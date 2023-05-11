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    «Сиэтл» снова оставит «Гэлакси не у дел?

    «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сиэтл Саундерс». Ставки (к. 2.43) и прогноз на Открытый кубок США 11 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сиэтл Саундерс»
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    11 мая в Карсоне «Лос-Анджелес Гэлакси» примет «Сиэтл» в рамках матча 1/16 Открытого кубка США. Начало игры в 05:30 мск. «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сиэтл Саундерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. Кубок 11 Мая 2023 года

    «Лос-Анджелес Гэлакси»

    Хозяева плохо проводят начало сезона. По крайней мере в МЛС у них сейчас сложная ситуация. В шести последних матчах у команды было 5 поражений. И в целом со старта сезона, а это 10 поединков, «Гэлакси» выиграл только один раз.

    Победу «Лос-Анджелес Гэлакси» одержал в конце апреля, когда на своем поле выиграл у «Остина» со счетом 2:0. Перед этим коллектив уступил в дерби с «Лос-Анджелесом» (2:3).

    Последние два результата — это поражения. «Галактические» проиграли «Орландо» 0:2 и уступили «Колорадо Рэпидс» 1:3. После 10 прошедших туров у команды 13-е место и всего 6 очков в Западной конференции.

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    В Кубке хозяева только стартуют. В прошлом розыгрыше команда дошла до четвертьфинала, где проиграла «Сакраменто Репаблик».

    «Сиэтл Саундерс»

    «Саундерс» проведут второй матч в Открытом кубке в этом сезоне. Ранее они встретились с «Сан-Диего Лойял». Победа была добыта в непростой игре. Исход решился в дополнительное время (5:4 ДВ).

    После этого команда провела два поединка в МЛС, которые оказались безуспешными. Так что в основное время гости не выигрывают уже три матча.

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    • «Сиэтл» расписал нулевую ничью с «Реал Солт-Лейк». В матче со «Спортинг Канзас-Сити» клуб потерпел поражение с минимальным отрывом в счете (1:2). В таблице Западной конференции гости занимают 1-е место. У них 20 очков на счету.

    В прошлом розыгрыше «Саундерс» не прошли дальше 1/16, так как в серии пенальти проиграли «Сан-Хосе Эртквейкс».

    Прогноз и ставки

    Котировки говорят в пользу хозяев — 2.23 против 3.03. Коэффициенты на проход в следующий раунд 1.65 и 2.11 соответственно.

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    Дела у «Лос-Анджелеса» сейчас идут не очень хорошо. Поражения — это частое явление для хозяев. Вдобавок «Сиэтлу» в этом сезоне команда уже проиграла, причем на своем поле (1:2).

    Первая ставка на эту игру — тотал больше 3. «Гэлакси» много пропускают — минимум 2 гола в 5 из 6 матчей. Коэффициент составляет 2.43.

    Вторая ставка — проход «Сиэтла», который сейчас убедительнее выглядит в МЛС и уже стартовал с победы в этом турнире.

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    «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сиэтл Саундерс»: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 11.05.2023. Прогнозы на футбол. «Сиэтл» снова оставит «Гэлакси не у дел?
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