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    «Нефтехимик» продолжит удивлять?!

    «Нефтехимик» — «Динамо» Махачкала. Ставка (к. 2.58) и прогноз на футбол, Первая лига, 15 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Динамо» Махачкала
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    Кирилл Новиков
    15 апреля в 27-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Нефтехимик» и «Динамо» Махачкала. Начало игры — в 19:00 мск. «Нефтехимик» — «Динамо» Махачкала: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 15 Апреля 2024 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 19:00 Динамо-Махачкала Динамо-Махачкала
  • Махачкала
    •

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: Весной нижнекамцы выглядят очень даже симпатично. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы первого дивизиона.

    При этом «Нефтехимик» на 4 очка отстает от зоны стыков. Вот только забивает команда Кирилла Новикова в среднем лишь гол за матч.

    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда добыла три очка. «Нефтехимик» сумел одолеть «СКА-Хабаровск» (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Нефтехимик» выиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при всего лишь 2 пропущенных в свои ворота.

    Причем весной нижнекамцы не знают горечи поражений. Вообще же команда Новикова не проигрывает 8 матчей кряду.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Прогнозы на ФНЛ

    Состояние команды: Нижнекамцы имеют весьма скромный по именам состав. При этом оборона команды ошибается крайне редко.

    Матчи против махачкалинцев для команды традиционно проходят неудачно. Из 3 очных поединков «Нефтехимик» уступил дважды при одной виктории.

    И уж совсем очевидно, что «Нефтехимик» постарается сохранить свой победный настрой. Подопечные Новикова явно способны еще прибавить!

    «Динамо» Махачкала

    Турнирное положение: Махачкалинцы всеми силами сражаются за выход в РПЛ. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Динамо» Махачкала лишь на один балл отстает от дуэта лидеров. Да и оборона динамовцев — настоящий бетон: всего 14 пропущенных мячей.

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  • 12/04/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда добыла 3 очка. «Динамо» Махачкала с минимальным счетом одолело «Енисей».

    Причем до того команда расписала мировую с «Кубанью» (1:1). А вот чуть ранее дагестанцы пали под натиском КАМАЗа (1:2).

    Вообще, «Динамо» Махачкала в 5 весенних матчах выиграл 2 раза при 2 коллизиях. В этих поединках махачкалинцы отличились 6 голами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: у команды Хасана Биджиева имеются заметные проблемы в плане реализации. «Динамо» Махачкала забило всего 26 мячей в 25 матчах.

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    Да и весенний цикл команде откровенно не удается. Очков уже растеряно немало, так что перспективы повыситься в классе выглядят не столь радужно.

    В матче первого круга «Динамо» Махачкала добыло минимальную викторию. Вот только сейчас команда Биджиева выглядит не столь монолитно.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Динамо» Махачкала постарается запрыгнуть в дуэт лидеров первого дивизиона.

    Статистика для ставок

    • «Нефтехимик» не проигрывает 8 матчей кряду

    • Обе команды забивают в среднем гол за матч

    • Махачкалинцы пропускают реже всех в лиге — всего 14 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нефтехимик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.58. Ничья оценена в 2.99, а победа оппонента — в скромные 2.88.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.44 и 1.54.

    Прогноз: Номинальные хозяева нынче выглядят монолитнее команды Биджиева, к тому же весной еще не проигрывали.

    Махачкалинцы крайне слабо атакуют, к тому же «Нефтехимик» сейчас на приличном ходу.

    Ставка: Победа «Нефтехимика» за 2.58.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.44

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    Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Динамо» Махачкала с коэффициентом 2.58. Дата матча: 15.04.2024. Прогнозы на футбол. «Нефтехимик» продолжит удивлять?!
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