ван» лишь на один зачетный пункт опережает опасную зону. Да и побеждает команда редко — всего 7 раз в 27 поединках.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова не сумела победить. «Ван» потерял 2 драгоценных очка в матче с ЦСКА Ереван (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ван» добыл лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 10.

    Причем не побеждает «Ван» уже в 4 матчах кряду. Да и пропускает команда уж очень много: 53 мяча в 27 матчах.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: На данном этапе команда выглядит крайне нестабильно. Да и забивает она в среднем чуть меньше гола за матч.

    Матчи против «Ноа» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Ван» проиграл 4 раза при одной ничьей.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут стараться взять очки. «Ван» намерен оказать достойное сопротивление лидеру чемпионата.

    «Ноа»

    Турнирное положение: Ереванцы нынешнем сезоне выступают превосходно. На текущий момент команда расположилась на 1 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Ноа» лишь на 2 очка опережает своего ближайшего преследователя. Да и побеждает команда чаще всех в лиге — 19 раз.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. «Ноа» уверенно расправилась с «Вест Арменией» (5:2).

    В пяти последних матчах ереванцы выиграли трижды. В этих поединках игроки «Ноа» наколотили 13 мячей при 9 пропущенных в собственные ворота.

    Отличный сезон выдает Артур Миранян. Форвард ереванцев настрелял уже 18 мячей в чемпионате Армении.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Ноа» заметно прибавил. Да и выход в лидеры явно прибавил команде положительных эмоций.

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    В кадровом плане у команды полный штиль. Лидеры «ткачей» на месте, да и Миранян явно скажет свое веское слово.

    Плюс ко всему, «Ноа» в 4 последних очных встречах неизменно побеждала «Ван». Причем в этих матчах команда пропустила всего 1 раз.

    Наверняка гости будут активно атаковать. «Ноа» имеет весьма приличный подбор атакующих исполнителей, да и шанс оторваться от преследователей у ереванцев отличный.

    Статистика для ставок

    • «Ван» не побеждает 4 матча кряду

    • «Ноа» имеет трехматчевую беспроигрышную серию

    • В 4 последних очных поединках побеждала «Ноа» (1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ноа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 4.85, а победа оппонента — в скромные 8.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.70 и 2.06.

    Прогноз: Ереванцы явно намерены удержаться в лидерах, и уж точно будут активны в атаке.

    Атака гостей во главе с Мираняном способна преуспеть в этом поединке, да и оппонент пропускает слишком часто.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.67.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить смогут и те, и другие.

    Ставка: Обе забьют за 2.03

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    Ставка и прогноз на матч «Ван» — «Ноа» с коэффициентом 2.67. Дата матча: 11.04.2024. Прогнозы на футбол. «Ноа» обеспечит голевое шоу
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