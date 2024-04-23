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    «Даллас» начнет сложную серию с победы?

    «Даллас» — «Вегас». Ставка (к. 2.23), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 23 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Вегас»
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    «Даллас»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Вегас». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 23 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. «Даллас» — «Вегас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    «Даллас»

    Турнирное положение: Перед стартом регулярки не очень сильно верилось, что именно «Даллас» сможет забрать себе пальму первенства в западной конференции по итогам сезона.

    Последние матчи: «Звезды» на уровне провели финиш регулярного чемпионата, и потерпели поражение только в одной встрече из пяти.

    Даллас — Вегас: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: В списке травмированных продолжает числиться только финн Хаканпаа. Все остальные игроки готовы бороться за выигрыш серии против «Вегаса».

    Общий тонус клуба: Нас ожидает одно из самых зрелищных противостояний сезона уже в первом раунде, и у техасской команды довольно приличные шансы пройти действующего чемпиона.

    «Вегас»

    Турнирное положение: В закончившейся регулярке «Вегас» знатно всех помучил своими невразумительными результатами, но сохранить за собой восьмое место на Западе все же смог.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: В последних матчах чемпионата какой-то стабильность начала проклевываться, но все равно результаты нельзя назвать уверенными.

    Травмированные игроки: До сих пор не могут помочь своей команде Каррьер, Ленер, Манта и Стивенсон.

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    Общий тонус клуба: Со «звездами» гости будет играть каждый матч, как последний поскольку действующий чемпион не очень хочет заканчивать сезон на стадии первого раунда плей-офф.

    Статистика для ставок

    • «Старз» за пять последних матчей проиграли лишь раз

    • «Даллас» проиграл «Вегасу» в четырех из пяти последних поединков

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.23, на ничью — 4.53, на гостей — 2.89.

    Прогноз: Эту серию начать с победы больше шансов у хозяев

    Альтернативный прогноз: Будет мало результативный хоккей

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.23.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.41.

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    Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Вегас» с коэффициентом 2.23. Дата матча: 23.04.2024. Прогнозы на хоккей. «Даллас» начнет сложную серию с победы?
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