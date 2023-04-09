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    Все решит один забитый мяч

    «Эйбар» — «Леванте». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, чемпионат Испании, 9 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Эйбар» — «Леванте»
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    «Эйбар» — «Леванте»
    В рамках 35-го тура второго испанского дивизиона «Эйбар» на своем поле сыграет против «Леванте». Встреча, которая пройдет 9 апреля, начнется в 17:15 по мск. «Эйбар» — «Леванте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 09 Апреля 2023 года
    Эйбар
  • Эйбар
    •  Эйбар 17:15 Леванте Леванте
  • Валенсия
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    «Эйбар»

    После 34 проведенных туров «Эйбар» с 64 зачетными баллами расположился на первом месте в турнирной таблице Сегунды, оторвавшись от третьей строки на четыре пункта.

    «Оружейники» после того, как в начале февраля проиграли два поединка подряд без забитых мячей, затем выиграли пять встреч подряд, причем в четырех из них они оставили свои ворота на замке.

    Коэффициенты матча Эйбар — Леванте

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    В двух же последних своих проведенных поединках коллектив неизменно играл вничью, поделив очки на своем поле с «Андоррой» 0:0 и на выезде с «Овьедо» 1:1 в минувшем туре.

    Все прогнозы на футбол

    «Эйбар» на своем поле проиграл в текущем розыгрыше Сегунды только раз, а также одержал десять викторий и добыл пять мировых результатов.

    «Леванте»

    «Леванте», который в прошлом году вылетел из Примеры, стремится вернуться туда сходу. Сейчас коллектив с 60 очками идет в Сегунде третьим, отставая на балл от второй строки, дающей прямой билет в элиту.

    «Лягушки» на протяжении последних 25 встреч чемпионата потерпели всего лишь одно фиаско, 14 поединков в данном отрезке они еще выиграли и десять игр завершили мировыми исходами.

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    • У клуба из Валенсии за последние четыре встречи первенства один выигрыш и три мировых исхода. В своей последней проведенной игре он на своей территории поделил очки с «Сарагосой» 1:1.

    Вне родных стенах в рамках чемпионата «Леванте» уступил только в одном поединке из 13 последних, шесть матчей еще он выиграл и расписал такое же количество мировых.

    В первом круге на поле «Леванте» эти клубы сыграли вничью со счетом 0:0, а в позапрошлом сезоне тогда еще в Примере дважды сильнее оказались «лягушки» — 2:1 и 1:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эйбара» предлагают — 2.50.

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    На викторию «Леванте» дают — 3.10, ничья оценена — в 2.90.

    Прогнозируем, что в поединке двух лидеров Сегунды виктория достанется «оружейникам», которым хорошим подспорьем будут служить свою болельщики.

    И ожидаем, что все решит один забитый мяч, поэтому рекомендуем ставить на счет поединка 1:0.

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    «Эйбар» — «Леванте»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 09.04.2023. Прогнозы на футбол. Все решит один забитый мяч
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