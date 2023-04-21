«Termez Surkhon»
Эта команда нынешний сезон начала довольно прилично. Нынешнее 8 место является вполне логичным, особенно в свете игры, демонстрируемой командой.
«Termez Surkhon» имеет некоторые сложности в плане надежности своих тылов. В 6 турах в воротах команды побывало уже 7 мячей при 7 же забитых в ворота соперников.
В предыдущем туре «Termez Surkhon» разжился одним баллом. На выезде команда расписала мировую с «Кызылкумом» (0:0).
В прошлом сезоне «Termez Surkhon» дома обыграл «Бунедкор» со счетом 1:0. Так что есть все шансы дать бой крепкому оппоненту.
Хозяева уж точно не собираются отсиживаться в тылах. Свои шансы у ворот соперника у «Termez Surkhon» наверняка возникнут.
«Бунедкор»
«Бунедкор» нынешний сезон начал, как и положено одному из главных фаворитов чемпионата. Сейчас команда оккупировала 2 место в таблице.
Причем у команды равное количество очков с лидером «Нефтчи» из Ферганы. Да и оборона «Бунедкора» допустила лишь 3 результативных ошибки.
В своем последнем поединке «Бунедкор» не смог победить. Дома команда расписала мировую с «Насафом» (1:1).
«Бунедкор» традиционно удачно противостоит «Termez Surkhon». Из 5 последних очных встреч команда выиграла 4 раза при одном поражении.
В этой встрече гости наверняка будут активны в атаке. «Бунедкор» постарается удержаться на лидирующих позициях.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Бунедкора» предлагают — 2.18.
На викторию «Termez Surkhon» дают — 3.26, ничья оценена — в 3.26.
Наш прогноз — Победа «Бунедкора». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.18. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.17.