«Алания» сыграет на своем поле с «Волгарем» в рамках 27-го тура чемпионата России. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 19:00 мск. «Алания» — «Волгарь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алания»

Эта команда активно сражается за повышение в классе. Сейчас «Алания» пребывает на 3 месте в турнирной таблице.

Причем «барсы» приблизились к 2 позиции на расстояние 3 очков. Вот только оборона частенько сбоит: 28 пропущенных мячей.

В своем предыдущем поединке команда добыла важнейшую викторию. На выезде подопечные Олега Василенко переиграли «Велес» (1:2).

Прогнозы на ФНЛ

Матчи с «Волгарем» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Алания» выиграла только однажды при 2 поражениях.

«Алания» только в минувшем туре добыла первую весеннюю победу. Так что настроение у команды Василенко улучшилось.

«Волгарь»

«Волгарь» проводит весьма неплохой сезон. Нынешнее 5 место видится отличной диспозицией, однако отставание от зоны стыков составляет 5 очков.

Правда, с атакой у команды дела обстоят не лучшим образом. В 26 поединках астраханцы забили всего 29 мячей.

Свой последний поединок команда провела относительно удачно. «Волгарь» в родных стенах расписал мировую с «Рубином» (0:0).

До того команда учинила разгром «Волге» (0:3). Так что оборона в последних матчах была самым сильным звеном астраханцев.

«Волгарь» наверняка будет действовать вторым номером. К тому же астраханцы полны решимости реабилитироваться за поражение от «барсов» в Кубке (3:0).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Алании» предлагают — 1.79.

На викторию «Волгаря» дают — 4.72, ничья оценена — в 3.82.

«Волгарь» способен дать бой «барсам» , с которыми в последнее время играет достаточно удачно.

Наш прогноз — Победа «Волгаря» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.02.