«Олимпиакос»
Путь в плей-офф: Греческий клуб начал свой путь в еврокубках со стадии 1/16 финала Лиги конференций. «Олимпиакос» скромно, но уверенно переиграл венгерский «Ференварош» (1:0 — победа дома и 1:0 — победа в гостях).
Куда сложнее выдалась дуэль с израильским коллективом «Маккаби» из Тель-Авива. Первую игру греки проиграли со счётом 1:4, в ответном поединке «Олимпиакос» с аналогичным результатом переиграл своего визави. Соперникам пришлось играть дополнительное время, в овертайме греческий коллектив всё-таки дожал «Маккаби», забив ещё два мяча (6:1).
Олимпиакос — Фенербахче: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Олимпиакос» провел очередной матч в чемпионате Греции, переиграв в гостях команду «Ламия» (5:1). В турнирной таблице греческой Суперлиги «Олимпиакос» занимает 4 место.
Не сыграют: Защитник Дорон Лейднер, полузащитник Бандиугу Фадига и полузащитник Сотирис Александропулос — все игроки травмированы. Из-за перебора жёлтых карточек игру пропустит португальский форвард Даниэль Поденсе.
Все прогнозы на Лигу конференций
Состояние команды: В групповом этапе Лиги Европы «Олимпиакос» занял 3 место и квалифицировался в 1/16 финала Лиги конференций. В своем квартете греческий клуб набрал 7 очков, опередив в турнирной таблице словацкий коллектив «Бачка-Топола».
«Фенербахче»
Путь в плей-офф: «Фенербахче» начал свой путь в плей-офф Лиги конференций со стадии 1/8 финала. В битве за выход в четвертьфинал турецкому коллективу противостоял бельгийский коллектив «Юнион Сент-Жиллуа». Эту дуэль «Фенербахче» выиграл (3:0 — победа в гостях и 0:1 — проигрыш дома).
Последние матчи: В турнирной таблице чемпионата Турции «Фенербахче» занимает 2 место, набрав 82 очка. Клуб уверенно идет вверх по турнирной таблице и уже приближается к лидеру — «Галатасараю», отставание составляет 2 балла.
Не сыграет: Из-за травмы колена и мышечной травмы «Фенербахче» из строя выбыли Луан Перес и Фред.
Состояние команды: «Фенербахче» пробился в 1/8 финала Лиги конференций, заняв 1 место в своей группе с активом в 12 очков. Турецкий коллектив обошел в турнирной таблице «Лудогорец», «Норшелланн» и «Спартак» Трнава.
Статистика для ставок
- «Олимпиакос» и «Фенербахче» в последний раз встречались в 2021-м
- В Лиге Европы «Олимпиакос» дважды обыграл «Фенербахче» (1:0 — побед дома и 3:0 — победа в гостях)
- Выигрышная серия «Олимпиакоса» и «Фенербхче» составляет 2 матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Олимпиакос» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.37. Ничья оценена в 3.55, а победа гостей — в 2.87.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.81 и 2.01 соответственно.
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Прогноз: Обе команды играют в атакующий футбол, в матчах с участием «Фенербахче» и «Олимпиакосом» забивается обычно 3-4 гола.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.32.
Прогноз: Можно рискнуть в пользу того, что обе команды забьют в первом матче 1/4 финала Лиги конференций.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.75.