Котов
Павел на минувшей неделе отдыхал, а перед этим он добрался аж до полуфинала в Марракеше.
Вопреки ожиданиям на фоне провальных выступлений в феврале и марте, россиянин сумел повторить прошлогодний результат на турнире в Марокко, благодаря чему защитил важнейшие для себя очки.
Котову явно не хватило энергии на полуфинальный матч с испанцем Роберто Карбальесом-Баэной, но зато перед этим он обыграл двух итальянцев — Флавио Коболли и Фабио Фоньини.
В прошлом году Котов прошел в Барселоне квалификацию и выиграл один матч в основной сетке, после чего уступил британцу Кэмерону Норри.
Офнер
Себастьян в прошлом году совершил прорыв в рейтинге благодаря, в первую очередь, успешным выступлениям на грунте. Но в 2024-м у него пока совсем ничего не получается на этом покрытии.
В феврале австриец провалил сразу три турнира в Южной Америке, не выиграв ни матча в Кордове, Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро.
То же самое было и в Марракеше — Офнер в первом же матче проиграл австралийцу Александру Вукичу.
На «Мастерсе» в Монте-Карло Офнер начал с уверенной победы над британцем Дэном Эвансом, но уже в следующем раунде уступил Александру Звереву.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Котова в этом матче можно поставить за 1.78, победу Офнера букмекеры предлагают за 2.04.
Прогноз: несмотря на то, что австриец в этом году до сих пор не лучшим образом играл на грунте, это все равно не повод смело ставить на победу российского теннисиста. Здесь у Павла, скорее всего, будут проблемы.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.88.