15 апреля в 4-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алдиер» и «Илбирс». Начало игры — в 15:00 мск. «Алдиер» — «Илбирс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Алдиер»

Турнирное положение: «Алдиер» стартовал в чемпионате весьма скромно. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Алдиер» в 3 матчах чемпионата разжился 3 очками. Более того, забила команда 3 мяча при 8 пропущенных.

Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда потерпела разгромное поражение. «Алдиер» уступил «Дордою» (0:4).

Лишь в стартовом туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Алдиер» минимально переиграл «Кыргызалтын».

Оборона команды действует явно не лучшим образом. Да и поправить результативность бы явно не помешало.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит бледновато. Наверняка «Алдиер» постарается взять хотя бы балл.

Матчи против «Илбирса» для команды исторически проходят неудачно. Из трех очных поединков «Алдиер» уступил 2 раза при одной ничьей.

Нет никаких сомнений, что хозяева не будут лишь отсиживаться в обороне. «Алдиер» не слабее оппонента, да и фактор своего поля должен помочь.

«Илбирс»

Турнирное положение: Старт чемпионата Кыргызстана команде откровенно не удался. Ныне «Илбирс» располагается на предпоследнем 9 месте таблицы.

Притом, что «Илбирс» набрал всего 1 очко в 3 поединках. В них команда отличилась всего 3 раза при 9 пропущенных мячах.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела коллизию. «Илбирс» уступил «Нефтчи» Кочкор-Ата (2:3).

А вот до того команда уступила «Абдыш-Ате». «Илбирс» пропустил 5 безответных мячей в свои ворота. И лишь стартовая ничья с «Алгой» (1:1) сойдет за позитив.

Очевидно, что команда будет сражаться за выживание. Однако для успешной борьбы ей нужно прибавлять в плане надежности тылов.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Илбирс» выглядит крайне нестабильно. Да и проблемы в обороне у нее огромные.

В кадровом плане у команды фактически полный штиль. Лидеры «Илбирса» на месте, да и мотивация выбраться из непростой турнирной ситуации имеется.

Плюс ко всему, «Илбирс» не столь уверенно выглядит в атаке. Забивает команда по большим праздникам.

Наверняка гости будут действовать с оглядкой на собственные тылы. Между тем, «Илбирс» вполне способен зацепиться за очки.

Статистика для ставок

И те, и другие еще не выигрывали в текущем чемпионате

«Илбирс» в 3 стартовых турах пропустил 9 мячей

«Алдиер» еще не разу не обыгрывал «Илбирс»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алдиер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.22. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.49.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 1.92 и 2.03.

Прогноз: Номинальные хозяева выглядят сильнее оппонента, так что наверняка будут активно атаковать.

«Алдиер» постарается добыть первую викторию в чемпионате, да и оппонент имеет явные проблемы в обороне.

Ставка: Победа «Алдиера» за 2.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, что одному из оппонентов не удастся отличиться.

Ставка: Обе не забьют за 2.11