«Даллас»
Турнирное положение: Перед стартом регулярки не очень сильно верилось, что именно «Даллас» сможет забрать себе пальму первенства в западной конференции по итогам сезона.
Последние матчи: «Звезды» на уровне провели финиш регулярного чемпионата, и потерпели поражение только в одной встрече из пяти.
Даллас — Вегас: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: В списке травмированных продолжает числиться только финн Хаканпаа. Все остальные игроки готовы бороться за выигрыш серии против «Вегаса».
Общий тонус клуба: Нас ожидает одно из самых зрелищных противостояний сезона уже в первом раунде, и у техасской команды довольно приличные шансы пройти действующего чемпиона.
«Вегас»
Турнирное положение: В закончившейся регулярке «Вегас» знатно всех помучил своими невразумительными результатами, но сохранить за собой восьмое место на Западе все же смог.
Последние матчи: В последних матчах чемпионата какой-то стабильность начала проклевываться, но все равно результаты нельзя назвать уверенными.
Травмированные игроки: До сих пор не могут помочь своей команде Каррьер, Ленер, Манта и Стивенсон.
Общий тонус клуба: Со «звездами» гости будет играть каждый матч, как последний поскольку действующий чемпион не очень хочет заканчивать сезон на стадии первого раунда плей-офф.
Статистика для ставок
- «Старз» за пять последних матчей проиграли лишь раз
- «Даллас» проиграл «Вегасу» в четырех из пяти последних поединков
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.23, на ничью — 4.53, на гостей — 2.89.
Прогноз: Эту серию начать с победы больше шансов у хозяев
- 1.95Локомотив — Металлург Мг: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.42Бостон — Торонто: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 2.10Эдмонтон — Лос-Анджелес: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
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Альтернативный прогноз: Будет мало результативный хоккей
Ставка: П1 с коэффициентом 2.23.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.41.