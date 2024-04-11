Немец Александр Зверев сыграет против грека Стефаноса Циципаса в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 12:00 мск. Зверев — Циципас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Зверев

Саша легко и непринужденно прошел предыдущий раунд, спокойно обыграв Себастьяна Офнера — 6:3, 6:4.

В принципе, чему тут удивляться, но, с другой стороны, все-таки это был первый матч немца на грунте в этом сезоне.

Зверев всего лишь напомнил, что ему вообще без разницы, на каком покрытии играть. Свои лучшие качества он способен демонстрировать не только на харде.

В игре против австрийца бывшая вторая ракетка мира отдал на своей подаче лишь десять очков.

Все прогнозы на теннис

В общем, начал Зверев уверенно, без лишней суеты. Если что, в этом году он выиграл 19 матчей из 25-ти.

Циципас

Стефанос во втором круге просто не заметил Томаса Этчеверри — 6:1, 6:0.

Известно, что греку тоже все равно, на грунте он или на харде, но столь уверенная победа над аргентинцем, который в прошлом году добрался до четвертьфинала на Ролан Гаррос, все равно стала сюрпризом.

Правда, есть нюанс: соперник все-таки очень ужасно играл в этом матче. Свой единственный гейм Этчеверри взял на приеме, тогда как на подаче он вообще ничего не мог сделать.

Ну Циципасу такой матч точно пойдет на пользу — подобные результаты всегда добавляют уверенности.

Если что, в трех предыдущих сезонах Циципас ни разу не проигрывал в Монте-Карло раньше четвертьфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в этом матче букмекеры не видят фаворита — и на Зверева, и на Циципаса можно поставить за 1.91.

Прогноз: у Саши и Стефаноса очень интересная история противостояния, которая началась в 2018 году. С тех пор они провели 14 матчей — и в девяти из них выиграл грек.

При этом Циципас выиграл четыре из пяти матчей против Зверева на грунте. Серьезный аргумент в пользу одного из теннисистов, но мы все-таки склоняемся к тому, что в предстоящем матче будет борьба. Несмотря на то, что на турнире до сих пор не было по-настоящему эпичных матчей.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.99.