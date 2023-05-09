Во вторник, 9 мая, в Стокгольме на «Теле2 Арене» в 7-м туре чемпионата Швеции по футболу «Хаммарбю» сыграет против «Мьельбю». Начало встречи запланировано на 20:00 по мск. «Хаммарбю» — «Мьельбю»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хаммарбю»

Прошлый чемпионат Швеции «Хаммарбю» закончил на третьей строке и получил билет в Лигу конференций. От победителя от отстал значительно, а второй строке проиграл лишь балл.

В начале сезоне «зелено-белые» сперва приняли участие в Кубке страны, где остановились в шаге от финала, проиграв как раз предстоящему противнику со счетом 0:1 на четвертьфинальной стадии.

Коэффициенты матча Хаммарбю — Мьельбю 1X2Новым игрокам 1.653.855.30Бонус$9500

В текущем же первенстве стокгольмцы пока выступают не лучшим образом, находясь с шестью очками в середине турнирной таблицы. У них две виктории и четыре неудачи.

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Свои две последние игры «Хаммарбю» проиграл, потерпев выездные фиаско от «Мальме» 2:4 и «Норрчепинга» 0:2. Дома же он выиграл обе проведенные встречи этого чемпионата.

«Мьельбю»

Клуб из Хеллевика минувший розыгрыш чемпионата Швеции по футболу завершил в середине турнирной таблицы и шансов заработать билет в еврокубки не имел.

А вот начало текущего сезона «Мьельбю» может занести себе в актив, ведь команда вышла в финал Кубка страны, где поспорит за трофей с прошлогоднем победителем лиги «Хеккеном».

В новом чемпионате «желтые» пока соблюдают полный паритет, выиграв, проиграв и сыграв вничью по два раза при разнице мячей 5:5. И с такими показателями они находятся в середине турнирки.

В своей последней проведенной игре «Мьельбю» дома расписал мировую с АИКом 0:0, прервав тем самым серию из двух фиаско подряд. В гостях в этом первенстве у коллектива одна виктория и одно поражение.

Как упоминалось выше, «Мьяльбю» в начале этого сезона обыграл предстоящего противника 1:0 в Кубке страны, а вот в прошлом чемпионате дважды виктории отпраздновал «Хаммарбю» — 2:0 и 3:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Хаммарбю» предлагают — 1.64.

На викторию «Мьяльбю» дают — 5.50, ничья оценена — в 4.00.

Прогнозируем, что «Хаммарбю» на своем поле, где он в этом чемпионате пока только побеждал, сможет взять реванш у предстоящего противника за недавнюю неудачу в Кубке страны, выиграв с разницей в несколько мячей.