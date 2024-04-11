11 апреля в 3-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Нефтчи» Кочкор-Ата и «Илбирс». Начало игры — в 13:30 мск. «Нефтчи» Кочкор-Ата — «Илбирс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Нефтчи» Кочкор-Ата

Турнирное положение: «Нефтчи» Кочкор-Ата привычно ставит перед собой амбициозные цели в чемпионате. На данный момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Нефтчи» Кочкор-Ата в 2 матчах чемпионата разжился 3 очками. Причем забила команда 3 мяча при 2 пропущенных.

Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата «нефтяники» проиграли. «Нефтчи» Кочкор-Ата уступил «Таланту» (0:1).

В стартовом туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Нефтчи» Кочкор-Ата переиграл «Мурас Юнайтед» (3:1).

Оборона команды действует относительно уверенно. Вот только в атаке бы поднатореть — тогда и за медали смело можно побороться!

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит вполне боеспособно. Наверняка «Нефтчи» Кочкор-Ата постарается приблизиться к группе лидеров.

Матчи против «Илбирса» для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных поединков соперники по 2 раза огорчили друг друга.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Нефтчи» Кочкор-Ата явно сильнее оппонента, да и мотивация приблизиться к лидерам у хозяев огромная.

«Илбирс»

Турнирное положение: Старт чемпионата Кыргызстана команде не удался. Ныне «Илбирс» располагается на скромном 8 месте таблицы.

Притом, что «Илбирс» набрал 1 очко в 2 поединках. В них команда отличилась всего 1 раз при 6 пропущенных мячах.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда полностью провалилась. «Илбирс» разгромно уступил «Абдыш-Ата» (0:5).

А вот до того команда смогла зацепиться за очки. «Илбирс» не дал себя обыграть сильной «Алге» (1:1).

Очевидно, что команда будет сражаться за выживание. Однако нужно прибавлять в плане надежности тылов.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Илбирс» выглядит крайне нестабильно. Да и проблемы в обороне у нее огромные.

В кадровом плане у команды фактически полный штиль. Лидеры «Илбирс» на месте, да и мотивация подняться повыше в таблице имеется.

Плюс ко всему, «Илбирс» ужасно выглядит в атаке. Забивает команда по большим праздникам.

Наверняка гости будут действовать с оглядкой на собственные тылы. Между тем, «Илбирс» вполне способен зацепиться за очки.

Статистика для ставок

«Илбирс» еще не выигрывал в новом чемпионате

«Илбирс» в двух стартовых турах пропустил 6 мячей

«Нефтчи» Кочкор-Ата не побеждал оппонента в двух последних очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нефтчи» Кочкор-Ата — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 6.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.26 и 1.68.

Прогноз: Номинальные хозяева явно сильнее оппонента, так что наверняка проявят высокую стартовую активность.

«Нефтчи» Кочкор-Ата борется за высокие места, и уж точно постарается быстро вскрыть оборону соперника.

Ставка: Победа «Нефтчи» Кочкор-Ата в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники обменяются забитыми мячами.

Ставка: Обе забьют за 2.18