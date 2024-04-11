«Нефтчи» Кочкор-Ата
Турнирное положение: «Нефтчи» Кочкор-Ата привычно ставит перед собой амбициозные цели в чемпионате. На данный момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Нефтчи» Кочкор-Ата в 2 матчах чемпионата разжился 3 очками. Причем забила команда 3 мяча при 2 пропущенных.
Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата «нефтяники» проиграли. «Нефтчи» Кочкор-Ата уступил «Таланту» (0:1).
В стартовом туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Нефтчи» Кочкор-Ата переиграл «Мурас Юнайтед» (3:1).
Оборона команды действует относительно уверенно. Вот только в атаке бы поднатореть — тогда и за медали смело можно побороться!
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит вполне боеспособно. Наверняка «Нефтчи» Кочкор-Ата постарается приблизиться к группе лидеров.
Матчи против «Илбирса» для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных поединков соперники по 2 раза огорчили друг друга.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Нефтчи» Кочкор-Ата явно сильнее оппонента, да и мотивация приблизиться к лидерам у хозяев огромная.
«Илбирс»
Турнирное положение: Старт чемпионата Кыргызстана команде не удался. Ныне «Илбирс» располагается на скромном 8 месте таблицы.
Притом, что «Илбирс» набрал 1 очко в 2 поединках. В них команда отличилась всего 1 раз при 6 пропущенных мячах.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда полностью провалилась. «Илбирс» разгромно уступил «Абдыш-Ата» (0:5).
А вот до того команда смогла зацепиться за очки. «Илбирс» не дал себя обыграть сильной «Алге» (1:1).
Очевидно, что команда будет сражаться за выживание. Однако нужно прибавлять в плане надежности тылов.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Илбирс» выглядит крайне нестабильно. Да и проблемы в обороне у нее огромные.
В кадровом плане у команды фактически полный штиль. Лидеры «Илбирс» на месте, да и мотивация подняться повыше в таблице имеется.
Плюс ко всему, «Илбирс» ужасно выглядит в атаке. Забивает команда по большим праздникам.
Наверняка гости будут действовать с оглядкой на собственные тылы. Между тем, «Илбирс» вполне способен зацепиться за очки.
Статистика для ставок
- «Илбирс» еще не выигрывал в новом чемпионате
- «Илбирс» в двух стартовых турах пропустил 6 мячей
- «Нефтчи» Кочкор-Ата не побеждал оппонента в двух последних очных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Нефтчи» Кочкор-Ата — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 6.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.26 и 1.68.
- 1.91ПСЖ — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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- 2.25Ипсвич — Уотфорд: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: Номинальные хозяева явно сильнее оппонента, так что наверняка проявят высокую стартовую активность.
«Нефтчи» Кочкор-Ата борется за высокие места, и уж точно постарается быстро вскрыть оборону соперника.
Ставка: Победа «Нефтчи» Кочкор-Ата в 1 тайме за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники обменяются забитыми мячами.
Ставка: Обе забьют за 2.18