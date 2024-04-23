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    Вторая встреча на льду «Каролины» пройдет результативнее?

    «Каролина» — «Айлендерс». Ставка (к. 2.02) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 23 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Айлендерс»
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    Евгений Кузнецов
    Во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Айлендерс». Игра пройдет на «PNC-арене» 23 апреля. Начало встречи — в 02:30 (мск). «Каролина» — «Айлендерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 23 Апреля 2024 года

    «Каролина»

    Путь к плей-офф: На финише регулярного сезона «Каролина» вплотную подошла к лидеру Востока, но задвинуть его на второй план не сумела. Так, команда из Роли заняла вторую строчку в конференции, набрав 111 очков.

    Последние матчи: Перед началом Кубка Стэнли команда Рода Бриндамора добилась пяти побед подряд и испортила этот отрезок шестой по хронологии игрой, уступив «Коламбусу» (3:6).

    Однако важнее для «Харрикейнз» было уверенно начать серию плей-офф с «Айлендерс». На домашнем льду «Каролина» взяла верх (3:1).

    Несмотря на разницу в две шайбы, ради этого результата хозяевам пришлось пустить в расход немало силового ресурса. Победу «Каролина» завоевала благодаря шайбе Кузнецова в большинстве, голу Ноусена во втором периоде и точному броску Нечаса по пустым за полторы минуты до финальной сирены.

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    Не сыграют: Йеспер Фаст пропустит второй плей-офф матч.

    Состояние команды: Несмотря на трудности, встречаемые по ходу первой игры, «Каролина» умело разобрала соперника и добилась результата, улучшить который во второй встрече будет еще тяжелее, хотя шансов именно на этот исход чуточку больше, чем на успех «Айлс».

    «Айлендерс»

    Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат-2023/24 подразумевал для «Айлендерс» неуступчивую борьбу за место в топ-8. Благодаря 94 набранным очкам ньюйоркцы выполнили первостепенную задачу, заняв седьмую позицию в конференции.

    Последние матчи: Кампанию в рамках регулярки команда Патрика Руа завершила двумя эффектными победами над крепкими представителями Востока — «Нью-Джерси» (4:1) и «Питтсбургом» (5:4).

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    • Однако в плей-офф картина оказалась другой: «Айлендерс» провели неплохой с точки зрения статистики матч, но потерпели неудачу (1:3). За три периода встречи в Роли гости нанесли 34 броска створ, но реализация так и не сдвинулась с отметки 2,94%. Семен Варламов за час игры совершил 23 сэйва (92%).

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    Не сыграют: Скотт Мэйфилд и Жан-Габриэль Пажо пропустят встречу из-за травм.

    Состояние команды: Ньюйоркцы ожидаемо пытались дать «Харрикейнз» достойный отпор и так же ожидаемо потерпели неудачу. Тем не менее первый матч показал, что команда готова биться до последнего и не является в этой паре бесперспективным аутсайдером.

    Статистика для ставок

    • Победой «Каролины» закончились семь ее домашних матчей из последних восьми

    • Всего в одной игре из 11 предыдущих на своей территории «Харрикейнз» пропустили больше двух голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 1.84, ничья — в 4.51, а победа «Айлендерс» — в 4.00.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.02, на тотал меньше 5.5 — за 1.86.

    Прогноз: В первом матче серии «Каролина» свела к нулю все статистическое преимущество «Айлендерс» и провела практически образцовую игру в плане оборонительных действий. Однако ньюйоркцы на фоне упущенных возможностей начнут прибавлять, и вторая встреча уже не будет такой же скромной в контексте результативных действий.

    Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.02.

    Прогноз: Тем не менее на домашнем катке «Харрикейнз» — неоспоримые фавориты, которые четко осознают, что давать «Айлендерс» сравнять счет перед выездом в Нью-Йорк — крайне сомнительный риск, чего в Роли, несомненно, хотят избежать.

    Ставка: «Каролина» победит за 1.84.

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    Ставка и прогноз на матч «Каролина» — «Айлендерс» с коэффициентом 2.02. Дата матча: 23.04.2024. Прогнозы на хоккей. Вторая встреча на льду «Каролины» пройдет результативнее?
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