«Монако» сыграет на своем поле с «Лорьяном» в рамках 31-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 18:05 мск. «Монако» — «Лорьян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монако»

«Монегаски» продолжают бороться за попадание в зону Лиги чемпионов. В настоящий момент команда из одноименного города занимает четвертое место в турнирной таблице. В активе «красно-белых» 58 набранных баллов.

Российский полузащитник Александр Головин и компания на три пункта отстают от третьего «Марселя» и на пять баллов — от второго «Ланса». За чемпионство побороться с «ПСЖ» уже вряд ли получится. Вся борьба за топ-3 еще впереди, но нужно побеждать.

Коэффициенты матча Монако — Лорьян 1X2Новым игрокам 1.405.207.00Фрибет$40

Команда из Монако вылетел из Кубка Франции и из Лиги Европы. Подопечные Филиппа Клемана продолжают борьбу лишь во французском первенстве. Разница забитых и пропущенных мячей у команды — 63:42.

Календарь и таблица Лиги 1

В последней игре «Монако» сыграл вничью с «Нантом» (2:2), а перед этим переиграл «Страсбург» (4:3) и «Аяччо» (2:0). Лишь до этого «монегаски» уступили «Реймсу» (0:1).

«Лорьян»

Команда из одноименного города в регионе Бретань является крепким середняком текущего сезона. В настоящий момент «мерлузовые» находятся на девятой позиции в турнирной таблице. В активе «оранжевых» 45 очков.

Команда из Лорьяна на семь пунктов отстает от лидирующей зоны, а также на девятнадцать баллов опережают зону вылета, поэтому могут чувствовать себя спокойно. «Лорьян» может спокойно доигрывать нынешний сезон.

За 30 матчей подопечные Режиса Ле Бри 42 раза поразили ворота соперника, а в свои пропустили 40 мячей. Из других турниров коллектив из Лорьяна также вылетел.

«Лорьян» не может выиграть уже три игры подряд. Он сыграл вничью с «Марселем» (0:0) и «Ниццей» (1:1), но проиграл «Лиллю» (1:3). Лишь до этого «оранжевые» смогли победить «Труа» (2:0).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Монако» предлагают поставить за 1.42.

На викторию «Лорьяна» дают 7.00, ничья оценена в 5.30.

Наши ставка и прогноз — уверенная победа «Монако».

Также поставим на то, что команды смогут забить три мяча на двоих.