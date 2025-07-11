ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Скотт МактоминейЭланга, Пике и еще четыре игрока, которых «МЮ» продал слишком дешево Ислам МахачевМахачев или Топурия: кто на самом деле больше достоин первого места в рейтинге P4P в UFC? Усман ДембелеБеспощадные чемпионы Европы: «ПСЖ» уничтожил «Реал» на пути в финал КЧМ
    Все новости спорта

    «Рыцарям» сразу несдобровать?

    Ритеряй — Шяуляй. Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, чемпионат Литвы, 11 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Литовская А Лига Прогнозы на Шяуляй
    Прогноз и ставки на «Ритеряй» — «Шяуляй»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ритеряй»
    11 июля в 20-м туре чемпионата Литвы по футболу сыграют «Ритеряй» и «Шяуляй». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ритеряй» — «Шяуляй», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Литва. Лига А 11 Июля 2025 года

    Ритеряй

  • Тракай
    •  Ритеряй 19:00 Шауляй

    Шауляй

  • Шауляй
    •

    «Ритеряй»

    Турнирное положение: «Ритеряй» бьется за выживание. Команда нынче пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ритеряй» на 8 очков отстает от спасительной 8 позиции. А вот отличились игроки команды 24 результативными ударами в 19 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ритеряй» уступил «Кауно Жальгирису» (1:5).

    До того команда проиграла еще и «Дайнаве» (0:2). Да и поединок с «Джюгас Тельшяй» очков в копилку не принес (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Ритеряй» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 11.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Рыцари» нынче выглядят убогенько. Да и уступила команда в 3 своих последних поединках.

    Причем «Ритеряй» традиционно неудачно противостоит «Шяуляю». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при трех поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена прервать серию своих неудач.

    «Шяуляй»

    Турнирное положение: «Шяуляй» борется за медали. Команда на данный момент находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Шяуляй» на 8 зачетных баллов отстает от топ-3. А вот в собственные ворота команда пропустила 27 мячей.

  • Выбор «Динамо»: сохранить Карраскаля или заработать на его трансфере?
  • «Фламенго» нашел в «Динамо» замену Жерсону, ушедшему в «Зенит»
  • 08/07/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Шяуляй» уступил «Хегельман Литауэну» (2:5).

    До того команда учинила разгром «Джюгас Тельшяй» (5:0). А вот чуть ранее она поделила очки с «Судувой» (2:2).

    При этом «Шяуляй» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Шяуляй» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 31 мяч в 19 поединках чемпионата.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Шяуляй» пропускает в среднем чаще гола за матч. А вот стабильности в игре и результатах не сыщешь днем с огнем.

    Команда уступила в шести поединках нынешнего чемпионата. При этом победить ей удалось восемь раз.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается плотнее подтянуться к трио лидеров.

    Статистика для ставок

    • «Ритеряй» в среднем пропускает чаще 2 голов за матч

    • «Шяуляй» в среднем забивает реже 2 мячей за матч

    • «Ритеряй» уступил в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шяуляй» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в скромные 3.96.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.07.

    Прогноз: «Шяуляй» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка сразу будет максимально агрессивно атаковать.

    Номинальные гости сражаются за попадание в тройку, да и «Ритеряй» уступил в трех своих последних поединках.

    Ставка: Победа «Шяуляя» в 1 тайме за 2.27.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.24

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ритеряй — Шяуляй?

    Матч Ритеряй — Шяуляй состоится 11 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Ритеряй — Шяуляй?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ритеряй — Шяуляй?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.27.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ритеряй — Шяуляй?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ритеряй — Шяуляй?

    Коэффициенты букмекеров: «Шяуляй» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в скромные 3.96.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.86
  • Прогноз на матч Чирико — Кочиаретто
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Бенчич — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетик Эскальдес — Дюделанж
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Мидтьюлланн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Мэгпис — Пайде
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Вавринка — Врбенски
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Грачева — Риера
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  3.54
  • Экспресс дня 10 июля
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч СИК Сейняйоки — Клаксвик
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Кауно Жальгирис — Пенибонт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Торпедо Кутаиси — Ордабасы
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Сабах — Целе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч АЕК Ларнака — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Расинг — Дила
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ритеряй — Шяуляй: прогноз и ставка за 2.27, статистика, коэффициенты матча 11.07.202519:00. «Рыцарям» сразу несдобровать?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры