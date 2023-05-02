«Судува» сыграет на своем поле с «Шяуляем» в рамках 12-го тура чемпионата Литвы. Матч пройдет 2 мая, начало — в 20:00 мск. «Судува» — «Шяуляй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Судува»

Эта команда проводит крайне слабый сезон. Сейчас «Судува» занимает скромное 8 место в турнирной таблице.

Более того, отрыв от опасной зоны составляет всего 2 очка. Да и 8 поражений в 11 матчах — явный недвусмысленный намек на проблемы внутри команды.

В минувшем туре команда потерпела сокрушительное поражение. На выезде «Судува» была сметена с газона «Хегельманном» (6:0).

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Оборона — настоящий бич команды. В 11 турах чемпионата тылы «Судувы» дали результативный сбой уже 25 раз.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева постараются зацепиться за очки. Пора бы «Судуве» выбираться из кризиса!

«Шяуляй»

Эта команда начала сезон весьма многообещающе. 2 место в турнирной таблице можно назвать вполне приличной диспозицией.

Зато с атакой у команды не все в полном порядке. В 11 матчах чемпионата Литвы «Шяуляй» забил всего 14 мячей.

Минувший тур чемпионата принес команде три очка. В родных стенах с минимальным счетом был обыгран «Кауно Жальгирис».

Вот только прицел ведущего форварда Алексея Щебетуна пока настроен не столь эффективно. Украинец забил лишь 2 гола в чемпионате.

«Шяуляй» явно намеревается добыть 3 очка. Для этого команде нужно улучшать реализацию, да и лидер команды Даниэль Романовский забил уже 4 мяча.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Шяуляя» предлагают — 1.90.

На викторию «Судувы» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.43.

«Шяуляй» сражается за лидерство, и явно постарается как можно активнее сыграть в атаке .

Наш прогноз — Победа «Шяуляя» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.53. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.02.