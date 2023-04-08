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    «Шпоры» с «чайками» не выявят сильнейшего

    «Тоттенхэм» — «Брайтон». Прогноз, ставка (к. 3.50) на футбол, АПЛ, 8 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Брайтон»
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    Харри Кейн
    «Тоттенхэм» сыграет на своем поле с «Брайтоном» в рамках 30-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 17:00 мск. «Тоттенхэм» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 08 Апреля 2023 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 17:00 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
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    «Тоттенхэм»

    Эта команда в нынешнем сезоне привычно обитают в первой пятерке. Лондонцы оккупировали 4 место в турнирной таблице АПЛ.

    Более того, команда еще сражается за попадание в тройку. Ну а Харри Кейн привычно результативен — 22 гола.

    Коэффициенты матча Тоттенхэм — Брайтон энд Хоув Альбион

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    В своем предыдущем поединке «шпоры» потеряли 2 очка. На выезде «Тоттенхэм» расписал мировую с «Эвертоном» (1:1).

    Все прогнозы на АПЛ

    В двух своих последних матчах «Тоттенхэм» сыграл вничью. Да и вообще, лондонцы взяли за плохую привычку терять очки в матчах с не самыми сильными соперниками.

    Правда, в матче первого круга лондонцы минимально переиграли «Брайтон». Причем из 5 последних поединков «шпоры» выиграли трижды, уступив 2 раза.

    «Брайтон»

    Эта команда находится на высоком для себя 6 месте в турнирной таблице. И, конечно же, «Брайтон» мечтает о выходе в еврокубки.

    «Чайки» приятно удивляют уже не первый год. «Брайтону» нипочем любой оппонент, что команда неоднократно доказывала, срывая скальпы с лидеров АПЛ.

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    • Вот и минувший тур принес команде успех. «Брайтон» на выезде оставил ни с чем одного из аутсайдеров «Борнмут» (0:2).

    Никак не может открыть счет своим голам в АПЛ Дениз Ундав. Форвард сыграл уже в 13 матчах, но пока его прицел молчит.

    «Чайки» совсем не планируют отсиживаться в тылах. «Брайтон» вполне способен испортить настроение Кейну и компании.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Тоттенхэма» предлагают — 2.55.

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    На викторию «Брайтона» дают — 2.70, ничья оценена — в 3.50.

    «Брайтон» никому за здорово живешь не сдается, и уж точно способен разжиться очками в Лондоне.

    Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.50. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.04.

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    «Тоттенхэм» — «Брайтон»: прогноз, ставка (3.50), статистика, коэффициенты матча 08.04.2023. Прогнозы на футбол. «Шпоры» с «чайками» не выявят сильнейшего
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