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    «Краснодар» одержит уверенную победу?

    «Краснодар» — «Нижний Новгород». Ставки (к. 2.85) и прогноз на РПЛ 9 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Нижний Новгород»
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    Эдуард Сперцян
    В 22-м туре чемпионата России «Краснодар» примет «Нижний Новгород». Игра состоится 9 апреля в 19:00 по мск. «Краснодар» — «Нижний Новгород»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 09 Апреля 2023 года
    Краснодар
  • Краснодар
    •  Краснодар 19:00 Пари НН Пари НН
  • Нижний Новгород
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    «Краснодар»

    У «быков» насыщенный месяц за плечами. Команды выиграла 4 матча из пяти. За это время она дошла до финала до второго этапа полуфинала Кубка России, где сыграет с «Крыльями Советов».

    Разгромив «Ахмат» со счетом 3:0, «черно-зеленые» по пенальти обыграли «Ростов». Помимо этого хозяева набрали очки в чемпионате, что позволило им немного улучшить свою позицию.

    Коэффициенты матча Краснодар — Пари НН

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  • 1.633.755.70Фрибет$40
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    В РПЛ «Краснодар» победил московское «Динамо» (3:1) и разнес «Химки», забив ему 6 мячей. Это была самая крупная победа команды в сезоне. Конечно, не обошлось без неудачи. Она настигла команду Ивича в игре с «Локомотивом» (2:3).

    Все прогнозы на РПЛ

    В таблице РПЛ «горожане» занимают 8-е место. За 21 матч они набрали 32 очка.

    «Нижний Новгород»

    Из-за последних результатов гости опустились в зону вылета. Сейчас они идут на 13-м месте с 19 очками. Команда потерпела 4 поражения подряд и на этом проблемы не закончились.

    «Нижний Новгород» смог забить только в одном из последних 4 матчей турнира. Коллектив крупно проиграл «Зениту» (0:3), после чего уступил «Ростову» (1:2).

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    • Следом пошли крупные фиаско, которые были зафиксированы в поединках с «Торпедо» (0:3) и «Локомотивом» (0:4).

    При этом НН проиграл «Ростову» 0:1 в матче Кубка России. Так что серия поражений гостей с учетом всех турниров насчитывает 5 поединков.

    Прогноз и ставки

    Ставки на этот поединок принимаются с такими коэффициентами: 1.63 на победу «Краснодара», 3.75 на ничью и 5.70 на победу «Нижнего Новгорода».

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    «Краснодар» при Ивиче набрал хорошую форму. У команды хорошая результативность, благодаря которой она добивается нужных ей результатов.

    Таким образом, «быки» должны одержать уверенную домашнюю победу над соперником, который имеет проблемы в атаке и достаточно много пропускает. Ставка — победа «Краснодара» с форой 1.5 за 2.85

    Тотал поединка будет больше 2.5. Только один из шести матчей с участием «Краснодара» завершался с тотал меньше 2.5.

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Краснодар» — «Нижний Новгород»: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 09.04.2023. Прогнозы на футбол. «Краснодар» одержит уверенную победу?
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