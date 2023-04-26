«Ноттингем Форест»
«Ноттингем Форест» находится в зоне вылета на предпоследней, 19-й строчке, набрав в 32 матчах 27 очков.
Команда Стива Купера ни разу не выиграла в 11 предыдущих матчах. На этом отрезке у «Лесников» восемь поражений и три ничьи.
Коэффициенты матча Ноттингем Форест — Брайтон энд Хоув Альбион
Ранее в апреле «лесники» набрали одно очко в домашней игре с «Вулверхэмптоном», после чего лишь проигрывали. До спасительной 17-й позиции один балл.
В четырех последних поединках коллектив потерпел поражение, поэтому находится в откровенно ужасной форме.
«Брайтон»
Команда в нынешнем сезоне выступает довольно прилично. На текущий момент «Брайтон» находится на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ.
В минувшем туре чемпионата «Чайки» вновь порадовали результатом. На выезде команда одолела проблемный «Челси» (2:1).
В своем предыдущем матче южане потерпели поражение от «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии, поэтому вылетели из турнира.
В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив одержал только две победы при двух поражениях и одной ничьей, поэтому текущая форма дает чуть большие шансы сопернику хотя бы на один балл.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Брайтон», коэффициент на победу которого равен 1,57. Успех «Ноттингема» оценивается в 5,75, ничья — в 4,39.
В последних трех из четырех победных матчей гости выиграли с разницей в 1-2 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Брайтон» выиграет с разницей в 1-2 голов за 2,09.
Еще один вариант ставки — «Брайтон» забьет в каждом из таймов за 2,23, ведь в шести из девяти последних матчей гости забивали как до, так и после перерыва.