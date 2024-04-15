15 апреля в 4-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Талант» и «Алга». Начало игры — в 15:00 мск. «Талант» — «Алга»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Талант»

Турнирное положение: «Талант» стартовал в чемпионате весьма скромно. На текущий момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Талант» в 3 матчах чемпионата заработал 5 очков. Вот только забила команда всего 1 мяч, ни разу не пропустив в собственные ворота.

Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда добыла один зачетный балл. «Талант» не дал себя обыграть «Алаю» (0:0).

А вот до того команда переиграла «Нефтчи» Кочкор-Ата со счетом 1:0. В стартовом же туре «Талант» подписал мировое соглашение с «Дордоем» (0:0).

Оборона команды действует как самый надежный бетон. А вот поправить результативность явно не помешало бы.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит достаточно монолитно. Наверняка «Талант» поборется за самые высокие места.

Матчи против «Алги» для команды исторически проходят неудачно. Из 5 последних очных поединков «Талант» уступил 3 раза при одной виктории.

Нет никаких сомнений, что хозяева не будут лишь отсиживаться в обороне. «Талант» явно не слабее оппонента, да и надежные тылы вновь должны помочь.

«Алга»

Турнирное положение: Старт чемпионата Кыргызстана команде откровенно не удался. Ныне «Алга» располагается на скромном 6 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Алга» набрала всего 4 очка в 3 встречах. В них команда отличилась 6 голами при таком же количестве пропущенных.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела коллизию. «Алга» дома не смогла совладать с «Мурас Юнайтед» (1:3).

А вот до того команда переиграла «Алдиер» (4:2). Между тем, в первом туре случилась обидная потеря очков в матче с «Илбирсом» (1:1).

«Алгу» нынче явно лихорадит. В матчах с более-менее крепкими оппонентами она испытывает заметные трудности.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Алга» выглядит крайне нестабильно. Да и проблемы в обороне команды достаточно заметны.

В кадровом плане у команды фактически полный штиль. Неплохо смотрится и форвард Гульжигит Борубаев, отличившийся 2 голами в чемпионате.

Плюс ко всему, «Алга» относительно неплохо выглядит в атаке. Да и вообще, команда просто обязана прибавить в плане результатов.

Наверняка гости будут действовать агрессивно. «Алга» вполне способна улучшить свою игру, а там и результат придет!

Статистика для ставок

«Талант» в текущем чемпионате еще не проигрывал

«Талант» в 3 стартовых турах не пропустил ни одного мяча

«Талант» лишь 1 раз в 6 очных встречах обыграл «Алгу»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алга» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 4.11, а победа оппонента — в скромные 5.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.36 и 2.79.

Прогноз: Номинальные хозяева имеют надежные тылы, и явно способны дать бой «Алге».

Оборона «Таланта» выглядит труднопроходимой, да и оппонент нынче пребывает не в лучшем состоянии.

Ставка: «Талант» не проиграет за 2.39.

Прогноз: более рискованный прогноз, что одному из оппонентов не удастся отличиться.

Ставка: Обе не забьют за 2.77