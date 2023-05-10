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    БАТЭ уверенно прошагает в финал Кубка

    БАТЭ — «Неман». Прогноз, ставка (к. 2.33) на футбол, Кубок Белоруссии, 10 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на БАТЭ — «Неман»
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    БАТЭ
    БАТЭ сыграет на своем поле с «Неманом» в рамках 1/2 финала Кубка Белоруссии. Матч пройдет 10 мая, начало — в 20:30 мск. БАТЭ — «Неман»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Кубок 10 Мая 2023 года
    БАТЭ
  • Борисов
    •  БАТЭ 20:30 Неман Неман
  • Гродно
    •

    БАТЭ

    Эта команда начала чемпионат довольно многообещающе. Нынешнее 2 место можно считать успешной диспозицией для борисовского клуба.

    Главной проблемой команды является слабая оборона. В 7 матчах в воротах БАТЭ побывало уже 7 мячей.

    В своем предыдущем поединке команда добыла 3 очка. На выезде БАТЭ легко расправился с «Белшиной» (0:3).

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    Действующая победная серия БАТЭ составляет 3 матча. Причем в двух последних ворота команды оставались сухими.

    БАТЭ явно планирует воспользоваться фактором своего поля. Ничья в первом матче (1:1) дает хозяевам потрясающие шансы на проход в финал Кубка.

    «Неман»

    «Неман» привычно выступает без особых успехов. Ныне команда занимает 5 место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии.

    За медали гродненцы побороться способны, однако нужна стабильность. С этим становится все лучше, ведь 3 своих последних матча «Неман» выиграл.

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    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Неман» на выезде уверенно переиграл брестское «Динамо» (1:3).

    Более того, до того гродненцы умудрились переиграть минское «Динамо» (1:0). Причем это поражение остается у лидера единственным.

    Наверняка «Неман» не сдастся без боя. Гродненцы постараются оказать достойное сопротивление более статусному оппоненту.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу БАТЭ предлагают — 1.40.

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    На викторию «Немана» дают — 6.75, ничья оценена — в 4.10.

    БАТЭ традиционно успешно противостоит «Неману», и наверняка постарается быстро снять все вопросы относительно выхода в финал.

    Наш прогноз — Фора БАТЭ -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.33. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.10.

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    БАТЭ — «Неман»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 10.05.2023. Прогнозы на футбол. БАТЭ уверенно прошагает в финал Кубка
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