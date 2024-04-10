Интригующий бой Перейры с Хиллом, культовое противостояние Гейджи и Холлоуэя. Анонс карда UFC 300

В ночь с 13 на 14 апреля состоится юбилейный турнир UFC 300, в котором пройдут 2 титульных поединка, бой за пояс BMF и еще несколько противостояний с участием звезд лиги. В главном событии вечера Алекс Перейра проведет первую защиту пояса в полутяжелом весе против Джамала Хилла

Бои предварительного карда

1. Дейвисон Фигередо подерется против Коди Гарбрандта в легчайшем весе

2. Бобби Грин встретится Джимом Миллером в легком весе

3. Джессика Андраде сразится с Мариной Родригез в женском минимальном дивизионе

4. Джэлин Тернер в легком дивизионе проведет бой против Ренато Мойкано

5. Содик Юсуфф в полулегком весе встретится с Диего Лопесом

6. Холли Холм в женском легчайшем весе подерется против Кайлы Харрисон

7. Кэлвин Каттар в полулегком дивизионе сразится с Алдажмейном Стерлингом

8. Иржи Прохазка в полутяжелом весе подерется с Александром Ракичем

UFC 300: Обратный отсчет — Перейра vs Хилл

Бои основного карда

Основной кард исторического юбилейного турнира UFC 300 откроет встреча в среднем весе с участием Бо Никала и Коди Брандейджа. К очному противостоянию бойцы подходят после ярких досрочных побед в предыдущих встречах.

В июле прошлого года Никал за 38 секунд нокаутировал Вэла Вудберна. Всего у 28-летнего американца 2 поединка в UFC, а в дебюте он за полторы минуты выиграл удушающим приемом у Джейми Пикетта.

Бо — восходящая звезда среднего дивизиона. У него нет ни единого поражения в карьере и все предыдущие 5 поединков в ММА он выиграл в одностороннем порядке. В недалеком прошлом Никал экс-чемпион мира по борьбе в возрасте до 23-х лет в весе до 93 кг.

Его соперник Коди Брандейдж недавно шел на серии из трех поражений кряду и был на грани увольнения из промоушена, однако далее он реабилитировался и одержал 2 яркие досрочные победы в первом раунде.

Последняя из них в противостоянии с Захари Риисом была оформлена слэмом — редким броском соперника головой об канвас. Неудивительно, что такой боец удостоился попадания в кард UFC 300.

Чарльз Оливейра globallookpress.com

Далее в октагон выйдут Чарльз Оливейра и Арман Царукян, занимающие первое и четвертое места в рейтинге легкого дивизиона. «Дю Бронкс» недавно шел на серии из 11-ти побед кряду, пока не уступил в титульном бою Исламу Махачеву.

Однако в июле прошлого года Оливейра уже в статусе экс-чемпиона вернулся в клетку и нокаутировал в первом раунде Бенеила Дариуша. Очевидно, Чарльз не сказал своего последнего слова.

Рекордсмен промоушена по количеству побед сабмишном готов потягаться с молодым проспектом из России, жаждущим получить реванш с Махачевым. Но пройти Царукяна будет очень непросто.

Как бразилец, Арман в предыдущем поединке нокаутировал в первом раунде Бенеила Дариуша. Царукян идет на серии из трех побед кряду и он, как никогда, близок к титульному бою.

Пиковая форма Армана и необычный стиль Оливейры говорят о том, что зрителей на трибунах ожидает интереснейшее противостояние двух ярчайших бойцов легкой весовой категории.

UFC 300: Обратный отсчет — Гейджи vs Холлоуэй

Очередной поединок основного карда пройдет в легком весе с участием второго номера рейтинга Джастина Гейджи, являющегося обладателем титула BMF, и бывшего чемпиона полулегкого дивизиона Макса Холлоуэя, принявшего этот тяжелый вызов.

Данные бойцы не нуждаются в представлении. Они являются ударниками высочайшего класса и делают шоу практически в каждом своем поединке. Гейджи в предыдущем бою не оставил шансов Дастину Порье, наглухо нокаутировав его хай-киком во втором раунде.

