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    «Салернитана» имеет больше шансов на победу

    «Эмполи» — «Салернитана». Ставки (к. 2.36) и прогноз на Серию А 8 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Эмполи» — «Салернитана»
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    Булайе Диа
    В 34-м туре чемпионата Италии «Эмполи» примет «Салернитану». Встреча назначена на 8 мая 19:30 мск. «Эмполи» — «Салернитана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 08 Мая 2023 года
    Эмполи
  • Италия. Серия А
    •  Эмполи 19:30 Салернитана Салернитана
  • Салерно
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    «Эмполи»

    В прошлом туре «адзурри» прервали серию поражений, которая состояла из трех матчей. Команда смогла победить на своем поле «Болонью» со счетом 3:1. Это была 8-я победа команды в сезоне.

    До этого клуб дошел до отметки в 14 неудач. «Эмполи» проиграл «Кремонезе» (0:1). Затем он потерпел крупное поражение от «Интера» (0:3). Последним на данный момент является поражение от «Сассуоло» (1:2).

    Коэффициенты матча Эмполи — Салернитана

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    Если не считать поражения от «Интера», то дома команда выступает пока неплохо. У нее 2 победы в трех матчах.

    Все прогнозы на Серию А

    В таблице Серии А «Эмполи» занимает 15-ю позицию. У коллектива 35 набранных очков после 33 туров.

    «Салернитана»

    У «Салернитаны» лучшая форма за 5 последних матчей среди команд из второй половины таблицы, если не считать «Монцу». Гости 4 раза сыграли вничью и одержали победу. По этому показателю команда занимает 8-е место в общем зачете.

    И действительно, если посмотреть на соперников, то «Салернитана» понравится еще больше. «Гранатовые» отобрали очки у «Интера» (1:1) и «Наполи» (1:1). «Неаполитанцам» они и вовсе испортили чемпионский аккорд.

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    • Также коллектив разгромил «Сассуоло» (3:0), а в прошлом туре он устроил боевую ничью с «Фиорентиной», встреча с которой закончилась со счетом 3:3. За 5 туров у «Салернитаны» 9 забитых голов и это один из лучших результатов сейчас.

    В турнирной таблице команда занимает 14-ю позицию с 35 очками на счету, набранными в 33 турах.

    Прогноз и ставка

    2.31 и 3.50 — перевес по котировкам на стороне «Эмполи». На ничью можно поставить с коэффициентом 3.10.

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    «Эмполи» выдал серию неудачных матчей и только в прошлом туре проснулся. «Салернитана» же доставила проблем двум лидерам, добыла крупную победу и забивает сейчас она достаточно много, как для середняка.

    Рекомендуемая ставка в пользу «Салернитаны» — на ее победу с форой 0 за 2.36.

    В 3 из 4 матчей «Салернитана» забивала в первом тайме и не проигрывала. Здесь можно взять ставку на тотал гостей в первом тайме больше 0.5 за 2.43.

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    «Эмполи» — «Салернитана»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 08.05.2023. Прогнозы на футбол. «Салернитана» имеет больше шансов на победу
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