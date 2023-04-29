В субботу, 29 апреля, «Леванте» на своем поле сыграет против «Алавеса» в 38-м туре второго испанского дивизиона. Начало поединка намечено на 17:15 по мск. «Леванте» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Леванте»

«Леванте», который в прошлом году вылетел из Примеры, стремится вернуться туда сходу. Сейчас коллектив с 62 баллами идет в Сегунде пятым, но от второй строки, дающей прямой билет в элиту, отстает три очка.

«Лягушки» вот уже как четыре матча подряд не могут победить в рамках чемпионата. За этот период они расписали три мировые и потерпели одно поражение.

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Фиаско с клубом из Валенсии случилось в позапрошлом туре дома от скромного «Мирандеса» 1:2. В минувшем туре он в гостях расписал мировую с соседом по турнирке «Лас-Пальмасом» 0:0.

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В родных стенах в текущем чемпионате «Леванте» проиграл свою последнюю встречу, но до этого не уступал 12 встреч подряд, выиграв за это время восемь матчей при четырех мировых исходах.

«Алавес»

С 65 набранными очками «Алавес», который также в прошлом году вылетел из Примеры, расположился на второй позиции в турнирной таблице второго испанского дивизиона, но от третьей позиции оторвался всего на пункт.

«Славные» с конца февраля выдали неудачный период, уступив дважды на выезде и расписав две домашние мировые, причем не забив в этот период ни одного мяча.

После этого клуб из Витории добился двух викторий с одинаковым счетом по 1:0, а следом дважды подряд сыграл вничью по 0:0, а в минувшем туре вырвал победу у «Леганеса» 2:1.

На выезде «Алавес» в отрезке последних семи встреч первенства по три раза терпел неудачи и побеждал, а также один поединок свел вничью.

В первом круге «Леванте» обыграл «Алавес» на его поле со счетом 2:0, а в прошлом сезоне тогда еще в Примеры эти клубы обменялись домашними викториями — 3:1 и 1:2.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Леванте» — 2.12, победа «Алавеса» — 3.70, ничья — 3.20.

Два претендента на повышения в классе в очном поединке наверняка будут осторожничать и вполне могут расписать мировую, которая устроит обе стороны.