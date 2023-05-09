«Елгава» сыграет на своем поле с «Меттой» в рамках 11-го тура чемпионата Латвии. Матч пройдет 9 мая, начало — в 18:00 мск. «Елгава» — «Метта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Елгава»

Эта команда начала чемпионат вполне пристойно. Нынешнее 6 место можно считать успешной диспозицией.

Главной проблемой команды является слабая реализация. В 10 матчах игроки «Елгавы» забили всего лишь 12 мячей.

В своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. Дома «Елгава» уступила лидеру чемпионата «Риге» (1:3).

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Матчи с «Меттой» для команды традиционно складываются удачно. Три последних очных поединка были выиграны.

«Елгава» явно планирует воспользоваться фактором своего поля. Правда, последняя победа команды случилась еще в середине апреля, причем именно над «Меттой» (2:1)!

«Метта»

«Метта» привычно выступает без особых успехов. Ныне команда занимает 7 место в турнирной таблице чемпионата Латвии.

Причем главным бичом команды является слабая атака. В 9 матчах игроки «Метты» отличились всего лишь 10 точными ударами.

Свой последний поединок команда провела достаточно продуктивно. «Метта» на выезде расписала мировую с «Лиепаей» (1:1).

До того команда дала бой одному из лидеров чемпионата РФШ (0:0). А вот последняя победа случилась еще месяц назад.

Наверняка «Метта» постарается добыть очки. Гости, вероятнее всего, будут рассчитывать на контратаки.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Елгавы» предлагают — 2.33.

На викторию «Волгаря» дают — 2.67, ничья оценена — в 3.54.

«Елгава» традиционно успешно противостоит «Метте» , и наверняка будет активно атаковать.

Наш прогноз — Победа «Елгавы». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.33. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.46.