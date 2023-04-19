ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Наполи» — «Милан»ЛЧ. «Бавария» в надежде на камбэк, «Челси» нужно чудо в Лондоне, исторический матч «Наполи» Маурицио Сарри«Орлята» оперились. Как Сарри возвращает «Лацио» в Лигу чемпионов Лионель МессиТрансферный дайджест. 11-17 апреля
    Все новости спорта

    «Престон» продолжит борьбу за плей-офф Чемпионшипа?

    «Суонси» — «Престон». Ставка (к. 2.28) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 19 апреля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Суонси Прогнозы на Престон Норт Энд
    Прогноз и ставки на «Суонси» — «Престон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Суонси»
    «Суонси» сыграет на своем поле с «Престоном» в рамках 43-го тура английского Чемпионшипа. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 21:45 мск. «Суонси» — «Престон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 19 Апреля 2023 года
    Суонси
  • Суонси
    •  Суонси 21:45 Престон Норт Энд Престон Норт Энд
  • Престон
    •

    «Суонси»

    За 4 тура до конца чемпионата у команды остались лишь призрачные шансы на попадание в плей-офф Чемпионшипа. «Суонси» занимает 13-е место в турнирной таблице с 56-ю очками в активе.

    За 42 матча команда пропустила довольно много голов — 59, а по забитым мячас «Суонси» среди лидеров — 5-е место в лиге с 57-ю голами.

    Коэффициенты матча Суонси — Престон Норт Энд

    1X2Новым игрокам
  • 2.123.403.50Фрибет$40
    •

    За последнее время команда выдает мощный отрезок. «Суонси» выиграл 4 матча и однажды сыграл вничью за последние 5 встреч в Чемпионшипе. За этот период команда успела забить 8 голов и лишь дважды пропустить. Стоит отметить, что в четырех встречах «Суонси» не пропустил ни одного гола.

    Все прогнозы на футбол

    Дома команды выступает тоже довольно неплохо, занимая 12-е место в лиге по результатам на своем поле. «Суонси» забил большую часть голов при родных трибунах (31 из 57), а в последних 5-и домашних матчах команда проиграла лишь однажды.

    «Престон»

    За 4 тура до конца чемпионата команда ведет отчаянную борьбу за попадание в плей-офф Чемпионшипа. «Престон» занимает 8-е место в турнирной таблице и отстает от необходимой 6-й строчки лишь на один балл.

    Главный недостаток команды — низкая результативность. «Престон» забил лишь 41 гол в 42-х матчах сезона. Это неудовлетворительный результат, как для команды из первой половины турнирной таблицы.

  • ЛЧ. «Бавария» в надежде на камбэк, «Челси» нужно чудо в Лондоне, исторический матч «Наполи»
  • Обзор предстоящих ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов
  • Вчера

    • Стоит отметить, что результаты гостевых матчей у «Престона» одни из лучших в лиге. Команда занимает 4-е место по этому показателю, проиграв всего 6 матчей на чужом поле.

    В последних турах «Престон» выступает с переменным успехом. Коллектив не испытал проблем с командами из нижней части турнирной таблицы, были повержены — «Рединг» (2:1), КПР (2:0) и «Блэкпул» (3:1). При этом с лидерами «Престон» не может конкурировать, проиграв «Мидлсбро» (0:4) и «Миллуолу» (0:2).

    Прогноз и ставка

    На «Суонси» в этом матче можно поставить за 2.18, ничью букмекеры предлагают за 3.45, а победу «Аталанты» — за 3.25.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Престон» здорово выступает на чужом поле и, плюс ко всему, команда имеет сверхмотивацию победить и запрыгнуть в последний вагон плей-офф Чемпионшипа.

    Ставка — Фора «Престона» 0 за 2.28.

    Также можно рассмотреть ставку на Обе команды забьют за 1.81.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч Аланьяспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сандерленд — Хаддерсфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.45
  • Прогноз на матч Блэкпул — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сток Сити — Уиган
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ротерхэм — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Челси — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Наполи — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Наполи — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.76
  • Экспресс дня 18 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Миллуолл — Бирмингем
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  6.00
  • Прогноз на матч Челси — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бостон — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Суонси» — «Престон»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 19.04.2023. Прогнозы на футбол. «Престон» продолжит борьбу за плей-офф Чемпионшипа?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры