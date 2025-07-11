Ритеряй — Шяуляй. Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, чемпионат Литвы, 11 июля 2025 года

11 июля в 20-м туре чемпионата Литвы по футболу сыграют «Ритеряй» и «Шяуляй». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ритеряй» — «Шяуляй», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ритеряй»

Турнирное положение: «Ритеряй» бьется за выживание. Команда нынче пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Ритеряй» на 8 очков отстает от спасительной 8 позиции. А вот отличились игроки команды 24 результативными ударами в 19 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ритеряй» уступил «Кауно Жальгирису» (1:5).

До того команда проиграла еще и «Дайнаве» (0:2). Да и поединок с «Джюгас Тельшяй» очков в копилку не принес (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Ритеряй» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Рыцари» нынче выглядят убогенько. Да и уступила команда в 3 своих последних поединках.

Причем «Ритеряй» традиционно неудачно противостоит «Шяуляю». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при трех поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена прервать серию своих неудач.

«Шяуляй»

Турнирное положение: «Шяуляй» борется за медали. Команда на данный момент находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Шяуляй» на 8 зачетных баллов отстает от топ-3. А вот в собственные ворота команда пропустила 27 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Шяуляй» уступил «Хегельман Литауэну» (2:5).

До того команда учинила разгром «Джюгас Тельшяй» (5:0). А вот чуть ранее она поделила очки с «Судувой» (2:2).

При этом «Шяуляй» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Шяуляй» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 31 мяч в 19 поединках чемпионата.

При этом «Шяуляй» пропускает в среднем чаще гола за матч. А вот стабильности в игре и результатах не сыщешь днем с огнем.

Команда уступила в шести поединках нынешнего чемпионата. При этом победить ей удалось восемь раз.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается плотнее подтянуться к трио лидеров.

Статистика для ставок

«Ритеряй» в среднем пропускает чаще 2 голов за матч

«Шяуляй» в среднем забивает реже 2 мячей за матч

«Ритеряй» уступил в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шяуляй» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в скромные 3.96.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.07.

Прогноз: «Шяуляй» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка сразу будет максимально агрессивно атаковать.

Номинальные гости сражаются за попадание в тройку, да и «Ритеряй» уступил в трех своих последних поединках.

Ставка: Победа «Шяуляя» в 1 тайме за 2.27.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.24