«Арсенал»
«Арсенал» шаг за шагом теряет лидерство. Отрыв от «Манчестер Сити» сократился до 2 очков, причем у конкурента еще 2 матча в запасе.
«Канониров» явно не хватило на концовку. Заметно, что команда Микеля Артеты исчерпала свой лимит фарта.
Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Челси
В предыдущем туре чемпионата «Арсенал» провалился. На выезде лондонцы были показательно разбиты в щепки «Манчестер Сити» (4:1).
Более того, лондонцы не побеждают уже на протяжении месяца. Да и вообще, непонятно, за счет чего команда Артеты еще надеется на чемпионский титул…
«Арсенал» наверняка постарается реабилитироваться за последние неудачи. «Канонирам» нужно максимально сконцентрироваться на добыче максимального результата в заключительных турах и ждать осечки от команды Гвардиолы.
«Челси»
«Аристократы» выдают самый, что ни на есть, провальный сезон. Нынешнее 12 место можно считать крахом иллюзий амбициозного клуба, сильно потратившегося в последние трансферные окна.
В 32 матчах АПЛ «Челси» потерпел уже 13 поражений. Не спасают команду и постоянные смены наставников.
Последний поединок в рамках АПЛ принес команде очередную коллизию. Дома «аристократы» уступили «Брентфорду» (0:2).
Да и в кадровом плане у лондонцев ситуация сложная. Не сыграют в этой встрече ведущий защитник Калиду Кулибали, а также Рис Джеймс и Мэйсон Маунт.
Гости предстанут не в оптимальном кадровом сочетании. Но даже в таком виде команда Фрэнка Лэмпарда уж точно постарается максимально насолить землякам.
Ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают — 1.66.
На викторию «Челси» дают — 5.00, ничья оценена — в 3.90.
Команда Лэмпарда фактически лишена турнирной мотивации, однако в лондонском дерби точно
Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Победа «Челси». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 5.50.
Для остальных — более умеренный прогноз.