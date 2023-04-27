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    «Атлетик» — «Севилья». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Примера, 27 апреля 2023 года

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    Иван Ракитич
    «Атлетик» сыграет на своем поле с «Севильей» в рамках 31-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 27 апреля, начало — в 23:00 мск. «Атлетик» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 27 Апреля 2023 года
    Атлетик
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    «Атлетик»

    Эта команда в нынешнем сезоне борется за попадание в еврокубки. Правда, сейчас «Атлетик» находится на 7 месте в таблице.

    Баски традиционно сильны в родных стенах. Обыграть их на «Сан Мамесе» — дело крайне затруднительное.

    Коэффициенты матча Атлетик — Севилья

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    Свой предыдущий поединок команда провела удачно. На выезде «Атлетик» добыл три очка, одолев «Альмерию» (1:2).

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    «Атлетик» сейчас на серьезном ходу. Об этом свидетельствует действующая серия из 4 побед подряд.

    В этой встрече хозяева явно будут действовать первым номером. Мотивация пробиться в еврокубки у басков огромная.

    «Севилья»

    Эта команда лишь совсем недавно выбралась из опасной зоны. На данный момент «Севилья» занимает 12 место в турнирной таблице Примеры.

    Вот только с реализацией у команды не складывается. В 30 матчах игроки «Севильи» отличились всего 37 забитыми мячами.

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    • Минувший тур принес севильцам важнейшую викторию. Дома команда одолела крепкий «Вильярреал» (2:1).

    Действующая победная серия команды составляет 3 матча. Причем пропустили в них севильцы лишь один мяч.

    «Севилья» сейчас находится на заметном подъеме. Вылет команде уже не грозит, а вот подняться повыше можно и нужно.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Атлетика» предлагают — 1.85.

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    На викторию «Севильи» дают — 4.33, ничья оценена — в 3.50.

    Обе команды прекрасно провели свои последние поединки, и уж точно сыграют активно в атаке.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 4.00.

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    «Атлетик» — «Севилья»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 27.04.2023. Прогнозы на футбол. С результативностью проблем не будет!
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