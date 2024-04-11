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    Зверев и Циципас устроят шоу в Монте-Карло?

    Зверев — Циципас. Ставка (к. 1.99) и прогноз на «Мастерс» в Монте-Карло 11 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Циципас
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    Стефанос Циципас
    Немец Александр Зверев сыграет против грека Стефаноса Циципаса в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 12:00 мск. Зверев — Циципас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Зверев

    Саша легко и непринужденно прошел предыдущий раунд, спокойно обыграв Себастьяна Офнера — 6:3, 6:4.

    В принципе, чему тут удивляться, но, с другой стороны, все-таки это был первый матч немца на грунте в этом сезоне.

    Зверев всего лишь напомнил, что ему вообще без разницы, на каком покрытии играть. Свои лучшие качества он способен демонстрировать не только на харде.

    В игре против австрийца бывшая вторая ракетка мира отдал на своей подаче лишь десять очков.

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    В общем, начал Зверев уверенно, без лишней суеты. Если что, в этом году он выиграл 19 матчей из 25-ти.

    Циципас

    Стефанос во втором круге просто не заметил Томаса Этчеверри — 6:1, 6:0.

    Известно, что греку тоже все равно, на грунте он или на харде, но столь уверенная победа над аргентинцем, который в прошлом году добрался до четвертьфинала на Ролан Гаррос, все равно стала сюрпризом.

    Правда, есть нюанс: соперник все-таки очень ужасно играл в этом матче. Свой единственный гейм Этчеверри взял на приеме, тогда как на подаче он вообще ничего не мог сделать.

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    Ну Циципасу такой матч точно пойдет на пользу — подобные результаты всегда добавляют уверенности.

    Если что, в трех предыдущих сезонах Циципас ни разу не проигрывал в Монте-Карло раньше четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в этом матче букмекеры не видят фаворита — и на Зверева, и на Циципаса можно поставить за 1.91.

    Прогноз: у Саши и Стефаноса очень интересная история противостояния, которая началась в 2018 году. С тех пор они провели 14 матчей — и в девяти из них выиграл грек.

    При этом Циципас выиграл четыре из пяти матчей против Зверева на грунте. Серьезный аргумент в пользу одного из теннисистов, но мы все-таки склоняемся к тому, что в предстоящем матче будет борьба. Несмотря на то, что на турнире до сих пор не было по-настоящему эпичных матчей.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.99.

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    Ставка и прогноз на матч Зверев — Циципас с коэффициентом 1.99. Дата матча: 11.04.2024. Прогнозы на теннис. Зверев и Циципас устроят шоу в Монте-Карло?
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