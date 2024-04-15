Моро-Каньяс
Алехандро прорвался в основную сетку через квалификацию. Для игрока из третьей сотни рейтинга это уже успех.
В отборе испанец выиграл у немца Даниэля Мазура (6:7, 6:4, 6:1) и боснийца Нермана Фатича (6:4, 6:2).
Примечательно, что в начале апреля Моро-Каньяс провалил «челленджеры» в Барселоне и Мадриде, не выиграв ни матча на обоих турнирах.
На первом Алехандро уступил россиянину Ивану Гахову, а на втором — китайцу Цзюнчэну Шану.
Ну и также стоит отметить, что ни в прошлом году, ни в этом Моро-Каньяс ни разу не играл на уровне основной сетки ATP.
Тим
Доминику на этот раз не пришлось играть в квалификации, но только благодаря тому, что с турнира снялись Энди Маррей и еще несколько других игроков.
В начале апреля австриец наконец-то выиграл первый в сезоне матч на уровне основной сетки ATP. После победы над Максимилианом Мартерером бывшая третья ракетка мира уступил Ришару Гаске на турнире в португальском Эшториле.
Судя по недавним комментариям, Тим уже смирился с тем, что не сможет вернуться на прежний уровень.
«Я не очень интенсивно тренируюсь, но в моей жизни было достаточно тренировок. Справлюсь, если их будет немного меньше», — признался Тим после победы над Мартерером.
На «Мастерсе» в Монте-Карло Тим проиграл испанцу Роберто Баутисте-Агуту в первом раунде квалификации — 1:6, 2:6.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Моро-Каньяса в этом матче можно поставить за 2.62, победу Тима букмекеры предлагают за 1.49.
Прогноз: к сожалению, Доминик сейчас может проиграть кому угодно, в том числе сопернику из топ-300.
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В марте Тим уступил поляку Даниэлю Михальски и своему соотечественнику Лукасу Ноймайеру — оба находятся за пределами топ-200.
Очередное поражение австрийца, которого не так давно снова начало беспокоить запястье, точно не станет сенсацией.
Рекомендуемая ставка: победа Моро-Каньяса за 2.62.