Сафиуллин
Роман открыл грунтовый сезон на завершившемся в минувшее воскресенье «Мастерсе» в Монте-Карло.
В принципе, это было не самое худшее выступление. В первом раунде российский теннисист уверенно выиграл у испанца Хауме Муньяра — 7:5, 6:1.
А вот дальше было поражение от Новака Джоковича. Здесь и так всё было очевидно еще до матча, но все-таки Сафиуллин немного разочаровал, взяв лишь три гейма — 1:6, 2:6.
После турнира в австралийском Брисбене, на котором он дошел до полуфинала, Сафиуллин пока ни разу не выигрывал больше одного матча.
В прошлом году Роман не играл в Барселоне, но зато ему удалось пройти по два раунда на «тысячниках» в Мадриде и Риме.
Баутиста-Агут
Роберто в этом году попал в основную сетку только благодаря wild card. Без этого подарка от организаторов ему пришлось бы участвовать в квалификации.
Испанец после всех неудач свалился в конец первой сотни рейтинга — сейчас он всего лишь 84-й.
Но при этом надо отметить, что Баутиста-Агут, кажется, неплохо готов к грунтовому сезону.
В Монте-Карло бывшая девятая ракетка мира выиграл в квалификации у Доминика Тима и Лоренцо Сонего. Потом была победа аргентинцем Факундо Диасом-Акостой, который в феврале выиграл турнир в Буэнос-Айресе.
Во втором круге 36-летний Баутиста-Агут проиграл Хуберту Хуркачу, но поляку было нелегко, о чем свидетельствует в том числе счет — 5:7, 6:7.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Сафиуллина в этом матче можно поставить за 2.39, победу Баутисты-Агута букмекеры предлагают за 1.58.
Прогноз: испанец с некоторых действительно уже не так опасен, но мы все равно не уверены, что россиянин выйдет в следующий раунд. К сожалению, прошлогодняя уверенность Романа просто испарилась.
- 1.88Котов — Офнер: прогноз и ставкаЗавтра в 16:30
- 2.01Коболли — Надаль: прогноз и ставкаПослезавтра в 12:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Правда, тут надо также добавить, что в прошлом году Сафиуллин обыграл Баутисту-Агута на Уимблдоне, вырвав победу в пятом сете. Но на грунте Роберто запросто может взять реванш.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.98.