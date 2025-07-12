ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ФК «Торпедо»Преступление и наказание. Почему «Торпедо» исключили из РПЛ и что будет дальше? Дмитрий ПарфеновДмитрий Парфенов: Игроки ПСЖ ловят кайф от каждой игры, от каждого касания мяча Гаэтан Перрен«Краснодар» решил обескровить «Осер». Вслед за Жубалом в РПЛ едет Перрен
    Все новости спорта

    Три очка для «Тальереса»?

    Тальерес Кордоба — Сан-Лоренсо. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 12 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Тальерес» Кордоба — «Сан-Лоренсо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рубен Ботта
    12 июля в 1-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Тальерес» Кордоба и «Сан-Лоренсо». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тальерес» Кордоба — «Сан-Лоренсо», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Тальерес» Кордоба

    Турнирное положение: «Тальерес» Кордоба минувший чемпионат провалил. Команда финишировала на 14 месте турнирной таблицы.

    При этом «Тальерес» Кордоба на 4 пункта опередил аутсайдера. А вот отличились игроки команды лишь 11 результативными ударами в 16 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тальерес» Кордоба уступил «Сан-Паулу» (1:2).

    До того команда уверенно переиграла «Альянсу» (2:0). А вот поединок с «Либертадом» завершился ничьей (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Тальерес» Кордоба забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Тальерес» Кордоба явно не блещет в плане результатов. При этом команда намерена побороться за высокие места.

    Причем «Тальерес» Кордоба традиционно неудачно противостоит «Сан-Лоренсо». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда намерена стартовать в чемпионате с виктории.

    «Сан-Лоренсо»

    Турнирное положение: «Сан-Лоренсо» минувший чемпионат провел неплохо. Команда дошла до полуфинала плей-офф.

    Причем «Сан-Лоренсо» финишировал на 4 строчке турнирной таблицы. А вот в собственные ворота команда пропустила 10 мячей.

  • Выбор «Динамо»: сохранить Карраскаля или заработать на его трансфере?
  • «Фламенго» нашел в «Динамо» замену Жерсону, ушедшему в «Зенит»
  • 08/07/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Сан-Лоренсо» в серии пенальти одолел «Кильмес».

    До того команда с минимальным счетом уступила «Платенсе». А вот чуть ранее она в серии пенальти переиграла «Архентинос Хуниорс».

    При этом «Сан-Лоренсо» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Сан-Лоренсо» явно не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего 14 мячей в 16 поединках минувшего чемпионата.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Сан-Лоренсо» не побеждает уже 3 матча кряду. Да и безголевой сериал затянулся уже на два поединка.

    Команда уже почти четыре года не проигрывает «Тальересу». Да и в нынешней диспозиции она явно намерена разжиться очками.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда довольно неплохо действует на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Сан-Лоренсо» не побеждал в 3 своих последних матчах

    • «Тальерес» уже почти 4 года не обыгрывает «Сан-Лоренсо»

    • «Сан-Лоренсо» не забивает 2 матча подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тальерес» Кордоба — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 4.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 3.40 и 1.33.

    Прогноз: «Тальерес» Кордоба нынче выглядит предпочтительнее оппонента, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева намерены стартовать как можно продуктивнее, да и «Сан-Лоренсо» забивает с заметным скрипом.

    Ставка: Победа «Тальереса» Кордоба за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.63

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Тальерес Кордоба — Сан-Лоренсо?

    Матч Тальерес Кордоба — Сан-Лоренсо состоится 12 июля 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Тальерес Кордоба — Сан-Лоренсо?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Тальерес Кордоба — Сан-Лоренсо?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Тальерес Кордоба — Сан-Лоренсо?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Тальерес Кордоба — Сан-Лоренсо?

    Коэффициенты букмекеров: «Тальерес» Кордоба — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 4.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.81
  • Прогноз на матч Валюр — Флора
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Cерундоло — Молчан
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Монако — Серкль Брюгге
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Фриц — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Мисолич — Навоне
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Синнер — Джокович
  • Теннис
  • Завтра в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вавринка — Албот
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч Курессааре — Таммека
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Ритеряй — Шяуляй
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Спартак — Родина
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  4.37
  • Экспресс дня 11 июля
  • Завтра в 19:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Байдулаев — Родригес
  • Бои
  • Завтра в 21:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Португалия (ж) — Бельгия (ж)
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Тальерес Кордоба — Сан-Лоренсо: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 12.07.202502:00. Три очка для «Тальереса»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры