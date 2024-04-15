«Калгари»
Турнирное положение: Противоречивые обмены на протяжении последнего сезона поставили «Калгари» в непростое положение, как и куда двигаться дальше. В этом году закономерно не удалось попасть в плей-офф. Клуб занял лишь 12 место на Западе.
Последние матчи: Крайне слабая игра на домашнем льду стала основополагающим фактором слабого результата по сезону. За пять последних матчей в Альберте удалось одержать всего лишь одну победу.
Калгари — Аризона: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: У канадского клуба к концу сезона два игрока в лазарете. Не могут играть голкипер Владар и нападающий Дюбе.
Общий тонус клуба: Учитывая опыт предыдущих матчей против «Аризоны», то сомнений в победе хозяев практически не возникает.
«Аризона»
Турнирное положение: Результаты «Аризоны» в этом году лучше, чем в прошлом, но для клуба из этого штата нынешняя регулярка вполне может стать лебединой песней, поскольку франшизе активно сватают переезд в «Юту».
Последние матчи: В двух последних встречах коллектив Туриньи не на шутку зарубился с «Эдмонтоном» и «Ванкувером», одержав победы над своими соперниками в овертаймах.
Травмированные игроки: У «койотов» серьезное пополнение в списке травмированных. Сейчас на больничном находятся сразу шесть хоккеистов: Уэбер, Ворачек, Дермотт, Хэйтон, Бьюгстад и Бойд.
Общий тонус клуба: Поединок против «огоньков» не получится равным, поскольку за последние годы клуб из одноименного штата проигрывал своему канадскому сопернику в первую очередь ментально.
Статистика для ставок
- За пять последних домашних поединков «Калгари» смог выиграть только в одном матче
- «Аризона» не может победить «Калгари» шесть лет
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.24, на ничью — 4.50, на гостей — 2.59.
Прогноз: Гостям не удастся прервать проигрышную серию против «Калгари»
- 1.93Металлург Мг — Автомобилист: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.80Рейнджерс — Оттава: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 2.46Чикаго — Каролина: прогноз и ставкаСегодня в 01:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Соперники порадуют нас результативным хоккеем на финише регулярки
Ставка: П1 с коэффициентом 2.24.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.79.