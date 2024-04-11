ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Манчестер Сити»Выиграли зрители. «Манчестер Сити» и «Реал» устроили незабываемый хаос в Мадриде Андрей Чернышов«Кто сдаётся, тот остаётся на месте». Андрей Чернышов — о призвании быть тренером, работе в «Спартаке» и сделках с совестью Килиан Мбаппе ЛЧ. Возвращение Кейна в Лондон, встреча двух главных фаворитов и прощальная гастроль Мбаппе
    Все новости спорта

    Зацепиться ли «Фиорентина» за положительный результат?

    «Виктория» — «Фиорентина». Ставка (к. 2.73) и прогноз на футбол, Лига конференций, 11 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Виктория Пльзень Прогнозы на Фиорентину Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Виктория» — «Фиорентина»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ювентус» — «Фиорентина». Серия А
    В рамках 1/4 финала Лиги конференций 11 апреля пройдет матч «Виктория» — «Фиорентина». Начало — в 19:45 «Виктория» — «Фиорентина»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. 1/4 финала 11 Апреля 2024 года
    Виктория Пльзень
  • Пльзень
    •  Виктория Пльзень 19:45 Фиорентина Фиорентина
  • Флоренция
    •

    «Виктория»

    Путь в плей-офф: Чешский клуб стартовал в плей-офф Лиги конференций с 1/8 финала. «Виктория» играла против швейцарского «Серветта» В двухматчевой дуэли пражский коллектив добился победы лишь в серии пенальти (3:1), так как оба матча завершились вничью (0:0, 0:0).

    Последние матчи: В 27 туре чемпионата Чехии «Виктория» в гостях сыграла вничью с командой «Карвина» (0:0). В турнирной таблице пражский клуб занимает 3 место, отставая от «Спарты»на 12 очков.

    Виктория Пльзень — Фиорентина: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 4.053.551.97Бонус$9500
    •

    Не сыграют: Два футболиста «Виктории» находятся в лазарете из-за травм. Вот их имена: Эрик Йирка и Рафиу Дуросинми. Из-за перебора жёлтых карточек не смогут сыграть Ян Копиц и Сампсон Две.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Состояние команды: «Виктория» изначально сыграла в групповом этапе Лиги конференций, заняв первое место в своем квартете. Чешский клуб заработал в турнире 18 очков, опередив в таблице «Динамо» Загреб, «Астану» и ФК «Балканы».

    «Фиорентина»

    Путь в плей-офф: Итальянский клуб начал свой путь в плей-офф Лиги конференций с 1/8 финала. «Фиорентина» на этой стадии еврокубка с трудом переиграла «Маккаби» из Хайфы (4:3 — победа в гостях и 1:1 — ничья дома).

  • «Кто сдаётся, тот остаётся на месте». Андрей Чернышов — о призвании быть тренером, работе в «Спартаке» и сделках с совестью
  • Эксклюзивное интервью с бывшим наставником «Спартака» и молодежной сборной России, продуктивно работающим в чемпионате Индии
  • Вчера

    • Последние матчи: В 31 туре итальянской Серии А «Фиорентина» не смогла противостоять одному из лидеров — «Ювентусу» (0:1).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Состояние команды: Итальянцы финишировали на 1-м месте в групповом этапе Лиги конференций, опередив в турнирной таблице «Ференцварош», «Генк» и «Чукарички». «Фиорентина» набрала 12 очков, одержав 3 победы и сыграв 3 раза вничью.

    Ранее в команде были травмированы датчанин Кристенсен, ивуариец Куаме и аргентинец Мартинес. Сейчас эти футболисты восстановлены и снова в строю.

    Статистика для ставок

    • Ранее «Виктория» и «Фиорентина» не встречались

    • «Виктория» в последних 15 матчах одержала 10 побед и сыграла вничью 4 раза

    • В среднем за игру «Виктория» и «Фиорентина» забивают по 2 мяча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.94. Ничья оценена в 3.56, а победа «Виктории» — в 3.92.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.02 и 1.80 соответственно.

    Прогноз: «Фиорентина» — фаворит пары, однако в соперниках серьёзный соперник — «Виктория». Оба клуба умеют играть в открытый футбол, довольно часто матчи с участием итальянского и чешского клубов завершаются с обилием забитых голов.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.73.

    Прогноз: Можно также рискнуть и сыграть на том, что обе команды забьют друг другу голы.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.85.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.11
  • Прогноз на матч Попырин — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Хачанов — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Корда — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монфис — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Табило — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Алга — Мурас Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Руне — Нагал
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Арис Лимасол — Омония
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ипсвич — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Халл Сити — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Блэкберн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бирмингем — Кардифф
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч ПСЖ — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Атлетико — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Виктория» — «Фиорентина» с коэффициентом 2.73. Дата матча: 11.04.2024. Прогнозы на футбол. Зацепиться ли «Фиорентина» за положительный результат?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры