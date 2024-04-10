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    Интригующий бой Перейры с Хиллом, культовое противостояние Гейджи и Холлоуэя. Анонс карда UFC 300

    Хилл попытается отобрать титул у Перейры, Гейджи намерен устроить рубку с Холлоуэем — все это в программе исторического карда UFC 300

    Бои ММА UFC Дейвесон Фигередо Александр Волкановски Макс Холлоуэй Чарльз Оливейра Ислам Махачев Дастин Порье Джастин Гейджи Рафаэль Физиев Арман Царукян Бенэил Дариуш Алекс Перейра Джамал Хилл Иржи Прохазка
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    Алекс Перейра
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    Алекс Перейра
    В ночь с 13 на 14 апреля состоится юбилейный турнир UFC 300, в котором пройдут 2 титульных поединка, бой за пояс BMF и еще несколько противостояний с участием звезд лиги. В главном событии вечера Алекс Перейра проведет первую защиту пояса в полутяжелом весе против Джамала Хилла

    Бои предварительного карда

    1. Дейвисон Фигередо подерется против Коди Гарбрандта в легчайшем весе

    2. Бобби Грин встретится Джимом Миллером в легком весе

    3. Джессика Андраде сразится с Мариной Родригез в женском минимальном дивизионе

    4. Джэлин Тернер в легком дивизионе проведет бой против Ренато Мойкано

    5. Содик Юсуфф в полулегком весе встретится с Диего Лопесом

    6. Холли Холм в женском легчайшем весе подерется против Кайлы Харрисон

    7. Кэлвин Каттар в полулегком дивизионе сразится с Алдажмейном Стерлингом

    8. Иржи Прохазка в полутяжелом весе подерется с Александром Ракичем

    UFC 300: Обратный отсчет — Перейра vs Хилл

    Бои основного карда

    Основной кард исторического юбилейного турнира UFC 300 откроет встреча в среднем весе с участием Бо Никала и Коди Брандейджа. К очному противостоянию бойцы подходят после ярких досрочных побед в предыдущих встречах.

    В июле прошлого года Никал за 38 секунд нокаутировал Вэла Вудберна. Всего у 28-летнего американца 2 поединка в UFC, а в дебюте он за полторы минуты выиграл удушающим приемом у Джейми Пикетта.

    Бо — восходящая звезда среднего дивизиона. У него нет ни единого поражения в карьере и все предыдущие 5 поединков в ММА он выиграл в одностороннем порядке. В недалеком прошлом Никал экс-чемпион мира по борьбе в возрасте до 23-х лет в весе до 93 кг.

    Его соперник Коди Брандейдж недавно шел на серии из трех поражений кряду и был на грани увольнения из промоушена, однако далее он реабилитировался и одержал 2 яркие досрочные победы в первом раунде.

    Последняя из них в противостоянии с Захари Риисом была оформлена слэмом — редким броском соперника головой об канвас. Неудивительно, что такой боец удостоился попадания в кард UFC 300.

    Чарльз Оливейра
    globallookpress.com

    Далее в октагон выйдут Чарльз Оливейра и Арман Царукян, занимающие первое и четвертое места в рейтинге легкого дивизиона. «Дю Бронкс» недавно шел на серии из 11-ти побед кряду, пока не уступил в титульном бою Исламу Махачеву.

    Однако в июле прошлого года Оливейра уже в статусе экс-чемпиона вернулся в клетку и нокаутировал в первом раунде Бенеила Дариуша. Очевидно, Чарльз не сказал своего последнего слова.

    Рекордсмен промоушена по количеству побед сабмишном готов потягаться с молодым проспектом из России, жаждущим получить реванш с Махачевым. Но пройти Царукяна будет очень непросто.

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    • Как бразилец, Арман в предыдущем поединке нокаутировал в первом раунде Бенеила Дариуша. Царукян идет на серии из трех побед кряду и он, как никогда, близок к титульному бою.

    Пиковая форма Армана и необычный стиль Оливейры говорят о том, что зрителей на трибунах ожидает интереснейшее противостояние двух ярчайших бойцов легкой весовой категории.

    UFC 300: Обратный отсчет — Гейджи vs Холлоуэй

    Очередной поединок основного карда пройдет в легком весе с участием второго номера рейтинга Джастина Гейджи, являющегося обладателем титула BMF, и бывшего чемпиона полулегкого дивизиона Макса Холлоуэя, принявшего этот тяжелый вызов.

