«Ротерхэм» сыграет на своем поле с «Бернли» в рамках 43-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 21:45 мск. «Ротерхэм» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ротерхэм»

Команда в нынешнем сезоне борется за сохранение прописки во втором по рангу английском дивизионе. Сейчас она оккупировала 18 место в таблице.

Более того, отрыв «Ротерхэма» от опасной зоны составляет всего три очка. Да и пропустила команда уже 54 мячей.

Минувший тур принес клубу неудачу. Хозяева поля грядущего матча в родных стенах по уступили «Лутон Таун» (0:2).

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Коллектив победил лишь раз в предыдущих шести поединках, которые пришлись на Чемпионшип, при двух последних матчах без выигрышей.

«Бернли»

Для «бордовых» задач в этом сезоне уже нет. Они решили для себя самую главную — получили прямую путевку в АПЛ. Сейчас хозяева имеют на своем счету 91 балл и они являются лидерами таблицы.

Отрыв от конкурентов такой, что «Бернли» может сейчас чувствовать себя спокойно. У команды 12 очков преимущества, и это за 5 туров до конца сезона.

В прошлых турах АПЛ «Бернли» победил «Мидлсбро» (2:1) и «Шеффилд Юнайтед» (2:0). Также у команды были нулевые ничьи с «Сандерлендом» (0:0) и «Редингом» (0:0).

Такая форма, казалось, не сулит хозяевам особых шансов на успехов, не не стоит забывать о мотивации одних выжить и отсутствии хоть какой-либо у других.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Бернли», коэффициент на победу которого равен 1,67. Успех «Ротерхэма» оценивается в 5,08, ничья — в 3,79.

В четырех из пяти последних матчей гостей по крайней мере одна команда не забивала.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,80.

Еще один вариант ставки — «Бернли» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2,13, ведь гости не знают поражений четыре последних матчей кряду, где в трех из четырех поединков было забито меньше 2,5 голов.