До реванша с «Бриллиантом» Джастин в одностороннем порядке разбил Рафаэля Физиева. Впрочем, у его соперника форма тоже достаточно хорошая. Холлоуэй в полулегком дивизионе проигрывал только Александру Волкановски, но для остальных соперников этой категории он стал настоящим ночным кошмаром.

«Благословенный» остановил победное шествие Арнольда Аллена из десяти поединков кряду. Затем на турнире в Сингапуре Макс отправил на пенсию «Корейского зомби», попрощавшись с ним своим коронным правым хуком.

Холлоуэй, Гейджи и болельщики по всему миру в ожидании кровавой и жесточайшей рубки. Эти парни выйдут в октагон драться, как в последний раз. Бойцы пообещали фанатам устроить шоу, которое навсегда войдет в историю UFC.

Перейра и Чжан не планируют расставаться с поясами

Вэйли Чжан globallookpress.com

В со-главном событии вечера в рамках женского минимального дивизиона состоится титульный поединок с участием обладательницы пояса Вэйли Чжан и первого номера рейтинга Янь Сяонань.

Их противостояние еще не началось, но уже является историческим потому, как ранее в UFC не было подобного случая, чтобы 2 представителя Китая встретились лицом к лицу в битве за пояс.

Действующая чемпионка Вэйли Чжан выглядит максимально устрашающе. Она потушила свет в глазах бывшей доминирующей чемпионки Йоанны Енджейчик, проводив ее на пенсию зубодробящим бэкфистом.

Затем Вэйли разобрала в партере еще одну экс-чемпионку Карлу Экспарзу, усыпив ее удушающим приемом во втором раунде. А в последнем своем поединке Чжан все 5 раундов избивала Аманду Лемос и в итоге закономерно выиграла по очкам.

Вэйли фаворит в этом противостоянии, но Сяонань не сдастся без боя. Янь пребывает в своей пиковой форме. Ранее она одержала 2 убедительных победы. Сначала Сяонань одолела единогласным решением Маккензи Дерн.

А выйти на титульный поединок ей помог нокаут в первом раунде в противостоянии с одной из главных звезд дивизиона Джессикой Андраде. Сяонань-Чжан — это максимально непредсказуемый поединок, в котором может произойти абсолютно все.

Джамал Хилл (справа) globallookpress.com

Возглавит юбилейный кард турнира UFC 300 титульное противостояние в полутяжелом дивизионе между обладателем пояса Алексом Перейрой и бывшим чемпионом Джамалом Хиллом, занимающим на данный момент первую позицию в рейтинге категории до 93 кг.

«Поатан» в своем последнем поединке на UFC 295 усыпил бдительность чешского «Самурая» Иржи Прохазки в битве за вакантный трофей. Алекс наградил визави коронным хуком, а далее забил его локтями когда, тот пытался перевести бразильца на землю.

Чтобы взять пояс в полутяжелом весе Алексу потребовалось лишь 2 поединка в данной категории. Он вошел в историю UFC, как самый быстрый двойной чемпион промоушена, проведя в лиге всего лишь 7 боев. Перейра — устрашающий ударник, который одним ударом может потушить свет любому топовому оппоненту.

Но напротив него в клетке будет стоять не менее жесткий и мощный противник. Хилл идет на серии из четырех выигранных поединков кряду. В трех из них американец наградил своих соперников нокаутами.

Единственный, кто простоял с Джамалом в клетке все 5 раундов, — бывший чемпион дивизиона и заслуженный ветеран UFC Гловер Тейшейра, являющийся нынешним тренером Перейры.

После успешного поединка с Гловером Хилл получил травму ахиллова сухожилия и выбыл на полтора года. Но теперь Джамал вернулся и готов победить ученика предыдущего соперника. Алекс, напротив, планирует отомстить за своего учителя.

На UFC 300 эти великаны будут бить друг друга до тех пор, пока один из них не упадет. И когда Перейра с Хиллом выйдут в клетку, то болельщикам лучше не моргать, потому как нокаут может случиться в любой момент.