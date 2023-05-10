БАТЭ сыграет на своем поле с «Неманом» в рамках 1/2 финала Кубка Белоруссии. Матч пройдет 10 мая, начало — в 20:30 мск. БАТЭ — «Неман»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

БАТЭ

Эта команда начала чемпионат довольно многообещающе. Нынешнее 2 место можно считать успешной диспозицией для борисовского клуба.

Главной проблемой команды является слабая оборона. В 7 матчах в воротах БАТЭ побывало уже 7 мячей.

В своем предыдущем поединке команда добыла 3 очка. На выезде БАТЭ легко расправился с «Белшиной» (0:3).

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Действующая победная серия БАТЭ составляет 3 матча. Причем в двух последних ворота команды оставались сухими.

БАТЭ явно планирует воспользоваться фактором своего поля. Ничья в первом матче (1:1) дает хозяевам потрясающие шансы на проход в финал Кубка.

«Неман»

«Неман» привычно выступает без особых успехов. Ныне команда занимает 5 место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии.

За медали гродненцы побороться способны, однако нужна стабильность. С этим становится все лучше, ведь 3 своих последних матча «Неман» выиграл.

Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Неман» на выезде уверенно переиграл брестское «Динамо» (1:3).

Более того, до того гродненцы умудрились переиграть минское «Динамо» (1:0). Причем это поражение остается у лидера единственным.

Наверняка «Неман» не сдастся без боя. Гродненцы постараются оказать достойное сопротивление более статусному оппоненту.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу БАТЭ предлагают — 1.40.

На викторию «Немана» дают — 6.75, ничья оценена — в 4.10.

БАТЭ традиционно успешно противостоит «Неману», и наверняка постарается быстро снять все вопросы относительно выхода в финал .

Наш прогноз — Фора БАТЭ -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.33. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.10.