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    «Канарейки» быстро заклюют «мельников»

    «Норвич» — «Ротерхэм». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Чемпионшип, 10 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Норвич» — «Ротерхэм»
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    Габриэл Сара
    «Норвич» сыграет на своем поле с «Ротерхэмом» в рамках 41-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 17:00 мск. «Норвич» — «Ротерхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 10 Апреля 2023 года

    «Норвич»

    Эта команда в нынешнем сезоне отчаянно борется за выход в плей-офф. Сейчас она занимает 7 место в таблице.

    Более того, отставание от искомой 6 позиции минимальное. Вот только 14 поражений — явно многовато для «канареек».

    В минувшем туре «Норвич» добыл важнейшую викторию. На выезде команда одолела конкурента за место в плей-офф «Блэкберн» (0:2).

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    Так что «канарейкам» нужно продолжать в том же духе. Потенциально команда способна прибавить и вернуться в АПЛ.

    В матче первого круга «Норвич» переиграл «Ротерхэм» (1:2). Да и вообще, «канарейки» регулярно обыгрывают «мельников».

    «Ротерхэм»

    Эта команда в нынешнем сезоне отчаянно борется за сохранение прописки во втором по рангу английском дивизионе. Сейчас она оккупировала 18 место в таблице.

    Более того, отрыв от опасной зоны составляет всего 3 очка. Да и пропустила команда уже 52 мяча.

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    • Зато минувший тур принес команде желанную викторию. «Ротерхэм» в родных стенах по всем статьям переиграл «Вест Бромвич» (3:1).

    До того «мельники» не дали себя обыграть «Халлу» (0:0). Однако стабильности в игре и результатах прибавилось чуть.

    Гости намереваются дать бой «Норвичу». Правда, в последние годы «Ротерхэм» редко берет очки в матчах с «канарейками».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Норвича» предлагают — 1.53.

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    На викторию «Ротерхэма» дают — 7.00, ничья оценена — в 4.00.

    «Канарейки» явно сильнее соперника, что наверняка докажут на деле с первых минут встречи.

    Наш прогноз — Победа «Норвича» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.40.

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    «Норвич» — «Ротерхэм»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 10.04.2023. Прогнозы на футбол. «Канарейки» быстро заклюют «мельников»
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