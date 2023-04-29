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    Претенденты на повышение сыграют вничью

    «Леванте» — «Алавес». Ставка (к. 3.20) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 29 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Леванте» — «Алавес»
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    «Алавес»
    В субботу, 29 апреля, «Леванте» на своем поле сыграет против «Алавеса» в 38-м туре второго испанского дивизиона. Начало поединка намечено на 17:15 по мск. «Леванте» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 29 Апреля 2023 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 17:15 Алавес Алавес
  • Витория
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    «Леванте»

    «Леванте», который в прошлом году вылетел из Примеры, стремится вернуться туда сходу. Сейчас коллектив с 62 баллами идет в Сегунде пятым, но от второй строки, дающей прямой билет в элиту, отстает три очка.

    «Лягушки» вот уже как четыре матча подряд не могут победить в рамках чемпионата. За этот период они расписали три мировые и потерпели одно поражение.

    Коэффициенты матча Леванте — Алавес

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    Фиаско с клубом из Валенсии случилось в позапрошлом туре дома от скромного «Мирандеса» 1:2. В минувшем туре он в гостях расписал мировую с соседом по турнирке «Лас-Пальмасом» 0:0.

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    В родных стенах в текущем чемпионате «Леванте» проиграл свою последнюю встречу, но до этого не уступал 12 встреч подряд, выиграв за это время восемь матчей при четырех мировых исходах.

    «Алавес»

    С 65 набранными очками «Алавес», который также в прошлом году вылетел из Примеры, расположился на второй позиции в турнирной таблице второго испанского дивизиона, но от третьей позиции оторвался всего на пункт.

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    • «Славные» с конца февраля выдали неудачный период, уступив дважды на выезде и расписав две домашние мировые, причем не забив в этот период ни одного мяча.

    После этого клуб из Витории добился двух викторий с одинаковым счетом по 1:0, а следом дважды подряд сыграл вничью по 0:0, а в минувшем туре вырвал победу у «Леганеса» 2:1.

    На выезде «Алавес» в отрезке последних семи встреч первенства по три раза терпел неудачи и побеждал, а также один поединок свел вничью.

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    В первом круге «Леванте» обыграл «Алавес» на его поле со счетом 2:0, а в прошлом сезоне тогда еще в Примеры эти клубы обменялись домашними викториями — 3:1 и 1:2.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Леванте» — 2.12, победа «Алавеса» — 3.70, ничья — 3.20.

    Два претендента на повышения в классе в очном поединке наверняка будут осторожничать и вполне могут расписать мировую, которая устроит обе стороны.

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    «Леванте» — «Алавес»: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 29.04.2023. Прогнозы на футбол. Претенденты на повышение сыграют вничью
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