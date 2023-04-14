«Нефтчи» сыграет на своем поле с «Габалой» в рамках 30-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 19:00 мск. «Нефтчи» — «Габала»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтчи»

Эта команда находится на скромном, как для себя, 3 месте в таблице. Отставание от 2 позиции составляет 5 очков.

Главной проблемой команды является нестабильность в игре и результатах. «Нефтчи» умудрился растерять немало очков на ровном месте.

В своем предыдущем поединке команда добыла яркую победу. Бакинцы на выезде учинили разгром «Сумгаиту» (0:4).

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Бакинцы не знают горечи поражений с конца января. Между тем, терять очки «Нефтчи» уже никак нельзя, ведь борьба за 2 место, по сути, только начинается.

Матчи с «Габалой» для команды традиционно проходят успешно. Из 5 последних поединков выиграно 3 при 1 поражении.

«Габала»

Эта команда проводит не столь успешный сезон. Ныне «Габала» занимает 4 место в таблице без шансов на подъем в медальную зону.

А вот с голами у «Габалы» явно не складывается. В 29 поединках игроки команды отличились лишь 36 забитыми мячами.

Свой последний поединок команда провела удачно. «Габала» в родных стенах нанесла поражение «Зире» (2:1).

Вот только до того команда уступила «Сабаху» (3:2). Да и вообще, «Габалу» вполне можно назвать строго домашней командой.

«Габала» наверняка будет пытаться добыть хотя бы балл. Вот только для этого гостям нужно срочно прибавлять в плане реализации.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Нефтчи» предлагают — 1.68.

На викторию «Габалы» дают — 5.20, ничья оценена — в 3.54.

Бакинцы активно сражаются за 2 место, а значит, наверняка начнут поединок с активных атак .

Наш прогноз — Победа «Нефтчи» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.11.