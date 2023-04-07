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    «Балтика» — «Родина». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Первая лига, 7 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Балтика» — «Родина»
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    Сергей Игнашевич
    «Балтика» сыграет на своем поле с «Родина» в рамках 26-го тура российской Первой лиги. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 20:30 мск. «Балтика» — «Родина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 07 Апреля 2023 года
    Балтика
  • Калининград
    •  Балтика 20:30 Родина Родина
  • Москва
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    «Балтика»

    Команда практически обеспечила себе выход в Премьер-лигу на следующий сезон. За 9 туров до конца сезона «Балтика» занимает 1-е место в турнирной таблице с 52 очками в активе.

    Команда ушла в отрыв от 3-го места, которое не гарантирует повышение, на 9 очков. Стоит отметить, что «Балтика» проиграла лишь одну игру из 25-и в нынешнем сезоне.

    У команды продолжается беспроигрышная серия в Первой лиге, которая насчитывает уже 24 матча подряд. В последних 5-и матчах после возобновления чемпионата «Балтика» выиграла 3 встречи и 2 раза сыграла вничью.

    «Балтика» забила больше и пропустила меньше всех в российской Первой лиге (45 и 22 соответственно). Также, команда еще ни разу не проигрывала на своем поле — 13 матчей, 9 побед и 3 ничейных результата.

    «Родина»

    Команда находится во второй части турнирной таблицы Первой лиги. «Родина» занимает 13-е место в турнирной таблице с 31-м баллом в активе. Команда ушла в отрыв от зоны вылета на 6 очков.

    «Родина» проводит не самый удачный сезон, команда продолжает бороться за выживание в Первой лиге. Москвичи выиграли лишь 8 матчей из 25-и в нынешнем сезоне.

    В последних 5-и матчах после возобновления чемпионата «Родина» выступает не стабильно. Сначала команда выдала мощный старт, обыграв «Шинник» (2:1), «Арсенал» (3:2) и «СКА-Хабаровск» (2:0). Затем «Родина» проиграла «Краснодару 2» (0:1) и «Акрону» (1:3).

    «Родина» и «Балтика» уже встречались в нынешнем сезоне. В гостевом матче «Балтика» одержала победу над соперником (2:1) при равной игре. Сможет ли «Родина» прервать беспроигрышную серию «Балтики»? В Калининграде это будет сделать крайне тяжело.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают явным фаворитом «Балтику», коэффициент на победу которой равен .

    Успех «Родины» оценивается в , ничья — в .

    Наш прогноз — . Ставку на это можно сделать с коэффициентом . Еще вариант для ставки — за .

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    «Балтика» — «Родина»: прогноз, ставка (), статистика, коэффициенты матча 07.04.2023. Прогнозы на футбол.
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