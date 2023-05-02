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    «Шяуляй» быстро разберется с «Судувой»

    «Судува» — «Шяуляй». Прогноз, ставка (к. 2.53) на футбол, чемпионат Литвы, 2 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Судува» — «Шяуляй»
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    «Судува»
    «Судува» сыграет на своем поле с «Шяуляем» в рамках 12-го тура чемпионата Литвы. Матч пройдет 2 мая, начало — в 20:00 мск. «Судува» — «Шяуляй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Судува»

    Эта команда проводит крайне слабый сезон. Сейчас «Судува» занимает скромное 8 место в турнирной таблице.

    Более того, отрыв от опасной зоны составляет всего 2 очка. Да и 8 поражений в 11 матчах — явный недвусмысленный намек на проблемы внутри команды.

    В минувшем туре команда потерпела сокрушительное поражение. На выезде «Судува» была сметена с газона «Хегельманном» (6:0).

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    Оборона — настоящий бич команды. В 11 турах чемпионата тылы «Судувы» дали результативный сбой уже 25 раз.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева постараются зацепиться за очки. Пора бы «Судуве» выбираться из кризиса!

    «Шяуляй»

    Эта команда начала сезон весьма многообещающе. 2 место в турнирной таблице можно назвать вполне приличной диспозицией.

    Зато с атакой у команды не все в полном порядке. В 11 матчах чемпионата Литвы «Шяуляй» забил всего 14 мячей.

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    • Минувший тур чемпионата принес команде три очка. В родных стенах с минимальным счетом был обыгран «Кауно Жальгирис».

    Вот только прицел ведущего форварда Алексея Щебетуна пока настроен не столь эффективно. Украинец забил лишь 2 гола в чемпионате.

    «Шяуляй» явно намеревается добыть 3 очка. Для этого команде нужно улучшать реализацию, да и лидер команды Даниэль Романовский забил уже 4 мяча.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Шяуляя» предлагают — 1.90.

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    На викторию «Судувы» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.43.

    «Шяуляй» сражается за лидерство, и явно постарается как можно активнее сыграть в атаке.

    Наш прогноз — Победа «Шяуляя» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.53. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.02.

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    «Судува» — «Шяуляй»: прогноз, ставка (2.53), статистика, коэффициенты матча 02.05.2023. Прогнозы на футбол. «Шяуляй» быстро разберется с «Судувой»
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