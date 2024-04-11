В финале Суперкубка Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» сыграет против «Аль-Хиляля». Поединок состоится 11 апреля и начнется в 20:30 по мск. «Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Аль-Иттихад»

Турнирное положение: Клуб из города Джидда с 47 набранными очками идет четвертым в таблице и от третьей призовой строки отстает на пять пунктов.

«Аль-Иттихад» выиграл 14 встреч из 27 проведенных, пять поединков свел вничью и восемь игр проиграл, разница мячей — 51:35.

Последние матчи: В полуфинале Суперкубка «тигры» справились с «Аль-Вехда», выиграв у нее со счетом 2:1. В послденей же игре чемпионата они на своем поле не смогли справиться со скромным «Аль-Таавуном», расписав с ним мировую 0:0.

Не сыграют: Все основные игроки в строю. В том числе и Карим Бензема, который в прошлом матче забил свой первый гол за команду в 2024 году.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Аль-Иттихад» в отрезке своих пяти последних встреч с учетом всех турниров смог выиграть в трех из них. Еще в этот период коллектив расписал одну мировую и один поединок проиграл. И за все это время в двух случаях он не смог распечатать ворота соперников.

«Аль-Хиляль»

Турнирное положение: Коллектив из города Эр-Рияд является лидером текущего чемпионата. У него на счету 77 очков и отрыв от ближайшего преследователя в 12 пунктов.

За 27 проведенных поединка «Аль-Хиляль» отпраздновал 25 викторий и два матча еще свел вничью, забил 83 гола при всего 17 пропущенных.

Последние матчи: В полуфинальном матче Суперкубка страны «лидеры» смогли переиграть команду Криштиану Роналду «Аль-Наср» со счетом 2:1, а в последней игре чемпионата они на выезде разгромили «Аль-Халидж» со счетом 4:1.

Не сыграют: Бразилец Неймар уже долгое время пребывает в лазарете и не сыграет в этом поединке.

Состояние команды: «Аль-Хиляль» набрал просто фантастический ход, выиграв минувшие 33 своих поединков. Последний раз команда теряла очки аж в сентябре прошлого года, сыграв тогда вничью. А последний проигрыш был еще летом.

Статистика для ставок

«Аль-Иттихад» выиграл только один поединок из трех предыдущих

У «Аль-Хиляля» 33-матчевая победная серия

«Аль-Хиляль» выиграл у «Аль-Иттихада» в девять из десяти последних противостояний

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Аль-Хиляля» букмекеры дают коэффициент 1.70. Ничья оценена в 4.30, а победа «Аль-Иттихада» оценена в 4.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.50 и 2.55 соответственно.

Прогноз: «Аль-Хиляль» пребывает просто в прекрасном состоянии и вряд ли испытает проблемы с таким удобным для себя соперником.

Рекомендуемая ставка: победа «Аль-Хиляля» с форой (-1) за 2.14.

Прогноз: Однако ждем, что Бензема и ко все же смогут хоть раз распечатать ворота фаворита.

Ставка: обе забьют за 1.88.