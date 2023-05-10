«Арарат-Армения» сыграет на своем поле с «Алашкертом» в рамках 31-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 10 мая, начало — в 18:00 мск. «Арарат-Армения» — «Алашкерт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арарат-Армения»

Эта команда находится на 3 месте в турнирной таблице. Отставание от дуэта лидеров составляет 4 очка.

Вот только «Арарат-Армения» растеряла ряд очков в последних матчах. Шансы догнать лидеров еще есть, но нужно брать максимум в оставшихся встречах.

В своем последнем поединке команда добыла победу. «Арарат-Армения» переиграла «Арарат» со счетом 2:1.

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До того команда потерпела крайне досадную коллизию. На выезде «Арарат-Армения» была бита «Пюником» (4:1).

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Иного пути у них просто нет, иначе конкуренты оторвутся далеко.

«Алашкерт»

Эта команда традиционно сражается за высокие места. Сейчас команда пребывает на 4 позиции, и в медальную зону уже вряд ли поднимется.

«Алашкерт» имеет действующую серию из трех побед кряду. Правда, в этих матчах были обыграны команды, находящиеся ниже в таблице.

В минувшем туре команда добыла минимальную викторию. «Алашкерт» дома с трудом переиграл «Лернаин Арцах».

А вот матчи против лидеров складываются для команды куда сложнее. Между тем, дать бой любому оппоненту «Алашкерт» способен.

«Алашкерт» явно будет доволен даже ничьей. Гости будут действовать вторым номером, стараясь сдержать атаки ереванцев.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арарата-Армении» предлагают — 2.05.

На викторию «Алашкерта» дают — 3.34, ничья оценена — в 3.42.

Хозяева еще сражаются за чемпионский титул, и уж точно будут максимально активны в атаке .

Наш прогноз — Победа «Арарата-Армении». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.11.