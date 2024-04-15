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    Сможет ли Котов обыграть Офнера?

    Котов — Офнер. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Барселоне 15 апреля 2024 года

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    Павел Котов
    Россиянин Павел Котов сыграет против австрийца Себастьяна Офнера в первом круге турнира в Барселоне. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 16:30 мск. Котов — Офнер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Котов

    Павел на минувшей неделе отдыхал, а перед этим он добрался аж до полуфинала в Марракеше.

    Вопреки ожиданиям на фоне провальных выступлений в феврале и марте, россиянин сумел повторить прошлогодний результат на турнире в Марокко, благодаря чему защитил важнейшие для себя очки.

    Котову явно не хватило энергии на полуфинальный матч с испанцем Роберто Карбальесом-Баэной, но зато перед этим он обыграл двух итальянцев — Флавио Коболли и Фабио Фоньини.

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    В прошлом году Котов прошел в Барселоне квалификацию и выиграл один матч в основной сетке, после чего уступил британцу Кэмерону Норри.

    Офнер

    Себастьян в прошлом году совершил прорыв в рейтинге благодаря, в первую очередь, успешным выступлениям на грунте. Но в 2024-м у него пока совсем ничего не получается на этом покрытии.

    В феврале австриец провалил сразу три турнира в Южной Америке, не выиграв ни матча в Кордове, Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро.

    То же самое было и в Марракеше — Офнер в первом же матче проиграл австралийцу Александру Вукичу.

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    На «Мастерсе» в Монте-Карло Офнер начал с уверенной победы над британцем Дэном Эвансом, но уже в следующем раунде уступил Александру Звереву.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Котова в этом матче можно поставить за 1.78, победу Офнера букмекеры предлагают за 2.04.

    Прогноз: несмотря на то, что австриец в этом году до сих пор не лучшим образом играл на грунте, это все равно не повод смело ставить на победу российского теннисиста. Здесь у Павла, скорее всего, будут проблемы.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.88.

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    Ставка и прогноз на матч Котов — Офнер с коэффициентом 1.88. Дата матча: 15.04.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Котов обыграть Офнера?
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