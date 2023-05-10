БАТЭ
Эта команда начала чемпионат довольно многообещающе. Нынешнее 2 место можно считать успешной диспозицией для борисовского клуба.
Главной проблемой команды является слабая оборона. В 7 матчах в воротах БАТЭ побывало уже 7 мячей.
В своем предыдущем поединке команда добыла 3 очка. На выезде БАТЭ легко расправился с «Белшиной» (0:3).
Действующая победная серия БАТЭ составляет 3 матча. Причем в двух последних ворота команды оставались сухими.
БАТЭ явно планирует воспользоваться фактором своего поля. Ничья в первом матче (1:1) дает хозяевам потрясающие шансы на проход в финал Кубка.
«Неман»
«Неман» привычно выступает без особых успехов. Ныне команда занимает 5 место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии.
За медали гродненцы побороться способны, однако нужна стабильность. С этим становится все лучше, ведь 3 своих последних матча «Неман» выиграл.
Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Неман» на выезде уверенно переиграл брестское «Динамо» (1:3).
Более того, до того гродненцы умудрились переиграть минское «Динамо» (1:0). Причем это поражение остается у лидера единственным.
Наверняка «Неман» не сдастся без боя. Гродненцы постараются оказать достойное сопротивление более статусному оппоненту.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу БАТЭ предлагают — 1.40.
На викторию «Немана» дают — 6.75, ничья оценена — в 4.10.
БАТЭ традиционно успешно противостоит «Неману», и
Наш прогноз — Фора БАТЭ -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.33. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.10.