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    «Нефтяники» начнут без раскачки

    «Нефтчи» Кочкор-Ата — «Илбирс». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 11 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Нефтчи» Кочкор-Ата — «Илбирс»
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    «Илбирс»
    11 апреля в 3-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Нефтчи» Кочкор-Ата и «Илбирс». Начало игры — в 13:30 мск. «Нефтчи» Кочкор-Ата — «Илбирс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Нефтчи» Кочкор-Ата

    Турнирное положение: «Нефтчи» Кочкор-Ата привычно ставит перед собой амбициозные цели в чемпионате. На данный момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Нефтчи» Кочкор-Ата в 2 матчах чемпионата разжился 3 очками. Причем забила команда 3 мяча при 2 пропущенных.

    Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата «нефтяники» проиграли. «Нефтчи» Кочкор-Ата уступил «Таланту» (0:1).

    В стартовом туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Нефтчи» Кочкор-Ата переиграл «Мурас Юнайтед» (3:1).

    Оборона команды действует относительно уверенно. Вот только в атаке бы поднатореть — тогда и за медали смело можно побороться!

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит вполне боеспособно. Наверняка «Нефтчи» Кочкор-Ата постарается приблизиться к группе лидеров.

    Матчи против «Илбирса» для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных поединков соперники по 2 раза огорчили друг друга.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Нефтчи» Кочкор-Ата явно сильнее оппонента, да и мотивация приблизиться к лидерам у хозяев огромная.

    «Илбирс»

    Турнирное положение: Старт чемпионата Кыргызстана команде не удался. Ныне «Илбирс» располагается на скромном 8 месте таблицы.

    Притом, что «Илбирс» набрал 1 очко в 2 поединках. В них команда отличилась всего 1 раз при 6 пропущенных мячах.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда полностью провалилась. «Илбирс» разгромно уступил «Абдыш-Ата» (0:5).

    А вот до того команда смогла зацепиться за очки. «Илбирс» не дал себя обыграть сильной «Алге» (1:1).

    Очевидно, что команда будет сражаться за выживание. Однако нужно прибавлять в плане надежности тылов.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Илбирс» выглядит крайне нестабильно. Да и проблемы в обороне у нее огромные.

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    В кадровом плане у команды фактически полный штиль. Лидеры «Илбирс» на месте, да и мотивация подняться повыше в таблице имеется.

    Плюс ко всему, «Илбирс» ужасно выглядит в атаке. Забивает команда по большим праздникам.

    Наверняка гости будут действовать с оглядкой на собственные тылы. Между тем, «Илбирс» вполне способен зацепиться за очки.

    Статистика для ставок

    • «Илбирс» еще не выигрывал в новом чемпионате

    • «Илбирс» в двух стартовых турах пропустил 6 мячей

    • «Нефтчи» Кочкор-Ата не побеждал оппонента в двух последних очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нефтчи» Кочкор-Ата — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 6.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.26 и 1.68.

    Прогноз: Номинальные хозяева явно сильнее оппонента, так что наверняка проявят высокую стартовую активность.

    «Нефтчи» Кочкор-Ата борется за высокие места, и уж точно постарается быстро вскрыть оборону соперника.

    Ставка: Победа «Нефтчи» Кочкор-Ата в 1 тайме за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники обменяются забитыми мячами.

    Ставка: Обе забьют за 2.18

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    Ставка и прогноз на матч «Нефтчи» Кочкор-Ата — «Илбирс» с коэффициентом 2.25. Дата матча: 11.04.2024. Прогнозы на футбол. «Нефтяники» начнут без раскачки
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