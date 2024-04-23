В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Вегас». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 23 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. «Даллас» — «Вегас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Даллас»

Турнирное положение: Перед стартом регулярки не очень сильно верилось, что именно «Даллас» сможет забрать себе пальму первенства в западной конференции по итогам сезона.

Последние матчи: «Звезды» на уровне провели финиш регулярного чемпионата, и потерпели поражение только в одной встрече из пяти.

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Травмированные игроки: В списке травмированных продолжает числиться только финн Хаканпаа. Все остальные игроки готовы бороться за выигрыш серии против «Вегаса».

Общий тонус клуба: Нас ожидает одно из самых зрелищных противостояний сезона уже в первом раунде, и у техасской команды довольно приличные шансы пройти действующего чемпиона.

«Вегас»

Турнирное положение: В закончившейся регулярке «Вегас» знатно всех помучил своими невразумительными результатами, но сохранить за собой восьмое место на Западе все же смог.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: В последних матчах чемпионата какой-то стабильность начала проклевываться, но все равно результаты нельзя назвать уверенными.

Травмированные игроки: До сих пор не могут помочь своей команде Каррьер, Ленер, Манта и Стивенсон.

Общий тонус клуба: Со «звездами» гости будет играть каждый матч, как последний поскольку действующий чемпион не очень хочет заканчивать сезон на стадии первого раунда плей-офф.

Статистика для ставок

«Старз» за пять последних матчей проиграли лишь раз

«Даллас» проиграл «Вегасу» в четырех из пяти последних поединков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.23, на ничью — 4.53, на гостей — 2.89.

Прогноз: Эту серию начать с победы больше шансов у хозяев

Альтернативный прогноз: Будет мало результативный хоккей

Ставка: П1 с коэффициентом 2.23.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.41.