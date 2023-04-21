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    Три очка для «Бунедкора»?

    «Termez Surkhon» — «Бунедкор». Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, чемпионат Узбекистана, 21 апреля 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Termez Surkhon» — «Бунедкор»
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    «Бунедкор»
    «Termez Surkhon» сыграет на своем поле с «Бунедкором» в рамках 7-го тура чемпионата Узбекистана. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 15:00 мск. «Termez Surkhon» — «Бунедкор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Termez Surkhon»

    Эта команда нынешний сезон начала довольно прилично. Нынешнее 8 место является вполне логичным, особенно в свете игры, демонстрируемой командой.

    «Termez Surkhon» имеет некоторые сложности в плане надежности своих тылов. В 6 турах в воротах команды побывало уже 7 мячей при 7 же забитых в ворота соперников.

    В предыдущем туре «Termez Surkhon» разжился одним баллом. На выезде команда расписала мировую с «Кызылкумом» (0:0).

    Все прогнозы на футбол

    В прошлом сезоне «Termez Surkhon» дома обыграл «Бунедкор» со счетом 1:0. Так что есть все шансы дать бой крепкому оппоненту.

    Хозяева уж точно не собираются отсиживаться в тылах. Свои шансы у ворот соперника у «Termez Surkhon» наверняка возникнут.

    «Бунедкор»

    «Бунедкор» нынешний сезон начал, как и положено одному из главных фаворитов чемпионата. Сейчас команда оккупировала 2 место в таблице.

    Причем у команды равное количество очков с лидером «Нефтчи» из Ферганы. Да и оборона «Бунедкора» допустила лишь 3 результативных ошибки.

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    • В своем последнем поединке «Бунедкор» не смог победить. Дома команда расписала мировую с «Насафом» (1:1).

    «Бунедкор» традиционно удачно противостоит «Termez Surkhon». Из 5 последних очных встреч команда выиграла 4 раза при одном поражении.

    В этой встрече гости наверняка будут активны в атаке. «Бунедкор» постарается удержаться на лидирующих позициях.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Бунедкора» предлагают — 2.18.

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    На викторию «Termez Surkhon» дают — 3.26, ничья оценена — в 3.26.

    «Бунедкор» явно метит в лидеры, и уж точно будет активно атаковать в матче с середняком элиты.

    Наш прогноз — Победа «Бунедкора». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.18. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.17.

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    «Termez Surkhon» — «Бунедкор»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 21.04.2023. Прогнозы на футбол. Три очка для «Бунедкора»?
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