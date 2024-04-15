«Аланьяспор»
Турнирное положение: С 42 набранными очками на текущий момент коллектив в таблице идет на десятой строке, но от пятой отстает всего на четыре балла.
«Аланьяспор» смогла выиграть десять матчей из 31, 12 раз сыграла вничью и потерпела девять фиаско, разница мячей составляет 41:42.
Последние матчи: «Оранжево-зеленые» в прошлом туре первенства на выезде смогли разгромить «Газиантеп» со счетом 3:0. И этой викторий они продлили свою серию из выигрышей до четырех встреч кряду.
Не сыграют: Лазарет у команды почти пуст. Все основные игроки в строю.
Состояние команды: «Аланьяспор» к этому поединку подходит с 7-матчевой беспроигрышной серией. Сперва в данном отрезке команда расписала три мировые подряд, а затем выиграла последующие четыре игры. Уступил же коллектив только раз за минувшие 11 встреч. Забивная же серия его состоит 13 матчей.
«Галатасарай»
Турнирное положение: За семь туров до финиши чемпионата «Галатасарай» идет на первом месте, имея в активе 84 очка. Однако второй «Фенербахче» отстает всего на два пункта.
Стамбульский коллектив смог в текущем первенстве выиграть 27 матчей из 31, три раза сыграть вничью и потерпеть лишь одно фиаско, разница мячей — 69:20.
Последние матчи: В прошлом туре первенства «львы» на своем поле переиграли «Хатайспор» со счетом 1:0. И эта виктория стала для них в рамках чемпионата 12 подряд. Последний раз в Суперлиге они теряли очки еще в ноябре прошлого года.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: «Галатасарай» сейчас в рамках чемпионата Турции имеет 19-матчевую беспроигрышную серию. В это удачный для себя период стамбульцы отпраздновали 17 викторий и дважды сыграли вничью. И только в одном случае данного отрезка они не смогли забить.
Статистика для ставок
- Сейчас у «Аланьяспор» 8-матчевая домашняя беспроигрышная серия, в которой было четыре виктории
- «Галатасарай» в рамках чемпионата Турции выиграл в гостях в пяти последних поединках
- «Галатасарай» обыграл «Аланьяспор» в пяти предыдущих поединках на ее поле
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Галатасарая» — 1.55, победа «Аланьяспора» — 5.50, ничья — 4.50.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.48 и 2.66 соответственно.
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Прогноз: «Галатасарай» отменно играет против предстоящего противника на его поле и наверняка продлит свою успешную серию и на этот раз.
Рекомендуемая ставка: победа «Галатасарая» с форой (-1) за 1.85.
Прогноз: А так как обе команды демонстрируют отменную результативность, то еще ставим здесь и на такой исход — ТБ 2,5 + обе забьют.
Ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 1.87.