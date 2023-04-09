В рамках 35-го тура второго испанского дивизиона «Эйбар» на своем поле сыграет против «Леванте». Встреча, которая пройдет 9 апреля, начнется в 17:15 по мск. «Эйбар» — «Леванте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эйбар»

После 34 проведенных туров «Эйбар» с 64 зачетными баллами расположился на первом месте в турнирной таблице Сегунды, оторвавшись от третьей строки на четыре пункта.

«Оружейники» после того, как в начале февраля проиграли два поединка подряд без забитых мячей, затем выиграли пять встреч подряд, причем в четырех из них они оставили свои ворота на замке.

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В двух же последних своих проведенных поединках коллектив неизменно играл вничью, поделив очки на своем поле с «Андоррой» 0:0 и на выезде с «Овьедо» 1:1 в минувшем туре.

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«Эйбар» на своем поле проиграл в текущем розыгрыше Сегунды только раз, а также одержал десять викторий и добыл пять мировых результатов.

«Леванте»

«Леванте», который в прошлом году вылетел из Примеры, стремится вернуться туда сходу. Сейчас коллектив с 60 очками идет в Сегунде третьим, отставая на балл от второй строки, дающей прямой билет в элиту.

«Лягушки» на протяжении последних 25 встреч чемпионата потерпели всего лишь одно фиаско, 14 поединков в данном отрезке они еще выиграли и десять игр завершили мировыми исходами.

У клуба из Валенсии за последние четыре встречи первенства один выигрыш и три мировых исхода. В своей последней проведенной игре он на своей территории поделил очки с «Сарагосой» 1:1.

Вне родных стенах в рамках чемпионата «Леванте» уступил только в одном поединке из 13 последних, шесть матчей еще он выиграл и расписал такое же количество мировых.

В первом круге на поле «Леванте» эти клубы сыграли вничью со счетом 0:0, а в позапрошлом сезоне тогда еще в Примере дважды сильнее оказались «лягушки» — 2:1 и 1:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эйбара» предлагают — 2.50.

На викторию «Леванте» дают — 3.10, ничья оценена — в 2.90.

Прогнозируем, что в поединке двух лидеров Сегунды виктория достанется «оружейникам», которым хорошим подспорьем будут служить свою болельщики.

И ожидаем, что все решит один забитый мяч, поэтому рекомендуем ставить на счет поединка 1:0.