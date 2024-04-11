Зверев
Саша легко и непринужденно прошел предыдущий раунд, спокойно обыграв Себастьяна Офнера — 6:3, 6:4.
В принципе, чему тут удивляться, но, с другой стороны, все-таки это был первый матч немца на грунте в этом сезоне.
Зверев всего лишь напомнил, что ему вообще без разницы, на каком покрытии играть. Свои лучшие качества он способен демонстрировать не только на харде.
В игре против австрийца бывшая вторая ракетка мира отдал на своей подаче лишь десять очков.
В общем, начал Зверев уверенно, без лишней суеты. Если что, в этом году он выиграл 19 матчей из 25-ти.
Циципас
Стефанос во втором круге просто не заметил Томаса Этчеверри — 6:1, 6:0.
Известно, что греку тоже все равно, на грунте он или на харде, но столь уверенная победа над аргентинцем, который в прошлом году добрался до четвертьфинала на Ролан Гаррос, все равно стала сюрпризом.
Правда, есть нюанс: соперник все-таки очень ужасно играл в этом матче. Свой единственный гейм Этчеверри взял на приеме, тогда как на подаче он вообще ничего не мог сделать.
Ну Циципасу такой матч точно пойдет на пользу — подобные результаты всегда добавляют уверенности.
Если что, в трех предыдущих сезонах Циципас ни разу не проигрывал в Монте-Карло раньше четвертьфинала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: в этом матче букмекеры не видят фаворита — и на Зверева, и на Циципаса можно поставить за 1.91.
Прогноз: у Саши и Стефаноса очень интересная история противостояния, которая началась в 2018 году. С тех пор они провели 14 матчей — и в девяти из них выиграл грек.
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При этом Циципас выиграл четыре из пяти матчей против Зверева на грунте. Серьезный аргумент в пользу одного из теннисистов, но мы все-таки склоняемся к тому, что в предстоящем матче будет борьба. Несмотря на то, что на турнире до сих пор не было по-настоящему эпичных матчей.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.99.