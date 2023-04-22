«Реал» Мадрид сыграет на своем поле с «Сельтой» в рамках 30-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 22 апреля, начало — в 22:00 мск. «Реал» Мадрид — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал» Мадрид

Мадридцы уже безнадежно отстали от «Барселоны». Отыграть 11 очков за 9 туров математически возможно, но реально ли на деле?!

«Реал» Мадрид традиционно мощно атакует. В 29 матчах Примеры «сливочные» отличились 61 забитым мячом.

Коэффициенты матча Реал Мадрид — Сельта 1X2Новым игрокам 1.385.107.50Фрибет$40

Свой предыдущий поединок мадридцы провели продуктивно. Команда Карло Анчелотти прошла в полуфинал Лиги чемпионов, повторно одолев «Челси» (0:2).

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Причем до того «Реал» Мадрид переиграл «Кадис» с таким же счетом. Победная же серия «королей» составляет 3 матча.

В этой встрече хозяева явно будут активно атаковать. В отличной форме находится нестареющий Карим Бензема.

«Сельта»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает неровно. «Сельта» сейчас находится на 12 месте в турнирной таблице.

Вот только с реализацией у команды имеются проблемы. В 29 матчах игроки клуба из Виго забили всего 36 мячей.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Дома «Сельта» минимально уступила «Мальорке».

В кадровом плане у гостей тоже не все ладно. В этой встрече не сыграют давно травмированные голкипер Агустин Марчесин и защитник Оскар Мингеса.

Последний отъем очков у «Реала» команде из Виго удался еще 3 года назад. Вот и на сей раз гости едва ли смогут сдержать атаки мадридцев.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Реала» Мадрид предлагают — 1.40.

На викторию «Сельты» дают — 7.50, ничья оценена — в 5.00.

Команда Анчелотти еще не утратила шансов на чемпионский титул , и уж точно будет активно атаковать.

Наш прогноз — Фора «Реала» Мадрид -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Фора «Реала» Мадрид -2.5 за 3.45.