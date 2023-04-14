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    Бакинцы начинают и выигрывают?

    «Нефтчи» — «Габала». Прогноз, ставка (к. 2.23) на футбол, чемпионат Азербайджана, 14 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтчи» — «Габала»
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    «Нефтчи»
    «Нефтчи» сыграет на своем поле с «Габалой» в рамках 30-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 19:00 мск. «Нефтчи» — «Габала»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Азербайджан. Премьер-лига 14 Апреля 2023 года
    Нефтчи
  • Азербайджан. Премьер-лига
    •  Нефтчи 19:00 Габала Габала
  • Азербайджан. Премьер-лига
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    «Нефтчи»

    Эта команда находится на скромном, как для себя, 3 месте в таблице. Отставание от 2 позиции составляет 5 очков.

    Главной проблемой команды является нестабильность в игре и результатах. «Нефтчи» умудрился растерять немало очков на ровном месте.

    В своем предыдущем поединке команда добыла яркую победу. Бакинцы на выезде учинили разгром «Сумгаиту» (0:4).

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    Бакинцы не знают горечи поражений с конца января. Между тем, терять очки «Нефтчи» уже никак нельзя, ведь борьба за 2 место, по сути, только начинается.

    Матчи с «Габалой» для команды традиционно проходят успешно. Из 5 последних поединков выиграно 3 при 1 поражении.

    «Габала»

    Эта команда проводит не столь успешный сезон. Ныне «Габала» занимает 4 место в таблице без шансов на подъем в медальную зону.

    А вот с голами у «Габалы» явно не складывается. В 29 поединках игроки команды отличились лишь 36 забитыми мячами.

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    • Свой последний поединок команда провела удачно. «Габала» в родных стенах нанесла поражение «Зире» (2:1).

    Вот только до того команда уступила «Сабаху» (3:2). Да и вообще, «Габалу» вполне можно назвать строго домашней командой.

    «Габала» наверняка будет пытаться добыть хотя бы балл. Вот только для этого гостям нужно срочно прибавлять в плане реализации.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Нефтчи» предлагают — 1.68.

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    На викторию «Габалы» дают — 5.20, ничья оценена — в 3.54.

    Бакинцы активно сражаются за 2 место, а значит, наверняка начнут поединок с активных атак.

    Наш прогноз — Победа «Нефтчи» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.11.

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    «Нефтчи» — «Габала»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 14.04.2023. Прогнозы на футбол. Бакинцы начинают и выигрывают?
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