Тальерес Кордоба — Сан-Лоренсо. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 12 июля 2025 года

12 июля в 1-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Тальерес» Кордоба и «Сан-Лоренсо». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тальерес» Кордоба — «Сан-Лоренсо», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Тальерес» Кордоба

Турнирное положение: «Тальерес» Кордоба минувший чемпионат провалил. Команда финишировала на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Тальерес» Кордоба на 4 пункта опередил аутсайдера. А вот отличились игроки команды лишь 11 результативными ударами в 16 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тальерес» Кордоба уступил «Сан-Паулу» (1:2).

До того команда уверенно переиграла «Альянсу» (2:0). А вот поединок с «Либертадом» завершился ничьей (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Тальерес» Кордоба забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Тальерес» Кордоба явно не блещет в плане результатов. При этом команда намерена побороться за высокие места.

Причем «Тальерес» Кордоба традиционно неудачно противостоит «Сан-Лоренсо». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда намерена стартовать в чемпионате с виктории.

«Сан-Лоренсо»

Турнирное положение: «Сан-Лоренсо» минувший чемпионат провел неплохо. Команда дошла до полуфинала плей-офф.

Причем «Сан-Лоренсо» финишировал на 4 строчке турнирной таблицы. А вот в собственные ворота команда пропустила 10 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Сан-Лоренсо» в серии пенальти одолел «Кильмес».

До того команда с минимальным счетом уступила «Платенсе». А вот чуть ранее она в серии пенальти переиграла «Архентинос Хуниорс».

При этом «Сан-Лоренсо» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сан-Лоренсо» явно не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего 14 мячей в 16 поединках минувшего чемпионата.

При этом «Сан-Лоренсо» не побеждает уже 3 матча кряду. Да и безголевой сериал затянулся уже на два поединка.

Команда уже почти четыре года не проигрывает «Тальересу». Да и в нынешней диспозиции она явно намерена разжиться очками.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда довольно неплохо действует на контратаках.

Статистика для ставок

«Сан-Лоренсо» не побеждал в 3 своих последних матчах

«Тальерес» уже почти 4 года не обыгрывает «Сан-Лоренсо»

«Сан-Лоренсо» не забивает 2 матча подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тальерес» Кордоба — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 3.40 и 1.33.

Прогноз: «Тальерес» Кордоба нынче выглядит предпочтительнее оппонента, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные хозяева намерены стартовать как можно продуктивнее, да и «Сан-Лоренсо» забивает с заметным скрипом.

Ставка: Победа «Тальереса» Кордоба за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.63