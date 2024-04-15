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    Сможет ли «Алдиер» справиться с «Илбирсом»?

    «Алдиер» — «Илбирс». Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 15 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Алдиер» — «Илбирс»
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    «Алдиер»
    15 апреля в 4-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алдиер» и «Илбирс». Начало игры — в 15:00 мск. «Алдиер» — «Илбирс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Алдиер»

    Турнирное положение: «Алдиер» стартовал в чемпионате весьма скромно. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Алдиер» в 3 матчах чемпионата разжился 3 очками. Более того, забила команда 3 мяча при 8 пропущенных.

    Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда потерпела разгромное поражение. «Алдиер» уступил «Дордою» (0:4).

    Лишь в стартовом туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Алдиер» минимально переиграл «Кыргызалтын».

    Оборона команды действует явно не лучшим образом. Да и поправить результативность бы явно не помешало.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит бледновато. Наверняка «Алдиер» постарается взять хотя бы балл.

    Матчи против «Илбирса» для команды исторически проходят неудачно. Из трех очных поединков «Алдиер» уступил 2 раза при одной ничьей.

    Нет никаких сомнений, что хозяева не будут лишь отсиживаться в обороне. «Алдиер» не слабее оппонента, да и фактор своего поля должен помочь.

    «Илбирс»

    Турнирное положение: Старт чемпионата Кыргызстана команде откровенно не удался. Ныне «Илбирс» располагается на предпоследнем 9 месте таблицы.

    Притом, что «Илбирс» набрал всего 1 очко в 3 поединках. В них команда отличилась всего 3 раза при 9 пропущенных мячах.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела коллизию. «Илбирс» уступил «Нефтчи» Кочкор-Ата (2:3).

    А вот до того команда уступила «Абдыш-Ате». «Илбирс» пропустил 5 безответных мячей в свои ворота. И лишь стартовая ничья с «Алгой» (1:1) сойдет за позитив.

    Очевидно, что команда будет сражаться за выживание. Однако для успешной борьбы ей нужно прибавлять в плане надежности тылов.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Илбирс» выглядит крайне нестабильно. Да и проблемы в обороне у нее огромные.

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    В кадровом плане у команды фактически полный штиль. Лидеры «Илбирса» на месте, да и мотивация выбраться из непростой турнирной ситуации имеется.

    Плюс ко всему, «Илбирс» не столь уверенно выглядит в атаке. Забивает команда по большим праздникам.

    Наверняка гости будут действовать с оглядкой на собственные тылы. Между тем, «Илбирс» вполне способен зацепиться за очки.

    Статистика для ставок

    • И те, и другие еще не выигрывали в текущем чемпионате

    • «Илбирс» в 3 стартовых турах пропустил 9 мячей

    • «Алдиер» еще не разу не обыгрывал «Илбирс»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алдиер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.22. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.49.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 1.92 и 2.03.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят сильнее оппонента, так что наверняка будут активно атаковать.

    «Алдиер» постарается добыть первую викторию в чемпионате, да и оппонент имеет явные проблемы в обороне.

    Ставка: Победа «Алдиера» за 2.22.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что одному из оппонентов не удастся отличиться.

    Ставка: Обе не забьют за 2.11

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    Ставка и прогноз на матч «Алдиер» — «Илбирс» с коэффициентом 2.22. Дата матча: 15.04.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Алдиер» справиться с «Илбирсом»?
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