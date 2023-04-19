В матче 43-го тура Чемпионшипа Англии КПР примет «Норвич». Матч пройдет 19 апреля, начало — в 21:45 мск. КПР — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

КПР

«Куинз Парк Рейнджерс» с 42 очками разместился аж на 20-м месте в турнирной таблице первого английского дивизиона. Зону вылета он опережает всего на балл.

У «Обручей» всего лишь одна виктория за прошедшие 19 встреч первенства. Еще в этот период они расписали шесть мировых исходов и 12 раз проиграли.

В своей предыдущей игре лондонский клуб потерпел разгромное поражение на своем поле от «Ковентри» (0:3).

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В шести последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел пять поражений при одной ничьей.

«Норвич»

Команда традиционно сражается за повышение в классе. Правда, сейчас «Норвич» находится на 10-й позиции в турнирной таблице.

Причем отставание от искомой шестой строчки составляет два балла. Так что мотивация «Канареек» полностью понятна: ворваться в зону плей-офф.

Минувший тур Чемпионшипа принес команде большое разочарование. Коллектив на выезде потерпел разгром от «Мидлсбро» (1:5).

В последних семи поединках, которые пришлись на первенство, коллектив одержал лишь одну победу при трех ничьих и трех поражениях, а демонстрирует немногим лучше форму.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Норвич», коэффициент на победу которого равен 2,16. Успех КПР оценивается в 3,29, ничья — в 3,41.

Гости, при все своих проблемах, имеют явно более предпочтительные шансы на успех.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Норвич» выиграет за 2,16.

Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 1,94, ведь в пяти из шести последних матчей хозяева не забивали.