В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Аризону». Игра пройдет на «СкоттиаБанк Арене» 15 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Калгари» — «Аризона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Калгари»

Турнирное положение: Противоречивые обмены на протяжении последнего сезона поставили «Калгари» в непростое положение, как и куда двигаться дальше. В этом году закономерно не удалось попасть в плей-офф. Клуб занял лишь 12 место на Западе.

Последние матчи: Крайне слабая игра на домашнем льду стала основополагающим фактором слабого результата по сезону. За пять последних матчей в Альберте удалось одержать всего лишь одну победу.

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Травмированные игроки: У канадского клуба к концу сезона два игрока в лазарете. Не могут играть голкипер Владар и нападающий Дюбе.

Общий тонус клуба: Учитывая опыт предыдущих матчей против «Аризоны», то сомнений в победе хозяев практически не возникает.

«Аризона»

Турнирное положение: Результаты «Аризоны» в этом году лучше, чем в прошлом, но для клуба из этого штата нынешняя регулярка вполне может стать лебединой песней, поскольку франшизе активно сватают переезд в «Юту».

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Последние матчи: В двух последних встречах коллектив Туриньи не на шутку зарубился с «Эдмонтоном» и «Ванкувером», одержав победы над своими соперниками в овертаймах.

Травмированные игроки: У «койотов» серьезное пополнение в списке травмированных. Сейчас на больничном находятся сразу шесть хоккеистов: Уэбер, Ворачек, Дермотт, Хэйтон, Бьюгстад и Бойд.

Общий тонус клуба: Поединок против «огоньков» не получится равным, поскольку за последние годы клуб из одноименного штата проигрывал своему канадскому сопернику в первую очередь ментально.

Статистика для ставок

За пять последних домашних поединков «Калгари» смог выиграть только в одном матче

«Аризона» не может победить «Калгари» шесть лет

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.24, на ничью — 4.50, на гостей — 2.59.

Прогноз: Гостям не удастся прервать проигрышную серию против «Калгари»

Альтернативный прогноз: Соперники порадуют нас результативным хоккеем на финише регулярки

Ставка: П1 с коэффициентом 2.24.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.79.