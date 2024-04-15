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    «Галатасарай» не позволит себе потерять очки

    «Аланьяспор» — «Галатасарай». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, чемпионат Турции, 15 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аланьяспор» — «Галатасарай»
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    «Галатасарай»
    15 апреля «Аланьяспор» на своем поле сыграет против «Галатасарая» в 32-м туре турецкой Суперлиги. Начало поединка запланировано на 20:00 по мск. «Аланьяспор» — «Галатасарай»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 15 Апреля 2024 года
    Аланьяспор
  • Турция. Суперлига
    •  Аланьяспор 20:00 Галатасарай Галатасарай
  • Стамбул
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    «Аланьяспор»

    Турнирное положение: С 42 набранными очками на текущий момент коллектив в таблице идет на десятой строке, но от пятой отстает всего на четыре балла.

    «Аланьяспор» смогла выиграть десять матчей из 31, 12 раз сыграла вничью и потерпела девять фиаско, разница мячей составляет 41:42.

    Последние матчи: «Оранжево-зеленые» в прошлом туре первенства на выезде смогли разгромить «Газиантеп» со счетом 3:0. И этой викторий они продлили свою серию из выигрышей до четырех встреч кряду.

    Не сыграют: Лазарет у команды почти пуст. Все основные игроки в строю.

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    Состояние команды: «Аланьяспор» к этому поединку подходит с 7-матчевой беспроигрышной серией. Сперва в данном отрезке команда расписала три мировые подряд, а затем выиграла последующие четыре игры. Уступил же коллектив только раз за минувшие 11 встреч. Забивная же серия его состоит 13 матчей.

    «Галатасарай»

    Турнирное положение: За семь туров до финиши чемпионата «Галатасарай» идет на первом месте, имея в активе 84 очка. Однако второй «Фенербахче» отстает всего на два пункта.

    Стамбульский коллектив смог в текущем первенстве выиграть 27 матчей из 31, три раза сыграть вничью и потерпеть лишь одно фиаско, разница мячей — 69:20.

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    • Последние матчи: В прошлом туре первенства «львы» на своем поле переиграли «Хатайспор» со счетом 1:0. И эта виктория стала для них в рамках чемпионата 12 подряд. Последний раз в Суперлиге они теряли очки еще в ноябре прошлого года.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: «Галатасарай» сейчас в рамках чемпионата Турции имеет 19-матчевую беспроигрышную серию. В это удачный для себя период стамбульцы отпраздновали 17 викторий и дважды сыграли вничью. И только в одном случае данного отрезка они не смогли забить.

    Статистика для ставок

    • Сейчас у «Аланьяспор» 8-матчевая домашняя беспроигрышная серия, в которой было четыре виктории

    • «Галатасарай» в рамках чемпионата Турции выиграл в гостях в пяти последних поединках

    • «Галатасарай» обыграл «Аланьяспор» в пяти предыдущих поединках на ее поле

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Галатасарая» — 1.55, победа «Аланьяспора» — 5.50, ничья — 4.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.48 и 2.66 соответственно.

    Прогноз: «Галатасарай» отменно играет против предстоящего противника на его поле и наверняка продлит свою успешную серию и на этот раз.

    Рекомендуемая ставка: победа «Галатасарая» с форой (-1) за 1.85.

    Прогноз: А так как обе команды демонстрируют отменную результативность, то еще ставим здесь и на такой исход — ТБ 2,5 + обе забьют.

    Ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 1.87.

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    Ставка и прогноз на матч «Аланьяспор» — «Галатасарай» с коэффициентом 1.85. Дата матча: 15.04.2024. Прогнозы на футбол. «Галатасарай» не позволит себе потерять очки
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