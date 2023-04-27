«Атлетик»
Эта команда в нынешнем сезоне борется за попадание в еврокубки. Правда, сейчас «Атлетик» находится на 7 месте в таблице.
Баски традиционно сильны в родных стенах. Обыграть их на «Сан Мамесе» — дело крайне затруднительное.
Коэффициенты матча Атлетик — Севилья
Свой предыдущий поединок команда провела удачно. На выезде «Атлетик» добыл три очка, одолев «Альмерию» (1:2).
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«Атлетик» сейчас на серьезном ходу. Об этом свидетельствует действующая серия из 4 побед подряд.
В этой встрече хозяева явно будут действовать первым номером. Мотивация пробиться в еврокубки у басков огромная.
«Севилья»
Эта команда лишь совсем недавно выбралась из опасной зоны. На данный момент «Севилья» занимает 12 место в турнирной таблице Примеры.
Вот только с реализацией у команды не складывается. В 30 матчах игроки «Севильи» отличились всего 37 забитыми мячами.
Минувший тур принес севильцам важнейшую викторию. Дома команда одолела крепкий «Вильярреал» (2:1).
Действующая победная серия команды составляет 3 матча. Причем пропустили в них севильцы лишь один мяч.
«Севилья» сейчас находится на заметном подъеме. Вылет команде уже не грозит, а вот подняться повыше можно и нужно.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Атлетика» предлагают — 1.85.
На викторию «Севильи» дают — 4.33, ничья оценена — в 3.50.
Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 4.00.