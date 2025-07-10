Валюр — Флора. Ставка (к. 1.81) и прогноз на футбол, Лига конференций, 10 июля 2025 года

«Валюр» из Исландии дома сыграет против «Флоры» из Эстонии в первом матче первого квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 10 июля, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Валюр» — «Флора», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Валюр»

Турнирная таблица: «Валюр» финишировал на третьем месте в чемпионате Исландии. В сезоне 2025 участник Лиги конференций распологается на второй строчке, набрав 27 пунктов.

Последние матчи: В 14 туре исландского первенства «Валюр» переиграл «Вестри» (2:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Валюр» одержал победу в пятом матче подряд, выиграв также у «Стьярнана» (3:1), «Акурейри» (5:2), «Рейкьявика» (6:1) и «Вестманнаэйяра» (1:0).

«Флора»

Турнирная таблица: В чемпионате Эстонии «Флора» заняла итоговое 4 место, набрав 70 очков: 21 победа, 7 ничьих и 8 поражений. В сезоне 2025 «Флора» идет на 2 строчке с 44 очками.

Последние матчи: В 20 туре эстонского перевенства «Флора» нанесла минимальное поражение «Калью» (1:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: Победная серия «Флоры» составляет два матча, в которую вошёл поединок против «Таллинна Калев» (3:1).

Статистика для ставок

«Валюр» финишировал на 3 месте в чемпионате Исландии

«Флора» финишировала на 4 месте в чемпионате Эстонии

«Валюр» и «Флора» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Валюр» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.80, а победа «Флоры» — в 5.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.55 и 2.45.

Прогноз: «Валюр» и «Флора» в среднем за игру забивают по два мяча, ожидаем от исландцев и эстонцев результативной игры. Ставим на то, что команды обменяются голами.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.81.

Прогноз: Ожидаем также результативной игры от футболистов «Флоры» и «Валюра».

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.85.