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    Очередная коллизия «канониров»?

    «Арсенал» — «Челси». Дерзкая ставка за 5.00 на матч АПЛ 2 мая 2023 года

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    Габриэл Жезус
    «Арсенал» сыграет на своем поле с «Челси» в рамках 34-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 2 мая, начало — в 22:00 мск. «Арсенал» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Мая 2023 года
    Арсенал Лондон
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    «Арсенал»

    «Арсенал» шаг за шагом теряет лидерство. Отрыв от «Манчестер Сити» сократился до 2 очков, причем у конкурента еще 2 матча в запасе.

    «Канониров» явно не хватило на концовку. Заметно, что команда Микеля Артеты исчерпала свой лимит фарта.

    Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Челси

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  • 1.634.105.10Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата «Арсенал» провалился. На выезде лондонцы были показательно разбиты в щепки «Манчестер Сити» (4:1).

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    Более того, лондонцы не побеждают уже на протяжении месяца. Да и вообще, непонятно, за счет чего команда Артеты еще надеется на чемпионский титул…

    «Арсенал» наверняка постарается реабилитироваться за последние неудачи. «Канонирам» нужно максимально сконцентрироваться на добыче максимального результата в заключительных турах и ждать осечки от команды Гвардиолы.

    «Челси»

    «Аристократы» выдают самый, что ни на есть, провальный сезон. Нынешнее 12 место можно считать крахом иллюзий амбициозного клуба, сильно потратившегося в последние трансферные окна.

    В 32 матчах АПЛ «Челси» потерпел уже 13 поражений. Не спасают команду и постоянные смены наставников.

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  • 28/04/2023

    • Последний поединок в рамках АПЛ принес команде очередную коллизию. Дома «аристократы» уступили «Брентфорду» (0:2).

    Да и в кадровом плане у лондонцев ситуация сложная. Не сыграют в этой встрече ведущий защитник Калиду Кулибали, а также Рис Джеймс и Мэйсон Маунт.

    Гости предстанут не в оптимальном кадровом сочетании. Но даже в таком виде команда Фрэнка Лэмпарда уж точно постарается максимально насолить землякам.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают — 1.66.

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    На викторию «Челси» дают — 5.00, ничья оценена — в 3.90.

    Команда Лэмпарда фактически лишена турнирной мотивации, однако в лондонском дерби точно постарается частично реабилитироваться за свои неудачи.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Победа «Челси». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 5.50.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Арсенал» — «Челси»: прогноз, ставка (5.00), статистика, коэффициенты матча 02.05.2023. Прогнозы на футбол. Очередная коллизия «канониров»?
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