Австриец Доминик Тим сыграет против испанца Алехандро Моро-Каньяса в первом круге турнира в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 15 апреля, начало — в 13:30 мск. Моро-Каньяс — Тим: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Моро-Каньяс

Алехандро прорвался в основную сетку через квалификацию. Для игрока из третьей сотни рейтинга это уже успех.

В отборе испанец выиграл у немца Даниэля Мазура (6:7, 6:4, 6:1) и боснийца Нермана Фатича (6:4, 6:2).

Примечательно, что в начале апреля Моро-Каньяс провалил «челленджеры» в Барселоне и Мадриде, не выиграв ни матча на обоих турнирах.

На первом Алехандро уступил россиянину Ивану Гахову, а на втором — китайцу Цзюнчэну Шану.

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Ну и также стоит отметить, что ни в прошлом году, ни в этом Моро-Каньяс ни разу не играл на уровне основной сетки ATP.

Тим

Доминику на этот раз не пришлось играть в квалификации, но только благодаря тому, что с турнира снялись Энди Маррей и еще несколько других игроков.

В начале апреля австриец наконец-то выиграл первый в сезоне матч на уровне основной сетки ATP. После победы над Максимилианом Мартерером бывшая третья ракетка мира уступил Ришару Гаске на турнире в португальском Эшториле.

Судя по недавним комментариям, Тим уже смирился с тем, что не сможет вернуться на прежний уровень.

«Я не очень интенсивно тренируюсь, но в моей жизни было достаточно тренировок. Справлюсь, если их будет немного меньше», — признался Тим после победы над Мартерером.

На «Мастерсе» в Монте-Карло Тим проиграл испанцу Роберто Баутисте-Агуту в первом раунде квалификации — 1:6, 2:6.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Моро-Каньяса в этом матче можно поставить за 2.62, победу Тима букмекеры предлагают за 1.49.

Прогноз: к сожалению, Доминик сейчас может проиграть кому угодно, в том числе сопернику из топ-300.

В марте Тим уступил поляку Даниэлю Михальски и своему соотечественнику Лукасу Ноймайеру — оба находятся за пределами топ-200.

Очередное поражение австрийца, которого не так давно снова начало беспокоить запястье, точно не станет сенсацией.

Рекомендуемая ставка: победа Моро-Каньяса за 2.62.