«Атлетик» сыграет на своем поле с «Севильей» в рамках 31-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 27 апреля, начало — в 23:00 мск. «Атлетик» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетик»

Эта команда в нынешнем сезоне борется за попадание в еврокубки. Правда, сейчас «Атлетик» находится на 7 месте в таблице.

Баски традиционно сильны в родных стенах. Обыграть их на «Сан Мамесе» — дело крайне затруднительное.

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Свой предыдущий поединок команда провела удачно. На выезде «Атлетик» добыл три очка, одолев «Альмерию» (1:2).

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«Атлетик» сейчас на серьезном ходу. Об этом свидетельствует действующая серия из 4 побед подряд.

В этой встрече хозяева явно будут действовать первым номером. Мотивация пробиться в еврокубки у басков огромная.

«Севилья»

Эта команда лишь совсем недавно выбралась из опасной зоны. На данный момент «Севилья» занимает 12 место в турнирной таблице Примеры.

Вот только с реализацией у команды не складывается. В 30 матчах игроки «Севильи» отличились всего 37 забитыми мячами.

Минувший тур принес севильцам важнейшую викторию. Дома команда одолела крепкий «Вильярреал» (2:1).

Действующая победная серия команды составляет 3 матча. Причем пропустили в них севильцы лишь один мяч.

«Севилья» сейчас находится на заметном подъеме. Вылет команде уже не грозит, а вот подняться повыше можно и нужно.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Атлетика» предлагают — 1.85.

На викторию «Севильи» дают — 4.33, ничья оценена — в 3.50.

Обе команды прекрасно провели свои последние поединки , и уж точно сыграют активно в атаке.

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 4.00.