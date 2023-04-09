В 22-м туре чемпионата России «Краснодар» примет «Нижний Новгород». Игра состоится 9 апреля в 19:00 по мск. «Краснодар» — «Нижний Новгород»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Краснодар»

У «быков» насыщенный месяц за плечами. Команды выиграла 4 матча из пяти. За это время она дошла до финала до второго этапа полуфинала Кубка России, где сыграет с «Крыльями Советов».

Разгромив «Ахмат» со счетом 3:0, «черно-зеленые» по пенальти обыграли «Ростов». Помимо этого хозяева набрали очки в чемпионате, что позволило им немного улучшить свою позицию.

Коэффициенты матча Краснодар — Пари НН 1X2Новым игрокам 1.633.755.70Фрибет$40

В РПЛ «Краснодар» победил московское «Динамо» (3:1) и разнес «Химки», забив ему 6 мячей. Это была самая крупная победа команды в сезоне. Конечно, не обошлось без неудачи. Она настигла команду Ивича в игре с «Локомотивом» (2:3).

Все прогнозы на РПЛ

В таблице РПЛ «горожане» занимают 8-е место. За 21 матч они набрали 32 очка.

«Нижний Новгород»

Из-за последних результатов гости опустились в зону вылета. Сейчас они идут на 13-м месте с 19 очками. Команда потерпела 4 поражения подряд и на этом проблемы не закончились.

«Нижний Новгород» смог забить только в одном из последних 4 матчей турнира. Коллектив крупно проиграл «Зениту» (0:3), после чего уступил «Ростову» (1:2).

Следом пошли крупные фиаско, которые были зафиксированы в поединках с «Торпедо» (0:3) и «Локомотивом» (0:4).

При этом НН проиграл «Ростову» 0:1 в матче Кубка России. Так что серия поражений гостей с учетом всех турниров насчитывает 5 поединков.

Прогноз и ставки

Ставки на этот поединок принимаются с такими коэффициентами: 1.63 на победу «Краснодара», 3.75 на ничью и 5.70 на победу «Нижнего Новгорода».

«Краснодар» при Ивиче набрал хорошую форму. У команды хорошая результативность, благодаря которой она добивается нужных ей результатов.

Таким образом, «быки» должны одержать уверенную домашнюю победу над соперником, который имеет проблемы в атаке и достаточно много пропускает. Ставка — победа «Краснодара» с форой 1.5 за 2.85

Тотал поединка будет больше 2.5. Только один из шести матчей с участием «Краснодара» завершался с тотал меньше 2.5.