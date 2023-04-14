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    «Барсы» упрутся в астраханские тылы

    «Алания» — «Волгарь». Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, Первая лига, 14 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Алания» — «Волгарь»
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    «Алания»
    «Алания» сыграет на своем поле с «Волгарем» в рамках 27-го тура чемпионата России. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 19:00 мск. «Алания» — «Волгарь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 14 Апреля 2023 года
    Алания
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    •  Алания 19:00 Волгарь Волгарь
  • Россия. ФНЛ
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    «Алания»

    Эта команда активно сражается за повышение в классе. Сейчас «Алания» пребывает на 3 месте в турнирной таблице.

    Причем «барсы» приблизились к 2 позиции на расстояние 3 очков. Вот только оборона частенько сбоит: 28 пропущенных мячей.

    В своем предыдущем поединке команда добыла важнейшую викторию. На выезде подопечные Олега Василенко переиграли «Велес» (1:2).

    Прогнозы на ФНЛ

    Матчи с «Волгарем» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Алания» выиграла только однажды при 2 поражениях.

    «Алания» только в минувшем туре добыла первую весеннюю победу. Так что настроение у команды Василенко улучшилось.

    «Волгарь»

    «Волгарь» проводит весьма неплохой сезон. Нынешнее 5 место видится отличной диспозицией, однако отставание от зоны стыков составляет 5 очков.

    Правда, с атакой у команды дела обстоят не лучшим образом. В 26 поединках астраханцы забили всего 29 мячей.

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    • Свой последний поединок команда провела относительно удачно. «Волгарь» в родных стенах расписал мировую с «Рубином» (0:0).

    До того команда учинила разгром «Волге» (0:3). Так что оборона в последних матчах была самым сильным звеном астраханцев.

    «Волгарь» наверняка будет действовать вторым номером. К тому же астраханцы полны решимости реабилитироваться за поражение от «барсов» в Кубке (3:0).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Алании» предлагают — 1.79.

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    На викторию «Волгаря» дают — 4.72, ничья оценена — в 3.82.

    «Волгарь» способен дать бой «барсам», с которыми в последнее время играет достаточно удачно.

    Наш прогноз — Победа «Волгаря» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.02.

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    «Алания» — «Волгарь»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 14.04.2023. Прогнозы на футбол. «Барсы» упрутся в астраханские тылы
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