«Каролина»
Путь к плей-офф: На финише регулярного сезона «Каролина» вплотную подошла к лидеру Востока, но задвинуть его на второй план не сумела. Так, команда из Роли заняла вторую строчку в конференции, набрав 111 очков.
Последние матчи: Перед началом Кубка Стэнли команда Рода Бриндамора добилась пяти побед подряд и испортила этот отрезок шестой по хронологии игрой, уступив «Коламбусу» (3:6).
Однако важнее для «Харрикейнз» было уверенно начать серию плей-офф с «Айлендерс». На домашнем льду «Каролина» взяла верх (3:1).
Несмотря на разницу в две шайбы, ради этого результата хозяевам пришлось пустить в расход немало силового ресурса. Победу «Каролина» завоевала благодаря шайбе Кузнецова в большинстве, голу Ноусена во втором периоде и точному броску Нечаса по пустым за полторы минуты до финальной сирены.
Не сыграют: Йеспер Фаст пропустит второй плей-офф матч.
Состояние команды: Несмотря на трудности, встречаемые по ходу первой игры, «Каролина» умело разобрала соперника и добилась результата, улучшить который во второй встрече будет еще тяжелее, хотя шансов именно на этот исход чуточку больше, чем на успех «Айлс».
«Айлендерс»
Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат-2023/24 подразумевал для «Айлендерс» неуступчивую борьбу за место в топ-8. Благодаря 94 набранным очкам ньюйоркцы выполнили первостепенную задачу, заняв седьмую позицию в конференции.
Последние матчи: Кампанию в рамках регулярки команда Патрика Руа завершила двумя эффектными победами над крепкими представителями Востока — «Нью-Джерси» (4:1) и «Питтсбургом» (5:4).
Однако в плей-офф картина оказалась другой: «Айлендерс» провели неплохой с точки зрения статистики матч, но потерпели неудачу (1:3). За три периода встречи в Роли гости нанесли 34 броска створ, но реализация так и не сдвинулась с отметки 2,94%. Семен Варламов за час игры совершил 23 сэйва (92%).
Не сыграют: Скотт Мэйфилд и Жан-Габриэль Пажо пропустят встречу из-за травм.
Состояние команды: Ньюйоркцы ожидаемо пытались дать «Харрикейнз» достойный отпор и так же ожидаемо потерпели неудачу. Тем не менее первый матч показал, что команда готова биться до последнего и не является в этой паре бесперспективным аутсайдером.
Статистика для ставок
- Победой «Каролины» закончились семь ее домашних матчей из последних восьми
- Всего в одной игре из 11 предыдущих на своей территории «Харрикейнз» пропустили больше двух голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 1.84, ничья — в 4.51, а победа «Айлендерс» — в 4.00.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.02, на тотал меньше 5.5 — за 1.86.
- 2.42Бостон — Торонто: прогноз и ставкаПослезавтра в 02:00
- 1.95Локомотив — Металлург Мг: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- 2.34Рейнджерс — Вашингтон: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: В первом матче серии «Каролина» свела к нулю все статистическое преимущество «Айлендерс» и провела практически образцовую игру в плане оборонительных действий. Однако ньюйоркцы на фоне упущенных возможностей начнут прибавлять, и вторая встреча уже не будет такой же скромной в контексте результативных действий.
Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.02.
Прогноз: Тем не менее на домашнем катке «Харрикейнз» — неоспоримые фавориты, которые четко осознают, что давать «Айлендерс» сравнять счет перед выездом в Нью-Йорк — крайне сомнительный риск, чего в Роли, несомненно, хотят избежать.
Ставка: «Каролина» победит за 1.84.