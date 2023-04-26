«Ноттингем Форест» сыграет на своем поле против «Брайтона» в 33-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 26 апреля, начало — в 21:30 мск. «Ноттингем Форест» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» находится в зоне вылета на предпоследней, 19-й строчке, набрав в 32 матчах 27 очков.

Команда Стива Купера ни разу не выиграла в 11 предыдущих матчах. На этом отрезке у «Лесников» восемь поражений и три ничьи.

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Ранее в апреле «лесники» набрали одно очко в домашней игре с «Вулверхэмптоном», после чего лишь проигрывали. До спасительной 17-й позиции один балл.

Все прогнозы на АПЛ

В четырех последних поединках коллектив потерпел поражение, поэтому находится в откровенно ужасной форме.

«Брайтон»

Команда в нынешнем сезоне выступает довольно прилично. На текущий момент «Брайтон» находится на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ.

В минувшем туре чемпионата «Чайки» вновь порадовали результатом. На выезде команда одолела проблемный «Челси» (2:1).

В своем предыдущем матче южане потерпели поражение от «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии, поэтому вылетели из турнира.

В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив одержал только две победы при двух поражениях и одной ничьей, поэтому текущая форма дает чуть большие шансы сопернику хотя бы на один балл.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Брайтон», коэффициент на победу которого равен 1,57. Успех «Ноттингема» оценивается в 5,75, ничья — в 4,39.

В последних трех из четырех победных матчей гости выиграли с разницей в 1-2 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Брайтон» выиграет с разницей в 1-2 голов за 2,09.

Еще один вариант ставки — «Брайтон» забьет в каждом из таймов за 2,23, ведь в шести из девяти последних матчей гости забивали как до, так и после перерыва.