Ритеряй — Шяуляй. Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, чемпионат Литвы, 11 июля 2025 года

Ритеряй
Шауляй
«Ритеряй»
Турнирное положение: «Ритеряй» бьется за выживание. Команда нынче пребывает на 9 месте турнирной таблицы.
При этом «Ритеряй» на 8 очков отстает от спасительной 8 позиции. А вот отличились игроки команды 24 результативными ударами в 19 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ритеряй» уступил «Кауно Жальгирису» (1:5).
До того команда проиграла еще и «Дайнаве» (0:2). Да и поединок с «Джюгас Тельшяй» очков в копилку не принес (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Ритеряй» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 11.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Рыцари» нынче выглядят убогенько. Да и уступила команда в 3 своих последних поединках.
Причем «Ритеряй» традиционно неудачно противостоит «Шяуляю». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при трех поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена прервать серию своих неудач.
«Шяуляй»
Турнирное положение: «Шяуляй» борется за медали. Команда на данный момент находится на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Шяуляй» на 8 зачетных баллов отстает от топ-3. А вот в собственные ворота команда пропустила 27 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Шяуляй» уступил «Хегельман Литауэну» (2:5).
До того команда учинила разгром «Джюгас Тельшяй» (5:0). А вот чуть ранее она поделила очки с «Судувой» (2:2).
При этом «Шяуляй» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Шяуляй» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 31 мяч в 19 поединках чемпионата.
При этом «Шяуляй» пропускает в среднем чаще гола за матч. А вот стабильности в игре и результатах не сыщешь днем с огнем.
Команда уступила в шести поединках нынешнего чемпионата. При этом победить ей удалось восемь раз.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается плотнее подтянуться к трио лидеров.
Статистика для ставок
- «Ритеряй» в среднем пропускает чаще 2 голов за матч
- «Шяуляй» в среднем забивает реже 2 мячей за матч
- «Ритеряй» уступил в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шяуляй» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в скромные 3.96.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.07.
- 2.17Шериф — Приштина: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.25Шахтёр Д — Ильвес: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 3.30Сутьеска — Динамо Брест: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
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Прогноз: «Шяуляй» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка сразу будет максимально агрессивно атаковать.
Номинальные гости сражаются за попадание в тройку, да и «Ритеряй» уступил в трех своих последних поединках.
Ставка: Победа «Шяуляя» в 1 тайме за 2.27.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.24