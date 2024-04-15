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    Сафиуллин снова обыграет Баутисту-Агута?

    Сафиуллин — Баутиста-Агут. Ставка (к. 1.98) и прогноз на турнир в Барселоне 15 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Сафиуллин — Баутиста-Агут
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против испанца Роберто Баутисты-Агута в первом круге турнира в Барселоне. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 13:30 мск. Сафиуллин — Баутиста-Агут: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Сафиуллин

    Роман открыл грунтовый сезон на завершившемся в минувшее воскресенье «Мастерсе» в Монте-Карло.

    В принципе, это было не самое худшее выступление. В первом раунде российский теннисист уверенно выиграл у испанца Хауме Муньяра — 7:5, 6:1.

    А вот дальше было поражение от Новака Джоковича. Здесь и так всё было очевидно еще до матча, но все-таки Сафиуллин немного разочаровал, взяв лишь три гейма — 1:6, 2:6.

    После турнира в австралийском Брисбене, на котором он дошел до полуфинала, Сафиуллин пока ни разу не выигрывал больше одного матча.

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    В прошлом году Роман не играл в Барселоне, но зато ему удалось пройти по два раунда на «тысячниках» в Мадриде и Риме.

    Баутиста-Агут

    Роберто в этом году попал в основную сетку только благодаря wild card. Без этого подарка от организаторов ему пришлось бы участвовать в квалификации.

    Испанец после всех неудач свалился в конец первой сотни рейтинга — сейчас он всего лишь 84-й.

    Но при этом надо отметить, что Баутиста-Агут, кажется, неплохо готов к грунтовому сезону.

    В Монте-Карло бывшая девятая ракетка мира выиграл в квалификации у Доминика Тима и Лоренцо Сонего. Потом была победа аргентинцем Факундо Диасом-Акостой, который в феврале выиграл турнир в Буэнос-Айресе.

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    Во втором круге 36-летний Баутиста-Агут проиграл Хуберту Хуркачу, но поляку было нелегко, о чем свидетельствует в том числе счет — 5:7, 6:7.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Сафиуллина в этом матче можно поставить за 2.39, победу Баутисты-Агута букмекеры предлагают за 1.58.

    Прогноз: испанец с некоторых действительно уже не так опасен, но мы все равно не уверены, что россиянин выйдет в следующий раунд. К сожалению, прошлогодняя уверенность Романа просто испарилась.

    Правда, тут надо также добавить, что в прошлом году Сафиуллин обыграл Баутисту-Агута на Уимблдоне, вырвав победу в пятом сете. Но на грунте Роберто запросто может взять реванш.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.98.

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    Ставка и прогноз на матч Сафиуллин — Баутиста-Агут с коэффициентом 1.98. Дата матча: 15.04.2024. Прогнозы на теннис. Сафиуллин снова обыграет Баутисту-Агута?
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