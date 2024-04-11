В рамках 1/4 финала Лиги конференций 11 апреля пройдет матч «Виктория» — «Фиорентина». Начало — в 19:45 «Виктория» — «Фиорентина»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Виктория»

Путь в плей-офф: Чешский клуб стартовал в плей-офф Лиги конференций с 1/8 финала. «Виктория» играла против швейцарского «Серветта» В двухматчевой дуэли пражский коллектив добился победы лишь в серии пенальти (3:1), так как оба матча завершились вничью (0:0, 0:0).

Последние матчи: В 27 туре чемпионата Чехии «Виктория» в гостях сыграла вничью с командой «Карвина» (0:0). В турнирной таблице пражский клуб занимает 3 место, отставая от «Спарты»на 12 очков.

Виктория Пльзень — Фиорентина: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 4.053.551.97Бонус$9500

Не сыграют: Два футболиста «Виктории» находятся в лазарете из-за травм. Вот их имена: Эрик Йирка и Рафиу Дуросинми. Из-за перебора жёлтых карточек не смогут сыграть Ян Копиц и Сампсон Две.

Все прогнозы на Лигу конференций

Состояние команды: «Виктория» изначально сыграла в групповом этапе Лиги конференций, заняв первое место в своем квартете. Чешский клуб заработал в турнире 18 очков, опередив в таблице «Динамо» Загреб, «Астану» и ФК «Балканы».

«Фиорентина»

Путь в плей-офф: Итальянский клуб начал свой путь в плей-офф Лиги конференций с 1/8 финала. «Фиорентина» на этой стадии еврокубка с трудом переиграла «Маккаби» из Хайфы (4:3 — победа в гостях и 1:1 — ничья дома).

Последние матчи: В 31 туре итальянской Серии А «Фиорентина» не смогла противостоять одному из лидеров — «Ювентусу» (0:1).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: Итальянцы финишировали на 1-м месте в групповом этапе Лиги конференций, опередив в турнирной таблице «Ференцварош», «Генк» и «Чукарички». «Фиорентина» набрала 12 очков, одержав 3 победы и сыграв 3 раза вничью.

Ранее в команде были травмированы датчанин Кристенсен, ивуариец Куаме и аргентинец Мартинес. Сейчас эти футболисты восстановлены и снова в строю.

Статистика для ставок

Ранее «Виктория» и «Фиорентина» не встречались

«Виктория» в последних 15 матчах одержала 10 побед и сыграла вничью 4 раза

В среднем за игру «Виктория» и «Фиорентина» забивают по 2 мяча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.94. Ничья оценена в 3.56, а победа «Виктории» — в 3.92.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.02 и 1.80 соответственно.

Прогноз: «Фиорентина» — фаворит пары, однако в соперниках серьёзный соперник — «Виктория». Оба клуба умеют играть в открытый футбол, довольно часто матчи с участием итальянского и чешского клубов завершаются с обилием забитых голов.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.73.

Прогноз: Можно также рискнуть и сыграть на том, что обе команды забьют друг другу голы.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.85.