    Данные бойцы не нуждаются в представлении. Они являются ударниками высочайшего класса и делают шоу практически в каждом своем поединке. Гейджи в предыдущем бою не оставил шансов Дастину Порье, наглухо нокаутировав его хай-киком во втором раунде.

    До реванша с «Бриллиантом» Джастин в одностороннем порядке разбил Рафаэля Физиева. Впрочем, у его соперника форма тоже достаточно хорошая. Холлоуэй в полулегком дивизионе проигрывал только Александру Волкановски, но для остальных соперников этой категории он стал настоящим ночным кошмаром.

    «Благословенный» остановил победное шествие Арнольда Аллена из десяти поединков кряду. Затем на турнире в Сингапуре Макс отправил на пенсию «Корейского зомби», попрощавшись с ним своим коронным правым хуком.

    Холлоуэй, Гейджи и болельщики по всему миру в ожидании кровавой и жесточайшей рубки. Эти парни выйдут в октагон драться, как в последний раз. Бойцы пообещали фанатам устроить шоу, которое навсегда войдет в историю UFC.

    Перейра и Чжан не планируют расставаться с поясами

    Вэйли Чжан
    globallookpress.com

    В со-главном событии вечера в рамках женского минимального дивизиона состоится титульный поединок с участием обладательницы пояса Вэйли Чжан и первого номера рейтинга Янь Сяонань.

    Их противостояние еще не началось, но уже является историческим потому, как ранее в UFC не было подобного случая, чтобы 2 представителя Китая встретились лицом к лицу в битве за пояс.

    Действующая чемпионка Вэйли Чжан выглядит максимально устрашающе. Она потушила свет в глазах бывшей доминирующей чемпионки Йоанны Енджейчик, проводив ее на пенсию зубодробящим бэкфистом.

    Затем Вэйли разобрала в партере еще одну экс-чемпионку Карлу Экспарзу, усыпив ее удушающим приемом во втором раунде. А в последнем своем поединке Чжан все 5 раундов избивала Аманду Лемос и в итоге закономерно выиграла по очкам.

    Вэйли фаворит в этом противостоянии, но Сяонань не сдастся без боя. Янь пребывает в своей пиковой форме. Ранее она одержала 2 убедительных победы. Сначала Сяонань одолела единогласным решением Маккензи Дерн.

    А выйти на титульный поединок ей помог нокаут в первом раунде в противостоянии с одной из главных звезд дивизиона Джессикой Андраде. Сяонань-Чжан — это максимально непредсказуемый поединок, в котором может произойти абсолютно все.

    Джамал Хилл (справа)
    globallookpress.com

    Возглавит юбилейный кард турнира UFC 300 титульное противостояние в полутяжелом дивизионе между обладателем пояса Алексом Перейрой и бывшим чемпионом Джамалом Хиллом, занимающим на данный момент первую позицию в рейтинге категории до 93 кг.

    «Поатан» в своем последнем поединке на UFC 295 усыпил бдительность чешского «Самурая» Иржи Прохазки в битве за вакантный трофей. Алекс наградил визави коронным хуком, а далее забил его локтями когда, тот пытался перевести бразильца на землю.

    Чтобы взять пояс в полутяжелом весе Алексу потребовалось лишь 2 поединка в данной категории. Он вошел в историю UFC, как самый быстрый двойной чемпион промоушена, проведя в лиге всего лишь 7 боев. Перейра — устрашающий ударник, который одним ударом может потушить свет любому топовому оппоненту.

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    • Но напротив него в клетке будет стоять не менее жесткий и мощный противник. Хилл идет на серии из четырех выигранных поединков кряду. В трех из них американец наградил своих соперников нокаутами.

    Единственный, кто простоял с Джамалом в клетке все 5 раундов, — бывший чемпион дивизиона и заслуженный ветеран UFC Гловер Тейшейра, являющийся нынешним тренером Перейры.

    После успешного поединка с Гловером Хилл получил травму ахиллова сухожилия и выбыл на полтора года. Но теперь Джамал вернулся и готов победить ученика предыдущего соперника. Алекс, напротив, планирует отомстить за своего учителя.

    На UFC 300 эти великаны будут бить друг друга до тех пор, пока один из них не упадет. И когда Перейра с Хиллом выйдут в клетку, то болельщикам лучше не моргать, потому как нокаут может случиться в любой момент.

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