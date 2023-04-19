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    Удержится ли КПР от падения в зону вылета?

    КПР — «Норвич». Ставки (к. 2.16) и прогноз на Чемпионшип 19 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на КПР — «Норвич»
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    «Норвич» идет на 10-м месте
    В матче 43-го тура Чемпионшипа Англии КПР примет «Норвич». Матч пройдет 19 апреля, начало — в 21:45 мск. КПР — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 19 Апреля 2023 года
    Куинз Парк Рейнджерс
  • Англия. Чемпионшип
    •  Куинз Парк Рейнджерс 21:45 Норвич Сити Норвич Сити
  • Норидж
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    КПР

    «Куинз Парк Рейнджерс» с 42 очками разместился аж на 20-м месте в турнирной таблице первого английского дивизиона. Зону вылета он опережает всего на балл.

    У «Обручей» всего лишь одна виктория за прошедшие 19 встреч первенства. Еще в этот период они расписали шесть мировых исходов и 12 раз проиграли.

    В своей предыдущей игре лондонский клуб потерпел разгромное поражение на своем поле от «Ковентри» (0:3).

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    В шести последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел пять поражений при одной ничьей.

    «Норвич»

    Команда традиционно сражается за повышение в классе. Правда, сейчас «Норвич» находится на 10-й позиции в турнирной таблице.

    Причем отставание от искомой шестой строчки составляет два балла. Так что мотивация «Канареек» полностью понятна: ворваться в зону плей-офф.

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    • Минувший тур Чемпионшипа принес команде большое разочарование. Коллектив на выезде потерпел разгром от «Мидлсбро» (1:5).

    В последних семи поединках, которые пришлись на первенство, коллектив одержал лишь одну победу при трех ничьих и трех поражениях, а демонстрирует немногим лучше форму.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Норвич», коэффициент на победу которого равен 2,16. Успех КПР оценивается в 3,29, ничья — в 3,41.

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    Гости, при все своих проблемах, имеют явно более предпочтительные шансы на успех.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Норвич» выиграет за 2,16.

    Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 1,94, ведь в пяти из шести последних матчей хозяева не забивали.

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    КПР — «Норвич»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 19.04.2023. Прогнозы на футбол. Удержится ли КПР от падения в зону вылета?
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