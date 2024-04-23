В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет на «Болл Арене» 23 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Денвер» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Денвер»

Турнирное положение: Кто бы что не говорил, но сил и энтузиазма у «Денвера» достаточно, чтобы расправляться с «Лейкерс» с минимумом трудозатрат.

Последние матчи: Хоть по итогам первого матча серии и не получился большой отрыв по счету (114:103), но уверенность в игре «Наггетс» чувствовалась до последней секунды матча.

Травмированные игроки: По-прежнему недоступен для игры в баскетбол Чанчар, который является весьма хорошим ролевым игроком.

Общий тонус клуба: Хотелось бы верить, что во второй игре серии «Лейкерс» окажут более серьезное сопротивление действующему чемпиону, но вероятность такого развития событий не очень высока.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирное положение: После того, как «Лос-Анджелес Лейкерс» все же пробились в плей-офф многие поверили в то, что Леброн сможет зарубиться с «Денвером» не на шутку, но пока что такого и близко не видно.

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Последние матчи: В первой игре серии гости изображали какие-то потуги, а Дэвис даже набрал больше 30 очков, но в итоге это приезжей команде и близко не помогло побороться за победу.

Травмированные игроки: В составе гостевого клуба не могут играть Худ-Шифино, Вуд и Реддиш. Последний получился повреждение в минувшей игре.

Общий тонус клуба: Хочется верить, что Джеймс и Дэвис не сдадутся без боя во второй игре серии, но у хозяев паркета уж очень слаженная и сильная первая пятерка.

Статистика для ставок

«Денвер» на своем паркете не проигрывает с конца марта

«Лейкерс» не могут победить клуб из Колорадо с 2022 года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Денвера» дают коэффициент 1.34, а на победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 3.43.

Прогноз: «Денвер» не заметит сопротивления со стороны «озерников»

Альтернативный прогноз: Очередной результативный матч будет представлен на суд зрителям

Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 1.86.

Альтернативная ставка: ТБ 227 с коэффициентом 2.19.