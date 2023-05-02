«Арсенал» сыграет на своем поле с «Челси» в рамках 34-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 2 мая, начало — в 22:00 мск. «Арсенал» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Арсенал» шаг за шагом теряет лидерство. Отрыв от «Манчестер Сити» сократился до 2 очков, причем у конкурента еще 2 матча в запасе.

«Канониров» явно не хватило на концовку. Заметно, что команда Микеля Артеты исчерпала свой лимит фарта.

Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Челси 1X2Новым игрокам 1.634.105.10Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «Арсенал» провалился. На выезде лондонцы были показательно разбиты в щепки «Манчестер Сити» (4:1).

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Более того, лондонцы не побеждают уже на протяжении месяца. Да и вообще, непонятно, за счет чего команда Артеты еще надеется на чемпионский титул…

«Арсенал» наверняка постарается реабилитироваться за последние неудачи. «Канонирам» нужно максимально сконцентрироваться на добыче максимального результата в заключительных турах и ждать осечки от команды Гвардиолы.

«Челси»

«Аристократы» выдают самый, что ни на есть, провальный сезон. Нынешнее 12 место можно считать крахом иллюзий амбициозного клуба, сильно потратившегося в последние трансферные окна.

В 32 матчах АПЛ «Челси» потерпел уже 13 поражений. Не спасают команду и постоянные смены наставников.

Последний поединок в рамках АПЛ принес команде очередную коллизию. Дома «аристократы» уступили «Брентфорду» (0:2).

Да и в кадровом плане у лондонцев ситуация сложная. Не сыграют в этой встрече ведущий защитник Калиду Кулибали, а также Рис Джеймс и Мэйсон Маунт.

Гости предстанут не в оптимальном кадровом сочетании. Но даже в таком виде команда Фрэнка Лэмпарда уж точно постарается максимально насолить землякам.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают — 1.66.

На викторию «Челси» дают — 5.00, ничья оценена — в 3.90.

Команда Лэмпарда фактически лишена турнирной мотивации, однако в лондонском дерби точно постарается частично реабилитироваться за свои неудачи .

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Победа «Челси». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 5.50.

Для остальных — более умеренный прогноз.