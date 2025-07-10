ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр СтепановАлександр Степанов: Неправильно, что команда с таким именем, как «Витязь», прекратила существование Усман ДембелеБеспощадные чемпионы Европы: «ПСЖ» уничтожил «Реал» на пути в финал КЧМ Ясин АдлиИгрок «Милана» собрался в Москву? Ясин Адли попал на радары «Спартака»
    Все новости спорта

    Соперники обменяются голами?

    Валюр — Флора. Ставка (к. 1.81) и прогноз на футбол, Лига конференций, 10 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Валюр» — «Флора»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Сент-Миррен» — «Валюр»
    «Валюр» из Исландии дома сыграет против «Флоры» из Эстонии в первом матче первого квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 10 июля, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Валюр» — «Флора», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 10 Июля 2025 года

    Валур

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Валур 23:00 Флора Таллин

    Флора Таллин

  • Эстония. Премиум-лига
    •

    «Валюр»

    Турнирная таблица: «Валюр» финишировал на третьем месте в чемпионате Исландии. В сезоне 2025 участник Лиги конференций распологается на второй строчке, набрав 27 пунктов.

    Последние матчи: В 14 туре исландского первенства «Валюр» переиграл «Вестри» (2:0).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Валюр» одержал победу в пятом матче подряд, выиграв также у «Стьярнана» (3:1), «Акурейри» (5:2), «Рейкьявика» (6:1) и «Вестманнаэйяра» (1:0).

    «Флора»

    Турнирная таблица: В чемпионате Эстонии «Флора» заняла итоговое 4 место, набрав 70 очков: 21 победа, 7 ничьих и 8 поражений. В сезоне 2025 «Флора» идет на 2 строчке с 44 очками.

  • Александр Трошечкин: Поначалу я часто не нравлюсь новым тренерам — такая у меня особенность
  • Полузащитник «Пари НН» — о нагоняях Бердыева, байках Ташуева и выигранном с «Тосно» Кубке России
  • 08/07/2025

    • Последние матчи: В 20 туре эстонского перевенства «Флора» нанесла минимальное поражение «Калью» (1:0).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Состояние команды: Победная серия «Флоры» составляет два матча, в которую вошёл поединок против «Таллинна Калев» (3:1).

    Статистика для ставок

    • «Валюр» финишировал на 3 месте в чемпионате Исландии

    • «Флора» финишировала на 4 месте в чемпионате Эстонии

    • «Валюр» и «Флора» ранее в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Валюр» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.80, а победа «Флоры» — в 5.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.55 и 2.45.

    Прогноз: «Валюр» и «Флора» в среднем за игру забивают по два мяча, ожидаем от исландцев и эстонцев результативной игры. Ставим на то, что команды обменяются голами.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.81.

    Прогноз: Ожидаем также результативной игры от футболистов «Флоры» и «Валюра».

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.85.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Валюр — Флора?

    Матч Валюр — Флора состоится 10 июля 2025 года в 23:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Валюр — Флора?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют: Да.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Валюр — Флора?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют: Да» с коэффициентом у букмекеров 1.81.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Валюр — Флора?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Валюр — Флора?

    Коэффициенты букмекеров: : «Валюр» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.80, а победа «Флоры» — в 5.30.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Филадельфия Юнион — Нью-Йорк Ред Буллз
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Нью-Инглэнд Революшн — Интер Майами
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Нэшвилл — ДС Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Колорадо Рэпидс
  • Футбол
  • Сегодня в 05:30
    •  2.91
  • Прогноз на матч Галфи — Кава
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Жакмо — Фон Дайхманн
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Шериф — Семенистая
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бронцетти — Рузич
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Соболенко — Анисимова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Чирико — Кочиаретто
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Бенчич — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Мидтьюлланн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетик Эскальдес — Дюделанж
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Мэгпис — Пайде
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Валюр — Флора: прогноз и ставка за 1.81, статистика, коэффициенты матча 10.07.202523:00. Соперники обменяются голами?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры