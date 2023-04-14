«Нефтчи»
Эта команда находится на скромном, как для себя, 3 месте в таблице. Отставание от 2 позиции составляет 5 очков.
Главной проблемой команды является нестабильность в игре и результатах. «Нефтчи» умудрился растерять немало очков на ровном месте.
В своем предыдущем поединке команда добыла яркую победу. Бакинцы на выезде учинили разгром «Сумгаиту» (0:4).
Бакинцы не знают горечи поражений с конца января. Между тем, терять очки «Нефтчи» уже никак нельзя, ведь борьба за 2 место, по сути, только начинается.
Матчи с «Габалой» для команды традиционно проходят успешно. Из 5 последних поединков выиграно 3 при 1 поражении.
«Габала»
Эта команда проводит не столь успешный сезон. Ныне «Габала» занимает 4 место в таблице без шансов на подъем в медальную зону.
А вот с голами у «Габалы» явно не складывается. В 29 поединках игроки команды отличились лишь 36 забитыми мячами.
Свой последний поединок команда провела удачно. «Габала» в родных стенах нанесла поражение «Зире» (2:1).
Вот только до того команда уступила «Сабаху» (3:2). Да и вообще, «Габалу» вполне можно назвать строго домашней командой.
«Габала» наверняка будет пытаться добыть хотя бы балл. Вот только для этого гостям нужно срочно прибавлять в плане реализации.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Нефтчи» предлагают — 1.68.
На викторию «Габалы» дают — 5.20, ничья оценена — в 3.54.
Бакинцы активно сражаются за 2 место, а значит,
Наш прогноз — Победа «Нефтчи» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.11.