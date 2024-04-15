«Алькоркон» на своем поле сыграет против дубля «Вильярреала» в 35-м туре испанской Сегунды. Встреча состоится 15 апреля и начнется в 21:30 по мск. «Алькоркон» — «Вильярреал-2»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Алькоркон»

Турнирное положение: На данный момент команда с 37 очками идет на безопасной 18 строке, но зону вылета обходит лишь на два пункта.

«Алькоркон» за всю турнирную дистанцию одержал девять викторий, десять встреч еще свел вничью и 15 раз проиграл, разница мячей — 26:44.

Последние матчи: В прошлом туре «гончары» на выезде смогли нанести поражение сантандерскому «Расингу» со счетом 1:0. И тем самым они продлили свою беспроигрышную серию до трех игр, где дважды победили.

Не сыграют: Виктор Гарсия и Чема будут отбывать квалификацию.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Алькоркон» неплохо проводит свой последний отрезок. Так, за пять предыдущих встреч «желтые» проиграли только в одном случае. Также в этот период времени они расписали две мировые и добились двух викторий. Причем за этот отрезок они пропустили лишь три гола при четырех забитых.

«Вильярреал-2»

Турнирное положение: С 33 набранными очками данная команда разместилась на самом дне таблицы, уступая четыре балла безопасной строке.

«Вильярреал-2» в этом чемпионате выиграл восемь игр из 34 проведенных, девять матчей свел вничью и потерпел 17 фиаско, разница мячей — 32:51.

Последние матчи: В прошлом туре первенства «подводники» в домашнем поединке смогли одолеть «Бургос» со счетом 2:1. И этой викторий они прервали свою длительную серию из поражений, которая насчитывала пять встреч.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Вильярреал-2» смог выиграть свой последний проведенный матч. Однако перед этим «желтая субмарина» не смогла победить на протяжении семи поединков, проиграв пять из них при двух мировых результатах.

Статистика для ставок

Сейчас у «Алькоркона» 8-матчевая домашняя беспроигрышная серия, в которой было три виктории

«Вильярреал-2» в гостях проиграл восемь из девяти минувших встреч и раз сыграл вничью

«Алькоркон» не уступает «Вильярреалу-2» в четырех последних очных противостояниях, выиграв дважды за это время

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Алькоркона» — 2.27, победа «Вильярреала-2» — 3.43, ничья — 3.15.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.36 и 1.59 соответственно.

Прогноз: «Алькоркон» отлично выступает в родных стенах в последнем отрезке и должен обыграть очень неуверенного в гостях соперника.

Рекомендуемая ставка: победа «Алькоркона» за 2.27.

Прогноз: И также еще здесь ставим на верховой тотал, ведь в очных встречах они, как правило, выдавали результативные поединки.

Ставка: ТБ 2,5 за 2.36.