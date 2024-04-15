«Талант»
Турнирное положение: «Талант» стартовал в чемпионате весьма скромно. На текущий момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Талант» в 3 матчах чемпионата заработал 5 очков. Вот только забила команда всего 1 мяч, ни разу не пропустив в собственные ворота.
Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда добыла один зачетный балл. «Талант» не дал себя обыграть «Алаю» (0:0).
А вот до того команда переиграла «Нефтчи» Кочкор-Ата со счетом 1:0. В стартовом же туре «Талант» подписал мировое соглашение с «Дордоем» (0:0).
Оборона команды действует как самый надежный бетон. А вот поправить результативность явно не помешало бы.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит достаточно монолитно. Наверняка «Талант» поборется за самые высокие места.
Матчи против «Алги» для команды исторически проходят неудачно. Из 5 последних очных поединков «Талант» уступил 3 раза при одной виктории.
Нет никаких сомнений, что хозяева не будут лишь отсиживаться в обороне. «Талант» явно не слабее оппонента, да и надежные тылы вновь должны помочь.
«Алга»
Турнирное положение: Старт чемпионата Кыргызстана команде откровенно не удался. Ныне «Алга» располагается на скромном 6 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Алга» набрала всего 4 очка в 3 встречах. В них команда отличилась 6 голами при таком же количестве пропущенных.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела коллизию. «Алга» дома не смогла совладать с «Мурас Юнайтед» (1:3).
А вот до того команда переиграла «Алдиер» (4:2). Между тем, в первом туре случилась обидная потеря очков в матче с «Илбирсом» (1:1).
«Алгу» нынче явно лихорадит. В матчах с более-менее крепкими оппонентами она испытывает заметные трудности.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Алга» выглядит крайне нестабильно. Да и проблемы в обороне команды достаточно заметны.
В кадровом плане у команды фактически полный штиль. Неплохо смотрится и форвард Гульжигит Борубаев, отличившийся 2 голами в чемпионате.
Плюс ко всему, «Алга» относительно неплохо выглядит в атаке. Да и вообще, команда просто обязана прибавить в плане результатов.
Наверняка гости будут действовать агрессивно. «Алга» вполне способна улучшить свою игру, а там и результат придет!
Статистика для ставок
- «Талант» в текущем чемпионате еще не проигрывал
- «Талант» в 3 стартовых турах не пропустил ни одного мяча
- «Талант» лишь 1 раз в 6 очных встречах обыграл «Алгу»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Алга» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 4.11, а победа оппонента — в скромные 5.65.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.36 и 2.79.
- 2.26Урал — Динамо: прогноз и ставкаСегодня в 14:15
- 1.98Факел — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 16:45
- 2.40Ливерпуль — Кристал Пэлас: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Номинальные хозяева имеют надежные тылы, и явно способны дать бой «Алге».
Оборона «Таланта» выглядит труднопроходимой, да и оппонент нынче пребывает не в лучшем состоянии.
Ставка: «Талант» не проиграет за 2.39.
Прогноз: более рискованный прогноз, что одному из оппонентов не удастся отличиться.
Ставка: Обе не забьют за 2.77