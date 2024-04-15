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    Сможет ли Тим пройти первый круг в Мюнхене?

    Моро-Каньяс — Тим. Ставка (к. 2.62) и прогноз на турнир в Мюнхене 15 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Моро-Каньяс — Тим
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    Доминик Тим
    Австриец Доминик Тим сыграет против испанца Алехандро Моро-Каньяса в первом круге турнира в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 15 апреля, начало — в 13:30 мск. Моро-Каньяс — Тим: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Мюнхен. Мужчины 15 Апреля 2024 года
    Alejandro Moro Canas
  • Мюнхен. Мужчины
  •  Alejandro Moro Canas 13:30 Доминик Тим Доминик Тим
  • Австрия
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    Моро-Каньяс

    Алехандро прорвался в основную сетку через квалификацию. Для игрока из третьей сотни рейтинга это уже успех.

    В отборе испанец выиграл у немца Даниэля Мазура (6:7, 6:4, 6:1) и боснийца Нермана Фатича (6:4, 6:2).

    Примечательно, что в начале апреля Моро-Каньяс провалил «челленджеры» в Барселоне и Мадриде, не выиграв ни матча на обоих турнирах.

    На первом Алехандро уступил россиянину Ивану Гахову, а на втором — китайцу Цзюнчэну Шану.

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    Ну и также стоит отметить, что ни в прошлом году, ни в этом Моро-Каньяс ни разу не играл на уровне основной сетки ATP.

    Тим

    Доминику на этот раз не пришлось играть в квалификации, но только благодаря тому, что с турнира снялись Энди Маррей и еще несколько других игроков.

    В начале апреля австриец наконец-то выиграл первый в сезоне матч на уровне основной сетки ATP. После победы над Максимилианом Мартерером бывшая третья ракетка мира уступил Ришару Гаске на турнире в португальском Эшториле.

    Судя по недавним комментариям, Тим уже смирился с тем, что не сможет вернуться на прежний уровень.

    «Я не очень интенсивно тренируюсь, но в моей жизни было достаточно тренировок. Справлюсь, если их будет немного меньше», — признался Тим после победы над Мартерером.

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    На «Мастерсе» в Монте-Карло Тим проиграл испанцу Роберто Баутисте-Агуту в первом раунде квалификации — 1:6, 2:6.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Моро-Каньяса в этом матче можно поставить за 2.62, победу Тима букмекеры предлагают за 1.49.

    Прогноз: к сожалению, Доминик сейчас может проиграть кому угодно, в том числе сопернику из топ-300.

    В марте Тим уступил поляку Даниэлю Михальски и своему соотечественнику Лукасу Ноймайеру — оба находятся за пределами топ-200.

    Очередное поражение австрийца, которого не так давно снова начало беспокоить запястье, точно не станет сенсацией.

    Рекомендуемая ставка: победа Моро-Каньяса за 2.62.

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    Ставка и прогноз на матч Моро-Каньяс — Тим с коэффициентом 2.62. Дата матча: 15.04.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Тим пройти первый круг в Мюнхене?
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