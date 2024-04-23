Во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Айлендерс». Игра пройдет на «PNC-арене» 23 апреля. Начало встречи — в 02:30 (мск). «Каролина» — «Айлендерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Каролина»

Путь к плей-офф: На финише регулярного сезона «Каролина» вплотную подошла к лидеру Востока, но задвинуть его на второй план не сумела. Так, команда из Роли заняла вторую строчку в конференции, набрав 111 очков.

Последние матчи: Перед началом Кубка Стэнли команда Рода Бриндамора добилась пяти побед подряд и испортила этот отрезок шестой по хронологии игрой, уступив «Коламбусу» (3:6).

Однако важнее для «Харрикейнз» было уверенно начать серию плей-офф с «Айлендерс». На домашнем льду «Каролина» взяла верх (3:1).

Несмотря на разницу в две шайбы, ради этого результата хозяевам пришлось пустить в расход немало силового ресурса. Победу «Каролина» завоевала благодаря шайбе Кузнецова в большинстве, голу Ноусена во втором периоде и точному броску Нечаса по пустым за полторы минуты до финальной сирены.

Все прогнозы на НХЛ

Не сыграют: Йеспер Фаст пропустит второй плей-офф матч.

Состояние команды: Несмотря на трудности, встречаемые по ходу первой игры, «Каролина» умело разобрала соперника и добилась результата, улучшить который во второй встрече будет еще тяжелее, хотя шансов именно на этот исход чуточку больше, чем на успех «Айлс».

«Айлендерс»

Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат-2023/24 подразумевал для «Айлендерс» неуступчивую борьбу за место в топ-8. Благодаря 94 набранным очкам ньюйоркцы выполнили первостепенную задачу, заняв седьмую позицию в конференции.

Последние матчи: Кампанию в рамках регулярки команда Патрика Руа завершила двумя эффектными победами над крепкими представителями Востока — «Нью-Джерси» (4:1) и «Питтсбургом» (5:4).

Однако в плей-офф картина оказалась другой: «Айлендерс» провели неплохой с точки зрения статистики матч, но потерпели неудачу (1:3). За три периода встречи в Роли гости нанесли 34 броска створ, но реализация так и не сдвинулась с отметки 2,94%. Семен Варламов за час игры совершил 23 сэйва (92%).

Не сыграют: Скотт Мэйфилд и Жан-Габриэль Пажо пропустят встречу из-за травм.

Состояние команды: Ньюйоркцы ожидаемо пытались дать «Харрикейнз» достойный отпор и так же ожидаемо потерпели неудачу. Тем не менее первый матч показал, что команда готова биться до последнего и не является в этой паре бесперспективным аутсайдером.

Статистика для ставок

Победой «Каролины» закончились семь ее домашних матчей из последних восьми

Всего в одной игре из 11 предыдущих на своей территории «Харрикейнз» пропустили больше двух голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 1.84, ничья — в 4.51, а победа «Айлендерс» — в 4.00.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.02, на тотал меньше 5.5 — за 1.86.

Прогноз: В первом матче серии «Каролина» свела к нулю все статистическое преимущество «Айлендерс» и провела практически образцовую игру в плане оборонительных действий. Однако ньюйоркцы на фоне упущенных возможностей начнут прибавлять, и вторая встреча уже не будет такой же скромной в контексте результативных действий.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.02.

Прогноз: Тем не менее на домашнем катке «Харрикейнз» — неоспоримые фавориты, которые четко осознают, что давать «Айлендерс» сравнять счет перед выездом в Нью-Йорк — крайне сомнительный риск, чего в Роли, несомненно, хотят избежать.

Ставка: «Каролина» победит за 1.84.