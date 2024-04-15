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    «Алькоркон» сохранит за собой безопасную строку

    «Алькоркон» — «Вильярреал-2». Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 15 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Сегунду Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Вильярреал
    Прогноз и ставки на «Алькоркон» — «Вильярреал-2»
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    «Алькоркон»
    «Алькоркон» на своем поле сыграет против дубля «Вильярреала» в 35-м туре испанской Сегунды. Встреча состоится 15 апреля и начнется в 21:30 по мск. «Алькоркон» — «Вильярреал-2»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 15 Апреля 2024 года
    Алькоркон
  • Испания. Сегунда
    •  Алькоркон 21:30 Вильярреал-2 Вильярреал-2
  • Испания. Сегунда
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    «Алькоркон»

    Турнирное положение: На данный момент команда с 37 очками идет на безопасной 18 строке, но зону вылета обходит лишь на два пункта.

    «Алькоркон» за всю турнирную дистанцию одержал девять викторий, десять встреч еще свел вничью и 15 раз проиграл, разница мячей — 26:44.

    Последние матчи: В прошлом туре «гончары» на выезде смогли нанести поражение сантандерскому «Расингу» со счетом 1:0. И тем самым они продлили свою беспроигрышную серию до трех игр, где дважды победили.

    Не сыграют: Виктор Гарсия и Чема будут отбывать квалификацию.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: «Алькоркон» неплохо проводит свой последний отрезок. Так, за пять предыдущих встреч «желтые» проиграли только в одном случае. Также в этот период времени они расписали две мировые и добились двух викторий. Причем за этот отрезок они пропустили лишь три гола при четырех забитых.

    «Вильярреал-2»

    Турнирное положение: С 33 набранными очками данная команда разместилась на самом дне таблицы, уступая четыре балла безопасной строке.

    «Вильярреал-2» в этом чемпионате выиграл восемь игр из 34 проведенных, девять матчей свел вничью и потерпел 17 фиаско, разница мячей — 32:51.

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    • Последние матчи: В прошлом туре первенства «подводники» в домашнем поединке смогли одолеть «Бургос» со счетом 2:1. И этой викторий они прервали свою длительную серию из поражений, которая насчитывала пять встреч.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: «Вильярреал-2» смог выиграть свой последний проведенный матч. Однако перед этим «желтая субмарина» не смогла победить на протяжении семи поединков, проиграв пять из них при двух мировых результатах.

    Статистика для ставок

    • Сейчас у «Алькоркона» 8-матчевая домашняя беспроигрышная серия, в которой было три виктории

    • «Вильярреал-2» в гостях проиграл восемь из девяти минувших встреч и раз сыграл вничью

    • «Алькоркон» не уступает «Вильярреалу-2» в четырех последних очных противостояниях, выиграв дважды за это время

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Алькоркона» — 2.27, победа «Вильярреала-2» — 3.43, ничья — 3.15.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.36 и 1.59 соответственно.

    Прогноз: «Алькоркон» отлично выступает в родных стенах в последнем отрезке и должен обыграть очень неуверенного в гостях соперника.

    Рекомендуемая ставка: победа «Алькоркона» за 2.27.

    Прогноз: И также еще здесь ставим на верховой тотал, ведь в очных встречах они, как правило, выдавали результативные поединки.

    Ставка: ТБ 2,5 за 2.36.

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    Ставка и прогноз на матч «Алькоркон» — «Вильярреал-2» с коэффициентом 2.27. Дата матча: 15.04.2024. Прогнозы на футбол. «Алькоркон» сохранит за собой безопасную строку
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