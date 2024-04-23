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    «Лос-Анджелес Лейкерс» сможет навязать борьбу?

    «Денвер» — «Лос-Анджелес Лейкерс». Ставка (к. 1.86) и прогноз на матч плей-офф НБА, 23 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Лос-Анджелес Лейкерс»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет на «Болл Арене» 23 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Денвер» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 23 Апреля 2024 года
    Денвер
  • НБА. Плей-офф
    •  Денвер 05:00 Лос-Анджелес Лейкерс Лос-Анджелес Лейкерс
  • НБА. Плей-офф
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    «Денвер»

    Турнирное положение: Кто бы что не говорил, но сил и энтузиазма у «Денвера» достаточно, чтобы расправляться с «Лейкерс» с минимумом трудозатрат.

    Последние матчи: Хоть по итогам первого матча серии и не получился большой отрыв по счету (114:103), но уверенность в игре «Наггетс» чувствовалась до последней секунды матча.

    Травмированные игроки: По-прежнему недоступен для игры в баскетбол Чанчар, который является весьма хорошим ролевым игроком.

    Общий тонус клуба: Хотелось бы верить, что во второй игре серии «Лейкерс» окажут более серьезное сопротивление действующему чемпиону, но вероятность такого развития событий не очень высока.

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    Турнирное положение: После того, как «Лос-Анджелес Лейкерс» все же пробились в плей-офф многие поверили в то, что Леброн сможет зарубиться с «Денвером» не на шутку, но пока что такого и близко не видно.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: В первой игре серии гости изображали какие-то потуги, а Дэвис даже набрал больше 30 очков, но в итоге это приезжей команде и близко не помогло побороться за победу.

    Травмированные игроки: В составе гостевого клуба не могут играть Худ-Шифино, Вуд и Реддиш. Последний получился повреждение в минувшей игре.

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    Общий тонус клуба: Хочется верить, что Джеймс и Дэвис не сдадутся без боя во второй игре серии, но у хозяев паркета уж очень слаженная и сильная первая пятерка.

    Статистика для ставок

    • «Денвер» на своем паркете не проигрывает с конца марта

    • «Лейкерс» не могут победить клуб из Колорадо с 2022 года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Денвера» дают коэффициент 1.34, а на победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 3.43.

    Прогноз: «Денвер» не заметит сопротивления со стороны «озерников»

    Альтернативный прогноз: Очередной результативный матч будет представлен на суд зрителям

    Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 1.86.

    Альтернативная ставка: ТБ 227 с коэффициентом 2.19.

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    Ставка и прогноз на матч «Денвер» — «Лос-Анджелес Лейкерс» с коэффициентом 1.86. Дата матча: 23.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Лос-Анджелес Лейкерс» сможет навязать борьбу?
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