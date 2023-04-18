«Аланьяспор» сыграет на своем поле с «Галатасараем» в рамках 30-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет во вторник, 18 апреля, начало — в 20:30 мск. «Аланьяспор» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аланьяспор»

Команда из города Аланья является крепким середняком текущего сезоне турецкой Суперлиги. В настоящий момент коллектив занимает одиннадцатое место в турнирной таблице. В активе «бело-оранжевых» 32 набранных пункта.

«Аланьяспор» точно не будет претендовать на борьбу за место в зоне еврокубков, поскольку отставание очень большое. А вот отрыв от зоны вылета составляет лишь восемь пунктов. Пока подопечные Франческо Фариоли могут чувствовать себя спокойно, однако расслабляться еще рано.

Команда, которая проводит домашние матчи на стадионе «Кырбыык Холдинг», уже давно вылетела из Кубка Турции, а вот в чемпионате страны за 28 матчей смогла 41 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустила 51 гол.

Все прогнозы на футбол

В последней игре «Аланьяспор» уступил «Антальяспору» (1:3), а до этого была техническая победа над снявшемся с чемпионата «Хатайспором». Перед этим команда сыграла вничью с «Гиресунспором» (2:2), а также проиграла «Фенербахче» (1:3) и «Анкарагюджю» (0:2).

«Галатасарай»

Команда из Стамбула является главным претендентом на чемпионский титул. В настоящий момент «львы» занимают первое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. В активе коллектива из столицы Турции 66 очков.

«Галатасарай» на шесть пунктов опережают второй «Фенербахче» и на одиннадцать баллов обгоняет третий «Бешикташ». Именно эти команды является главными конкурентами подопечных Окана Бурука, однако у «желто-красных» есть запас очков.

Стамбульцы недавно вылетели из Кубка Турции. Они достаточно неожиданно уступили «Башакшехиру» (2:3) в четвертьфинале. Но есть от этого и плюс — теперь команда может сосредоточиться на выступлении в Суперлиге.

В последней игре «Галатасарай» разгромил «Кайсериспор» (6:0), до этого победил «Адана Демирспор» (2:0), а вот перед этим было гостевое поражение от «Коньяспора» (1:2). На выезде подопечные Бурука выступают не так уверенно, как дома.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры считают явным фаворитом гостей. На победу «Галатасарая» предлагают поставить за 1.54.

На викторию «Аланьяспора» дают 5.30, ничья оценена в 4.70.

Поставим на то, что «Галатасарай» добудет победу минимум в два мяча.

Также рискнем сделать ставку на то, что команды на двоих забьют минимум 4 мяча.