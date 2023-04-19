«Суонси» сыграет на своем поле с «Престоном» в рамках 43-го тура английского Чемпионшипа. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 21:45 мск. «Суонси» — «Престон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Суонси»

За 4 тура до конца чемпионата у команды остались лишь призрачные шансы на попадание в плей-офф Чемпионшипа. «Суонси» занимает 13-е место в турнирной таблице с 56-ю очками в активе.

За 42 матча команда пропустила довольно много голов — 59, а по забитым мячас «Суонси» среди лидеров — 5-е место в лиге с 57-ю голами.

Коэффициенты матча Суонси — Престон Норт Энд 1X2Новым игрокам 2.123.403.50Фрибет$40

За последнее время команда выдает мощный отрезок. «Суонси» выиграл 4 матча и однажды сыграл вничью за последние 5 встреч в Чемпионшипе. За этот период команда успела забить 8 голов и лишь дважды пропустить. Стоит отметить, что в четырех встречах «Суонси» не пропустил ни одного гола.

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Дома команды выступает тоже довольно неплохо, занимая 12-е место в лиге по результатам на своем поле. «Суонси» забил большую часть голов при родных трибунах (31 из 57), а в последних 5-и домашних матчах команда проиграла лишь однажды.

«Престон»

За 4 тура до конца чемпионата команда ведет отчаянную борьбу за попадание в плей-офф Чемпионшипа. «Престон» занимает 8-е место в турнирной таблице и отстает от необходимой 6-й строчки лишь на один балл.

Главный недостаток команды — низкая результативность. «Престон» забил лишь 41 гол в 42-х матчах сезона. Это неудовлетворительный результат, как для команды из первой половины турнирной таблицы.

Стоит отметить, что результаты гостевых матчей у «Престона» одни из лучших в лиге. Команда занимает 4-е место по этому показателю, проиграв всего 6 матчей на чужом поле.

В последних турах «Престон» выступает с переменным успехом. Коллектив не испытал проблем с командами из нижней части турнирной таблицы, были повержены — «Рединг» (2:1), КПР (2:0) и «Блэкпул» (3:1). При этом с лидерами «Престон» не может конкурировать, проиграв «Мидлсбро» (0:4) и «Миллуолу» (0:2).

Прогноз и ставка

На «Суонси» в этом матче можно поставить за 2.18, ничью букмекеры предлагают за 3.45, а победу «Аталанты» — за 3.25.

«Престон» здорово выступает на чужом поле и, плюс ко всему, команда имеет сверхмотивацию победить и запрыгнуть в последний вагон плей-офф Чемпионшипа.

Ставка — Фора «Престона» 0 за 2.28.

Также можно рассмотреть ставку на Обе команды забьют за 1.81.