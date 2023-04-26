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    «Ноттингем Форест» — «Брайтон». Ставка (к. 2.09) и прогноз на чемпионат Англии 26 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ноттингем Форест» — «Брайтон»
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    «Брайтон» занимает 8-е место
    «Ноттингем Форест» сыграет на своем поле против «Брайтона» в 33-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 26 апреля, начало — в 21:30 мск. «Ноттингем Форест» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Апреля 2023 года
    Ноттингем Форест
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    •  Ноттингем Форест 21:30 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
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    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» находится в зоне вылета на предпоследней, 19-й строчке, набрав в 32 матчах 27 очков.

    Команда Стива Купера ни разу не выиграла в 11 предыдущих матчах. На этом отрезке у «Лесников» восемь поражений и три ничьи.

    Коэффициенты матча Ноттингем Форест — Брайтон энд Хоув Альбион

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    Ранее в апреле «лесники» набрали одно очко в домашней игре с «Вулверхэмптоном», после чего лишь проигрывали. До спасительной 17-й позиции один балл.

    Все прогнозы на АПЛ

    В четырех последних поединках коллектив потерпел поражение, поэтому находится в откровенно ужасной форме.

    «Брайтон»

    Команда в нынешнем сезоне выступает довольно прилично. На текущий момент «Брайтон» находится на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ.

    В минувшем туре чемпионата «Чайки» вновь порадовали результатом. На выезде команда одолела проблемный «Челси» (2:1).

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    • В своем предыдущем матче южане потерпели поражение от «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии, поэтому вылетели из турнира.

    В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив одержал только две победы при двух поражениях и одной ничьей, поэтому текущая форма дает чуть большие шансы сопернику хотя бы на один балл.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Брайтон», коэффициент на победу которого равен 1,57. Успех «Ноттингема» оценивается в 5,75, ничья — в 4,39.

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    В последних трех из четырех победных матчей гости выиграли с разницей в 1-2 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Брайтон» выиграет с разницей в 1-2 голов за 2,09.

    Еще один вариант ставки — «Брайтон» забьет в каждом из таймов за 2,23, ведь в шести из девяти последних матчей гости забивали как до, так и после перерыва.

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    «Ноттингем Форест» — «Брайтон»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 26.04.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Брайтон» обойти «Ливерпуль»?
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