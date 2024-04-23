«Денвер»
Турнирное положение: Кто бы что не говорил, но сил и энтузиазма у «Денвера» достаточно, чтобы расправляться с «Лейкерс» с минимумом трудозатрат.
Последние матчи: Хоть по итогам первого матча серии и не получился большой отрыв по счету (114:103), но уверенность в игре «Наггетс» чувствовалась до последней секунды матча.
Травмированные игроки: По-прежнему недоступен для игры в баскетбол Чанчар, который является весьма хорошим ролевым игроком.
Общий тонус клуба: Хотелось бы верить, что во второй игре серии «Лейкерс» окажут более серьезное сопротивление действующему чемпиону, но вероятность такого развития событий не очень высока.
«Лос-Анджелес Лейкерс»
Турнирное положение: После того, как «Лос-Анджелес Лейкерс» все же пробились в плей-офф многие поверили в то, что Леброн сможет зарубиться с «Денвером» не на шутку, но пока что такого и близко не видно.
Последние матчи: В первой игре серии гости изображали какие-то потуги, а Дэвис даже набрал больше 30 очков, но в итоге это приезжей команде и близко не помогло побороться за победу.
Травмированные игроки: В составе гостевого клуба не могут играть Худ-Шифино, Вуд и Реддиш. Последний получился повреждение в минувшей игре.
Общий тонус клуба: Хочется верить, что Джеймс и Дэвис не сдадутся без боя во второй игре серии, но у хозяев паркета уж очень слаженная и сильная первая пятерка.
Статистика для ставок
- «Денвер» на своем паркете не проигрывает с конца марта
- «Лейкерс» не могут победить клуб из Колорадо с 2022 года
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Денвера» дают коэффициент 1.34, а на победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 3.43.
Прогноз: «Денвер» не заметит сопротивления со стороны «озерников»
- 2.67Нью-Йорк — Филадельфия: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 2.55Кливленд — Орландо: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.83Оклахома — Нью-Орлеан: прогноз и ставкаСегодня в 04:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Очередной результативный матч будет представлен на суд зрителям
Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 1.86.
Альтернативная ставка: ТБ 227 с коэффициентом 2.19.