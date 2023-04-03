«Эльфсборг»
«Эльфсбог», который шесть раз выигрывал чемпионат Швеции и дважды кубок страны, в прошлом сезоне финишировал на шестом месте и не смог добыть билет в еврокубки.
На финише прошлого сезона клуб из города Бургос выдал отличную серию, победив в семи из девяти последних встреч при одном мировом исходе и одном фиаско.
Коэффициенты матча Эльфсборг — Хеккен
Зимний перерыв «желтые» заполнили девятью товарищескими поединками. И только в трех из них они отпраздновали виктории, четыре игры свели вничью и дважды уступали.
На своем поле «Эльфсборг» в прошлом чемпионате выступал весьма неплохо, проиграв только два матча из 15 проведенных при восьми выигрышах и пяти мировых.
«Хеккен»
«Хеккен» в прошлом году добился самого значимого успеха в своей истории, впервые выиграв чемпионат Швеции. Причем ближайшего преследователя он опередил на семь баллов.
Клуб из Гетеборга в минувшем первенстве уступил только дважды за 30 проведенных игр, 18 поединков он еще выиграл и десять встреч завершил вничью, забил больше всех — 69 голов, но и пропустил немало — 37.
«Осы» зимой провели шесть спаррингов, выиграв три из них при двух ничьих и одном фиаско. А непосредственно перед стартом нового чемпионата они удачно выступили в кубке страны, выйдя в финал.
«Хеккен» выиграл все пять встреч кубкового турнира и пропустил в этих матчах всего два гола. Вне родных стен же в прошлом первенстве он не проиграл ни одной игры.
В прошлом сезоне между собой эти клубы дважды сыграли вничью — 1:1 и 4:4. Дома же «Эльфсборг» выиграл у «Хеккена» в трех из шести минувших матчей при трех мировых. Причем зачастую между собой эти клубы обмениваются голами и выдают результативные матчи.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Хеккена» предлагают — 2.20.
На викторию «Эльфсборга» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.40.
В данном противостоянии, исходя из их очной статистики, где зачастую поединки между ними бывают результативные, рекомендуем ставить на такой исход — ТБ 2,5 + обе забьют: да.
А касаемо победителя в этой игре, то прогнозируем, что его не будет и команды поделят очки между собой.