«Елгава»
Эта команда начала чемпионат вполне пристойно. Нынешнее 6 место можно считать успешной диспозицией.
Главной проблемой команды является слабая реализация. В 10 матчах игроки «Елгавы» забили всего лишь 12 мячей.
В своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. Дома «Елгава» уступила лидеру чемпионата «Риге» (1:3).
Матчи с «Меттой» для команды традиционно складываются удачно. Три последних очных поединка были выиграны.
«Елгава» явно планирует воспользоваться фактором своего поля. Правда, последняя победа команды случилась еще в середине апреля, причем именно над «Меттой» (2:1)!
«Метта»
«Метта» привычно выступает без особых успехов. Ныне команда занимает 7 место в турнирной таблице чемпионата Латвии.
Причем главным бичом команды является слабая атака. В 9 матчах игроки «Метты» отличились всего лишь 10 точными ударами.
Свой последний поединок команда провела достаточно продуктивно. «Метта» на выезде расписала мировую с «Лиепаей» (1:1).
До того команда дала бой одному из лидеров чемпионата РФШ (0:0). А вот последняя победа случилась еще месяц назад.
Наверняка «Метта» постарается добыть очки. Гости, вероятнее всего, будут рассчитывать на контратаки.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Елгавы» предлагают — 2.33.
На викторию «Волгаря» дают — 2.67, ничья оценена — в 3.54.
Наш прогноз — Победа «Елгавы». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.33. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.46.