«Аль-Наср» Дубай сыграет на своем поле с «Аль-Шарджа» в рамках 26-го тура чемпионата ОАЭ. Матч пройдет 11 мая, начало — в 19:30 мск. «Аль-Наср» Дубай — «Аль-Шарджа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аль-Наср» Дубай

Эта команда находится на 10 месте в турнирной таблице. Между тем, подъем возможен лишь на одну строчку.

Зато «Аль-Наср» Дубай уже точно не вылетит из элиты. И это притом, что в последних матчах команда выглядела блекло.

В своем последнем поединке команда снова разочаровала игрой и результатом. «Аль-Наср» Дубай на выезде уступил «Аль-Батаеху» (2:0).

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До того команда потерпела еще одну досадную коллизию. На выезде «Аль-Наср» Дубай был бит аутсайдером «Диббой Аль-Фуджайрой» (2:1).

Вот и в этом поединке хозяевам вряд ли светит что-то положительное. Клуб из Дубая имеет явные проблемы в организации игры.

«Аль-Шарджа»

Эта команда сражается за высокие места. Сейчас команда пребывает на 7 позиции, но потенциально может оказаться в топ-4.

«Аль-Шарджа» давненько не знает вкуса побед. В пяти своих последних матчах команда то проигрывала, то играла вничью.

В минувшем туре команда добыла один балл. «Аль-Шарджа» дома расписала мировую с аутсайдером чемпионата «Диббой Аль-Фуджайрой» (1:1).

Отметим весьма надежные тылы команды. В 25 матчах в воротах «Аль-Шарджи» побывало всего 20 мячей.

«Аль-Шарджа» явно будет активно атаковать. Шансы на 4 место еще имеются, но для этого еще нужны осечки от конкурентов.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аль-Шарджи» предлагают — 1.97.

На викторию «Аль-Насра» Дубай дают — 3.44, ничья оценена — в 3.68.

У хозяев уже нет турнирной мотивации, тогда как «Аль-Шарджа» еще борется за 4 место в турнирной таблице .

Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.34. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.16.