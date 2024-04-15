«Нефтехимик»
Турнирное положение: Весной нижнекамцы выглядят очень даже симпатично. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы первого дивизиона.
При этом «Нефтехимик» на 4 очка отстает от зоны стыков. Вот только забивает команда Кирилла Новикова в среднем лишь гол за матч.
Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда добыла три очка. «Нефтехимик» сумел одолеть «СКА-Хабаровск» (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Нефтехимик» выиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при всего лишь 2 пропущенных в свои ворота.
Причем весной нижнекамцы не знают горечи поражений. Вообще же команда Новикова не проигрывает 8 матчей кряду.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Нижнекамцы имеют весьма скромный по именам состав. При этом оборона команды ошибается крайне редко.
Матчи против махачкалинцев для команды традиционно проходят неудачно. Из 3 очных поединков «Нефтехимик» уступил дважды при одной виктории.
И уж совсем очевидно, что «Нефтехимик» постарается сохранить свой победный настрой. Подопечные Новикова явно способны еще прибавить!
«Динамо» Махачкала
Турнирное положение: Махачкалинцы всеми силами сражаются за выход в РПЛ. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Динамо» Махачкала лишь на один балл отстает от дуэта лидеров. Да и оборона динамовцев — настоящий бетон: всего 14 пропущенных мячей.
Последние матчи: в минувшем туре первенства команда добыла 3 очка. «Динамо» Махачкала с минимальным счетом одолело «Енисей».
Причем до того команда расписала мировую с «Кубанью» (1:1). А вот чуть ранее дагестанцы пали под натиском КАМАЗа (1:2).
Вообще, «Динамо» Махачкала в 5 весенних матчах выиграл 2 раза при 2 коллизиях. В этих поединках махачкалинцы отличились 6 голами при 4 пропущенных.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: у команды Хасана Биджиева имеются заметные проблемы в плане реализации. «Динамо» Махачкала забило всего 26 мячей в 25 матчах.
Да и весенний цикл команде откровенно не удается. Очков уже растеряно немало, так что перспективы повыситься в классе выглядят не столь радужно.
В матче первого круга «Динамо» Махачкала добыло минимальную викторию. Вот только сейчас команда Биджиева выглядит не столь монолитно.
Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Динамо» Махачкала постарается запрыгнуть в дуэт лидеров первого дивизиона.
Статистика для ставок
- «Нефтехимик» не проигрывает 8 матчей кряду
- Обе команды забивают в среднем гол за матч
- Махачкалинцы пропускают реже всех в лиге — всего 14 мячей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Нефтехимик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.58. Ничья оценена в 2.99, а победа оппонента — в скромные 2.88.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.44 и 1.54.
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Прогноз: Номинальные хозяева нынче выглядят монолитнее команды Биджиева, к тому же весной еще не проигрывали.
Махачкалинцы крайне слабо атакуют, к тому же «Нефтехимик» сейчас на приличном ходу.
Ставка: Победа «Нефтехимика» за 2.58.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.44